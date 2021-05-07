Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Артснаряды и минометные мины были закопаны в землю буквально в 20 метрах от дома мужчины.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Житель с. Мироновка Беляевской ОТГ копал землю в огороде и увидел ящик с 50-миллиметровыми минометными минами. Мужчина сразу обратился к спасателям. Те приехали на вызов и подтвердили, что обнаруженное - действительно минометные мины.
"Прибывшие на место пиротехники Межрегионального центра провели обследование прилегающей территории и насчитали там 163 единицы боеприпасов: 10 арт-снарядов диаметром 45 мм, и 153 минометные мины диаметром 50 мм", - сказано в сообщении спасателей.
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Все найденные в огороде боеприпасы сотрудники ГСЧС вывезли и подорвали в безопасном месте.
Пожалуйста, подождите...
Сейчас время сажать и работать на огородах, но бывает что приходится собирать "урожай", посаженный ещё со времён "второй мировой". Но количество найденных "морковок" впечатляет, конечно...
да ещё итак сохранились неплохо.
І чому би їх не повернути власнику в обмін на нові?
проверьте документы на землю, скорее всего, - самозахват