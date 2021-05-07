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Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Это и есть реформы?

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Ежели человек вченый, то только вперед...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Мид РФ уполномочен заявить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Небольшая истерика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о встрече Блинкена с главами фракций ВР: Американская сторона подняла вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела "ПриватБанка"

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Урок окончен?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Внезапно

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Совпадение?

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

- Это сироты

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

"Плюсы" СССР

Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, плюсы СССР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Зарождение путинизма

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Топ комментарии
+82
вот вам настоящая фотожаба!
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9811
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07.05.2021 23:02
+66
...к шестой - "внезапно" Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5829
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9437
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07.05.2021 23:15
+64
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1363
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07.05.2021 22:58
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Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1363
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07.05.2021 22:58 Ответить


Сергій Козак@SergKozak 7 ч

18 мая россиянина Андрея Гутова буду судить за публикацию на странице ФСБ этого фото.

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 839
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08.05.2021 00:09 Ответить
Сподіваюся, що собачка живий і уникнув звинувачення в тероризмі і русофобії.
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08.05.2021 08:09 Ответить
Прикол в тому, що пограбована Німеччина відновила довоєнний ВВП за шість років.
А совок як гнив, та згнив.
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08.05.2021 08:32 Ответить
И 200-летние "вытираны ВОВ", наблюдающие штурм фанерного Рейхстага... МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4469
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08.05.2021 10:39 Ответить
треба було опуститися вові на саме дно перед Блінкеном щоб нарешті смішні жаби зявилися
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07.05.2021 23:00 Ответить
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8856 Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4717
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07.05.2021 23:11 Ответить
очень креативно.
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08.05.2021 00:03 Ответить
Хорошее надгобие на могилу одного клоуна...
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08.05.2021 10:41 Ответить
Удачное сочетание белого и чёрного шоколада.
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08.05.2021 11:36 Ответить
Примерно так на выборах и было. Один человек настучал хером на шоколадку другого
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09.05.2021 16:54 Ответить
Він там сидить ще з часів розмови з Трампом, аби тільки нижче не опустився.
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08.05.2021 08:10 Ответить
вот вам настоящая фотожаба!
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9811
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07.05.2021 23:02 Ответить
***** это , а не жаба Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6680
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07.05.2021 23:06 Ответить
Мо', фотогузно?...
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07.05.2021 23:08 Ответить
Епать-пердеть... о_О
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07.05.2021 23:14 Ответить
мсьё гурман
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07.05.2021 23:33 Ответить
губерман
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11.05.2021 23:03 Ответить
Перше якось навіть стрьомно...😀
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07.05.2021 23:36 Ответить
Пане Welt Schmerz, Ви гуморист ще той. МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2074 МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3073
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08.05.2021 00:25 Ответить
Жалко её маму. Багатые воровки тоже плачут.
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08.05.2021 11:38 Ответить
Там маманя ще гірша. Суддя-ватниця з Бамбасу.
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08.05.2021 15:05 Ответить
Нє, це просто жаба. Зкріпна жаба, щоб не плутати із земноводними.
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7138
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07.05.2021 23:27 Ответить
"беззубая собака! укусить не укусит, но засосёт насмерть!" )
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07.05.2021 23:51 Ответить
"А эта собака Барабака так мала, что только и сможет, что подпрыгнув поцеловать меня в зад?!
На что умудренный опытом вожак с содроганием ответил:
- А знаешь какие у нее холодные губы... " (с) МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 659
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08.05.2021 00:59 Ответить
жаба симпатичнее этой куриной задницы.
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08.05.2021 00:17 Ответить
чули б ви що ця потвора верзла МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8702 https://t.me/Sharpreview/3868
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08.05.2021 02:41 Ответить
А с мамой этой шалавы тоже надо что то делать...
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08.05.2021 07:39 Ответить
Свят, свят, свят! Яка "красота неопісуємая"! А яка ж вона буде через років 20-30!
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08.05.2021 08:14 Ответить
Обычная жаба московских болот , вот так своими губками выдавливает Ква- Ква МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1240
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08.05.2021 08:56 Ответить
Фотожопа павіана, замученого гемороєм.
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08.05.2021 10:42 Ответить
А ось ще краще МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2851
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4093
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08.05.2021 21:17 Ответить
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5631
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10.05.2021 23:08 Ответить
Найвелычнийший надраными ушами ещё легко отделался...
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07.05.2021 23:05 Ответить
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8810 Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 927
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07.05.2021 23:10 Ответить
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4061
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07.05.2021 23:13 Ответить
благодаря маскам теперь козюльки не ковыряют
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08.05.2021 12:02 Ответить
Не тільки надертими вухами. А ще й мокрими штанцями. Але у протокол про таке писати якось невдобно.
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5542
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07.05.2021 23:30 Ответить
...к шестой - "внезапно" Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5829
Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9437
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07.05.2021 23:15 Ответить
От зараз Іван я-а-ак вискочить, і я-а-ак шию Вам намилить!
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2059
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07.05.2021 23:29 Ответить
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9451 МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9451 МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9451
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07.05.2021 23:40 Ответить
Це у ivana "ерогенна ЗОНА"! 😁
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08.05.2021 00:21 Ответить
Ага. Дядько Іван - ще той пустун.
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08.05.2021 00:34 Ответить
Грешно смеяться над убогими😄
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08.05.2021 00:27 Ответить
Грішний, каюсь.
(Але як же весело! МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 401 )
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08.05.2021 00:33 Ответить
Він зможе, він "істинний бютівець", вірний "ідеалам бахіні", буде землю рити ногами, не те, що різні перебіжчики з партії в партію.
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08.05.2021 08:20 Ответить
Це після того, як він на виборах-19 на зЁ попрацював?
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08.05.2021 08:43 Ответить
Так може "помутнєніє" було із-того, що "бахіня" не пройшла в 2-й тур? Давайте простимо, гадаю, що "отямився" і шкодує.
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08.05.2021 08:52 Ответить
Якщо йому у мутатичці від ТЮ напишуть, що він "отямився" і шкодує, то, звісно, він так і вчинить...
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08.05.2021 10:31 Ответить
Там поки що як в тій пісні про горобину і дуба - "знать судьба такая век одной качаться".
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08.05.2021 11:07 Ответить
Что-то жабы и шаржи про Зе совсем не смешные:
или просто противно, или печально, или вообще стыдно!
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2092
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08.05.2021 01:21 Ответить
надкемсмеетесьнадсобойсмеетесь?- выздоровление
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08.05.2021 02:27 Ответить
Можна погодитися - три в одному.
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08.05.2021 08:55 Ответить
Але не про жаби й шаржі, а про вибір "хотьпасмийооомся"
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08.05.2021 10:34 Ответить
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7571
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08.05.2021 07:07 Ответить
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2565
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08.05.2021 08:02 Ответить
Ух, тепер можна в відпустку!
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08.05.2021 08:22 Ответить
Частіше би прилітали ці дорогі гості. Треба ж Бубу комусь виховувати.
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08.05.2021 08:34 Ответить
Дешевле будет пересадить МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3884
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08.05.2021 08:44 Ответить
Відправили б його кудись на "перевиховання"
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08.05.2021 09:00 Ответить
МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4565
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08.05.2021 11:44 Ответить
В ОП катострофическая нехватка патриотов!! Туда берут Ермаков которые сливают Вагнеровцев и прочих парашистких протеже....
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11.05.2021 09:43 Ответить
 
 