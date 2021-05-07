Фигурант "дела Сенцова" Чирний вернулся в Украину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Политзаключенный Алексей Чирний вернулся 7 мая в Украину из России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"Наш Алексей Чирний возвращается домой. Только что услышала голос Алексея по телефону. Это был его первый его разговор на украинском языке за семь лет. Семь лет российских тюрем в Магадане, Москве и Батайске", – отметила она.
Джапарова напомнила, что Чирний крымчанин, украинский ученый, преподаватель военной истории Симферопольского института культуры, кандидат исторических наук.
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+17 Чайка Київ
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+7 Дмитрий Шкицкий
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+5 Фрол Медвепут d1caba8f
показать весь комментарий08.05.2021 00:01
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А этот парень 7лет строгача оттрубил по Магаданам и прочим Воркутам...
Орда-с, що з них візьмеш.
Орда-с.
Пусть все плохое останется в прошлом!
Желаю побыстрее адаптироваться к нормальной жизни!
"Здравствуй, ведьмак. Ты постарел. Я? Да и я в общем-то тоже. Время, да... Возвращение домой - забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи... единственное, что изменилось - ты сам. И мы изменились...
Все уже когда-то было, все уже когда-то случилось и все уже когда-то было описано...
Тебе ли не знать. Вот именно, Геральт, вот именно..."
Алексея потом еще долго ломали по поводу украинского гражданства, но он выдержал.
Украина не должна отворачиваться от того, кто ее не сдал.
Кстати, и от Леши, и от других наших (уже бывших) политзаключенных были очень положительные отзывы о деятельности наших консулов в РФ.
Люди на своем месте, неравнодушные, порой за свои деньги покупали ребятам в тюрьму необходимое.