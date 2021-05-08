РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15786 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Агрессия России против Украины Доказательства российской агрессии в Украине Операция Объединенных сил
4 485 9
армия РФ (15344) беспилотник (2082) Донбасс (26945)

С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

С 1 по 8 мая в районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала текущего года отмечается значительное увеличение количества применения российско-оккупационными войсками беспилотных летательных аппаратов. Целью таких действий является проведение воздушной разведки, выдача целеуказаний, корректировка огня, дистанционное минирование местности, а также сброс взрывных устройств. Подразделения ВС Украины, которые привлечены к выполнению задач в районе ООС, осуществляют активную и успешную борьбу с БПЛА противника", - отмечается в сообщении.

По информации штаба только с начала мая 2021 года военнослужащие ООС сбили два таких летательных аппарата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины оперативно подавили беспилотник врага на Донбассе, за сутки - 8 нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

В сообщении говорится: "Первый такой случай произошел 3 мая, на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации".

"6 мая, на Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное беспилотник противника, вел воздушную разведку, был подавлен средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", который изготавливается ООО "Ижмаш - Беспилотные системы" РФ. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора", - отмечается в информации.

В пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. Также указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Востоке Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов 01
С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов 02
С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов 03
С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов 04
С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов 05
С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов 06
С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов 07
С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов 08
С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов 09
С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов 10
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда уже этот негодяй Путин разрешит нашим хенералам использовать беспилотники?
показать весь комментарий
08.05.2021 11:04 Ответить
Комплектующие т.н. беспилотника "Тахион" 100% с Алиэкспресса С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов - Цензор.НЕТ 9043
показать весь комментарий
08.05.2021 11:13 Ответить
У мене одного таке враження що ці "безпілотники-ватольти" зроблені копро-дендральним способом, тобто з гімна і палок?
показать весь комментарий
08.05.2021 11:14 Ответить
У "Тахиона" случился приступ тахикардии С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов - Цензор.НЕТ 785
показать весь комментарий
08.05.2021 11:16 Ответить
Украине приходится сбивать, а кацапам проще - "украинские" власти сами расформировали "Аэроразведку"...
показать весь комментарий
08.05.2021 11:27 Ответить
Врут как всегда. Ведь Бубашка с ****** договорились не использовать безпилотники Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів - Цензор.НЕТ 9497
Клятий Порох покупает в параше и запускает Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів - Цензор.НЕТ 2020
показать весь комментарий
08.05.2021 11:36 Ответить
Хто про що, а ****** - про свого шоколадного ідола
показать весь комментарий
08.05.2021 12:06 Ответить
Ага, он ващще гений - вызывает анальную боль у кацапов и зебилов одновременно. Совпадение? Не думаю Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів - Цензор.НЕТ 2882
показать весь комментарий
08.05.2021 13:08 Ответить
авиамодельный кружок из дома пионэров
показать весь комментарий
08.05.2021 11:54 Ответить
 
 