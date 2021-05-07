Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны. ФОТО

Артснаряды и минометные мины были закопаны в землю буквально в 20 метрах от дома мужчины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Житель с. Мироновка Беляевской ОТГ копал землю в огороде и увидел ящик с 50-миллиметровыми минометными минами. Мужчина сразу обратился к спасателям. Те приехали на вызов и подтвердили, что обнаруженное - действительно минометные мины.

"Прибывшие на место пиротехники Межрегионального центра провели обследование прилегающей территории и насчитали там 163 единицы боеприпасов: 10 арт-снарядов диаметром 45 мм, и 153 минометные мины диаметром 50 мм", - сказано в сообщении спасателей.

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Все найденные в огороде боеприпасы сотрудники ГСЧС вывезли и подорвали в безопасном месте.







