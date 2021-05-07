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Харьковщина (4114) ГСЧС (4482)

Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Артснаряды и минометные мины были закопаны в землю буквально в 20 метрах от дома мужчины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Житель с. Мироновка Беляевской ОТГ копал землю в огороде и увидел ящик с 50-миллиметровыми минометными минами. Мужчина сразу обратился к спасателям. Те приехали на вызов и подтвердили, что обнаруженное - действительно минометные мины.

"Прибывшие на место пиротехники Межрегионального центра провели обследование прилегающей территории и насчитали там 163 единицы боеприпасов: 10 арт-снарядов диаметром 45 мм, и 153 минометные мины диаметром 50 мм", - сказано в сообщении спасателей.

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Все найденные в огороде боеприпасы сотрудники ГСЧС вывезли и подорвали в безопасном месте.

Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны 01
Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны 02
Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны 03
Житель Харьковщины выкопал на огороде 163 снаряда времен Второй мировой войны 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Охренеть, находочка!...
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07.05.2021 23:29
+10
судя по калибрам это немецкие боеприпасы. Качество упаковки и сохранности на высоте.
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07.05.2021 23:45
+7
Гарно, що не став колупати.
І чому би їх не повернути власнику в обмін на нові?
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07.05.2021 23:30
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Охренеть, находочка!...
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07.05.2021 23:29 Ответить
Эхо войны.
Сейчас время сажать и работать на огородах, но бывает что приходится собирать "урожай", посаженный ещё со времён "второй мировой". Но количество найденных "морковок" впечатляет, конечно...
да ещё итак сохранились неплохо.
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07.05.2021 23:44 Ответить
Гарно, що не став колупати.
І чому би їх не повернути власнику в обмін на нові?
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07.05.2021 23:30 Ответить
Перекиньте через межу. Стіни ж немає.
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07.05.2021 23:32 Ответить
посадил редисочку.....
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07.05.2021 23:39 Ответить
Рисковое дело, видать чел в тулупе родился...
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07.05.2021 23:46 Ответить
судя по калибрам это немецкие боеприпасы. Качество упаковки и сохранности на высоте.
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07.05.2021 23:45 Ответить
По логике, должны быть немецкие. Но точно непонятно из инфы в статье. Интересно всё-таки чьи точно?
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07.05.2021 23:50 Ответить
немецкий пехотный . в каждом взводе на штатном вооружении числился
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07.05.2021 23:58 Ответить
мой преподаватель по тактике, бывший артилерист, обьяснял такие находки так. допустим, в 5.00 время "ч", и орда пехотинцев с танками бросятся на укрепленные позиции врага, дабы стремительным домкратом покатиться дальше. в "ч"-0.30 должна начать работать арта, выпустить 100500 снарядов, мин, реактивных снарядов и т.д., подавить огневые точки, нанести по возможности больше урона живой силе и технике противника. если атака захлебнется, специально обученные товарищи с синими погонами будут вежливо спрашивать с каждого должностного лица о возможных причинах такой неприятности. долго спрашивать. и вот командир артилерийского подразделения, получив задачу, методом простого сопоставления количества снарядов, которые он должен выпустить, обычной скорострельности своих пушек и отпущенного на это времени, получает легкое предчувствие, что он физически все не успеет выпалить, а у него семья, дети... два бойца с лопатами под покровом ночной темноты закапывают лишнее. а потом спустя 10+ лет пионЭры находят "эхи войны". на мой взгляд, весьма правдоподобно.
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08.05.2021 07:53 Ответить
А гдеж тут за родину ,за сталина?
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08.05.2021 08:49 Ответить
А сралина позже закопали. Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4854
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08.05.2021 09:49 Ответить
к сожалению, неглубоко, все норовят выкопать идиоты
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08.05.2021 13:49 Ответить
Даже если глубоко закопать, кацапы сралина из фанеры вырежут и будут ему жопу целовать. Тут уже никакая медицина не поможет.
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08.05.2021 14:16 Ответить
Я саме це мав на увазі, коли писав свій попередній коментар.
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08.05.2021 22:32 Ответить
Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4296
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07.05.2021 23:47 Ответить
а мог по осени на этом месте ботву с огорода сжигать.
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08.05.2021 00:02 Ответить
впервые копал свой участок?
проверьте документы на землю, скорее всего, - самозахват
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08.05.2021 00:18 Ответить
У нас бабка при совке противотанковими минами себе дорожку в туалет виложила.Сам не видел,но свидетели рассказивали.Фронт вдоль Орели стоял с сентября 1941 по конец мая 1942 прямо по селу.Последний раз 9летний пацан взорвался в 1992 году. Летом.Приехал к деду на побівку ,нашел мину минометную и грохнул ее об бетонную єлектроопору.Столбу ни чего,а малишу...
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08.05.2021 07:16 Ответить
Після війни таких трагедій було тисячі. В 1969 році з друзями на околиці Луцька знайшли якусь болванку від нібито снаряду. Ну й кинули у вогнище . На щастя в момент вибуху поблизу нікого не було і опору високовольтної ЛЕП не пошкодило. Мені тоді було 12 років. Та якимось чином про цю подію дізнався тато . Ну а далі мовчу....
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08.05.2021 12:40 Ответить
Каждый год, в конце апреля-начале мая одно и тоже: кто-то нашел в огороде боеприпасы времен второй мировой, где-то выкапывают и потом торжественно хоронят красноармецев. И все накануне 9-го мая. И так уже 50 лет.
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08.05.2021 07:44 Ответить
Это мины к немецкому 50-мм миномету Granatenwerfer 36. Мина к немецкому 50-мм миномету Granatenwerfer 36
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08.05.2021 10:49 Ответить
 
 