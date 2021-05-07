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политзаключенные (1603) Чирний (9)

Фигурант "дела Сенцова" Чирний вернулся в Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Политзаключенный Алексей Чирний вернулся 7 мая в Украину из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Наш Алексей Чирний возвращается домой. Только что услышала голос Алексея по телефону. Это был его первый его разговор на украинском языке за семь лет. Семь лет российских тюрем в Магадане, Москве и Батайске", – отметила она.

Джапарова напомнила, что Чирний крымчанин, украинский ученый, преподаватель военной истории Симферопольского института культуры, кандидат исторических наук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурант "дела Сенцова" Чирний вышел на свободу спустя 7 лет заключения в РФ, - Денисова

Фигурант дела Сенцова Чирний вернулся в Украину 01
Фигурант дела Сенцова Чирний вернулся в Украину 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+17
З поверненням !
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07.05.2021 23:49
+7
Почему он то!? Того они сразу отпустили после нужных показаний. Даже сажать особо не стали. Вроде, Афанасьев фамилия того кто дал показания на Сенцова. Или какая-то похожая, но что-то типа того...
А этот парень 7лет строгача оттрубил по Магаданам и прочим Воркутам...
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07.05.2021 23:58
+5
Сподіваюсь, що у притомному стані і доброму гуморі. А не так, як повернулася "Гадя" Савченко.
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08.05.2021 00:01
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стоп. а кто свинцова тогда сдал мордовскому нквд на крыме? и показания на него давал?разве не он?
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07.05.2021 23:47 Ответить
Cенцова
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07.05.2021 23:56 Ответить
Почему он то!? Того они сразу отпустили после нужных показаний. Даже сажать особо не стали. Вроде, Афанасьев фамилия того кто дал показания на Сенцова. Или какая-то похожая, но что-то типа того...
А этот парень 7лет строгача оттрубил по Магаданам и прочим Воркутам...
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07.05.2021 23:58 Ответить
Елементарно. На слідстві ломають людину, він дає покази. На суді відмовляється (совість, очухався, замріявся, що суд справедливий). Суд не бере до уваги відмову, а опирається на протоколи слідства і ліпить Сенцову і Кольченко по повній. На другому суді Чернію за бузу на суді Сенцова ліплять теж по-дорослому.
Орда-с, що з них візьмеш.
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08.05.2021 00:34 Ответить
Нагадаю про Клиха, який мав проординські погляди, але отримав 20 років по досить мутній справі українських бойовиків у першій чеченській. Хоча наплів і про Сєню-моджахеда. Незважаючи на всю абсурдність Сєня заочно заарештований в кацапстані по нинішній час.
Орда-с.
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08.05.2021 00:52 Ответить
Афанасьєв попав на обмін,, бо був шанс, що загнеться, а кремлівським того не треба було. Тоді віддали ще онкохворого діда, який невдовзі помер. Покази проти Сєнцова давали під тортурами струмом.
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08.05.2021 07:16 Ответить
З поверненням !
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07.05.2021 23:49 Ответить
Сподіваюсь, що у притомному стані і доброму гуморі. А не так, як повернулася "Гадя" Савченко.
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08.05.2021 00:01 Ответить
Лёша, с возвращением!!!
Пусть все плохое останется в прошлом!
Желаю побыстрее адаптироваться к нормальной жизни!
"Здравствуй, ведьмак. Ты постарел. Я? Да и я в общем-то тоже. Время, да... Возвращение домой - забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи... единственное, что изменилось - ты сам. И мы изменились...
Все уже когда-то было, все уже когда-то случилось и все уже когда-то было описано...
Тебе ли не знать. Вот именно, Геральт, вот именно..."
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08.05.2021 00:04 Ответить
Чирний сдал Сенцова и все рассказал, что от него требовали, пошел на сделку с оккупантами, поэтому ему и дали всего 7 лет, но Сенцова обменяли, по иронии судьбы он вышел раньше, так что я не вижу смысла приветствовать этого персонажа.
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08.05.2021 00:34 Ответить
На його місці ви впевнені, що нікого не здали б? Електрострумом по геніталіях покази вибивали?
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08.05.2021 07:19 Ответить
По иронии судьбы, именно Алексей Чирний пытался сопротивляться оккупантам после захвата Крыма, не сидел тихо, не принял гражданство РФ, как некоторые наши известные ЛОМы. Его сдал один "химик", а потом из Алексея выбивали показания против тех людей, которые сейчас известны как фигуранты "дела Сенцова". Эти люди вообще были не при делах, порой даже незнакомы друг с другом, просто кто-то известен как сторонник Майдана (Сенцов), кто-то - как анархист (Кольченко) и т.д.
Алексея потом еще долго ломали по поводу украинского гражданства, но он выдержал.
Украина не должна отворачиваться от того, кто ее не сдал.

Кстати, и от Леши, и от других наших (уже бывших) политзаключенных были очень положительные отзывы о деятельности наших консулов в РФ.
Люди на своем месте, неравнодушные, порой за свои деньги покупали ребятам в тюрьму необходимое.
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08.05.2021 10:20 Ответить
ВІТАЮ З ПОВЕРНЕННЯМ ДО ДОМУ!!! НАША СВОБОДА В УКРАЇНІ ДАРОМ НАМ НЕ ДАЄТЬСЯ! ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ПРАВДИВУ ПОЗИЦІЮ!
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08.05.2021 15:47 Ответить
Очередной герой?Кто он такой?В президенты его)
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08.05.2021 16:07 Ответить
 
 