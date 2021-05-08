С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов. ФОТОрепортаж

С 1 по 8 мая в районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала текущего года отмечается значительное увеличение количества применения российско-оккупационными войсками беспилотных летательных аппаратов. Целью таких действий является проведение воздушной разведки, выдача целеуказаний, корректировка огня, дистанционное минирование местности, а также сброс взрывных устройств. Подразделения ВС Украины, которые привлечены к выполнению задач в районе ООС, осуществляют активную и успешную борьбу с БПЛА противника", - отмечается в сообщении.

По информации штаба только с начала мая 2021 года военнослужащие ООС сбили два таких летательных аппарата.

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В сообщении говорится: "Первый такой случай произошел 3 мая, на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации".

"6 мая, на Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное беспилотник противника, вел воздушную разведку, был подавлен средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", который изготавливается ООО "Ижмаш - Беспилотные системы" РФ. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора", - отмечается в информации.

В пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. Также указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Востоке Украины.

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