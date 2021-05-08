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лес (604) Нацполиция (15728) Сумская область (1840) хищение (657)

Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП "Глуховский Агролесхоз", - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники полиции Сумщины разоблачили преступную схему хищения древесины с лесхоза должностными лицами ГП "Глуховский Агролесхоз".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранителям стало известно, что должностными лицами ГП "Глуховский Агролесхоз", под видом внутренних перевозок предприятия, совершалось перевозки лесной продукции "деловой дуб" на частную пилораму, которая находится в селе Шалыгино Глуховского района.

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Проверкой установлено наличие оснований считать происхождение данной древесины незаконным вследствие ее поруба.

По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству ущерб на сумму 500 тысяч гривен.

Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП Глуховский Агролесхоз, - полиция 01
Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП Глуховский Агролесхоз, - полиция 02
Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП Глуховский Агролесхоз, - полиция 03
Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП Глуховский Агролесхоз, - полиция 04
Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП Глуховский Агролесхоз, - полиция 05

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины.

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Проводятся первоочередные следственные действия.
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Топ комментарии
+6
Тільки там? По всій Україні таке нахабство здійснюється.
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08.05.2021 13:33
+3
с.Землянка с.Шевченкове Глухівський р-н по 5 пилорам в кожному всі приватні деякі належать лісничим. Дільничний теж ліс валить дай Боже. Еколог " пасеться" не вибуваючи. Лісовози навіть на Великдень ліс возити. Сам бачу бо місцевий.
На пилорамах майже 50%-ліс крадений, інфа 100%
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08.05.2021 16:39
+2
Я как прочел слово "масштабная схема", сразу подумал - неужели олигархическая! А оказывается все как обычно одна схема "против" другой схемы - "разоблачили, а позже под залог отпустили". Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП "Глуховский Агролесхоз", - полиция - Цензор.НЕТ 3624
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08.05.2021 13:38
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Лес валят -- схемы летят!
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08.05.2021 13:30 Ответить
Тільки там? По всій Україні таке нахабство здійснюється.
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08.05.2021 13:33 Ответить
пасмєлі
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08.05.2021 13:36 Ответить
Я как прочел слово "масштабная схема", сразу подумал - неужели олигархическая! А оказывается все как обычно одна схема "против" другой схемы - "разоблачили, а позже под залог отпустили". Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП "Глуховский Агролесхоз", - полиция - Цензор.НЕТ 3624
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08.05.2021 13:38 Ответить
500 тыщ. масштабное хищение? наверное директор был неугоден. кто то щитает нас дебилами
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08.05.2021 13:39 Ответить
Справа не в тищах, а в кількості учасників.
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08.05.2021 13:44 Ответить
Надо же пыль в глаза время от времени пускать.
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08.05.2021 13:47 Ответить
Это какая обл.?
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08.05.2021 14:16 Ответить
_Леса в Украине успешно уничтожены, остались отдельные клочки поперечником от нескольких сотен метров до нескольких километров. Оставим следующим поколениям пустыню - и после нас хоть потоп! Этим принципом руководствуются алчно-ненасытные вредители и разорители.
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08.05.2021 14:21 Ответить
евреи обосрались
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08.05.2021 14:23 Ответить
Кажуть, коли прийшов Батий,
(бульо так нужно євровізу),
Кривив пихатую губу,
---- Ніде пастись, багато лісу...
Скільки столітть ,як згнив тей хан,
Країни множаться-щезають,
Але монгольськії раби,
Той ліс і досі вирізають. Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП "Глухівський агролісгосп", - поліція - Цензор.НЕТ 6552
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08.05.2021 14:25 Ответить
наконец то.. главный мусор города Буханистый сергей в доле и все это крышевал..
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08.05.2021 14:32 Ответить
Вони всі при ділі від начальника до рядового. Ввечері біля посту ДАІ поворот на Глухів, можна спостерігати як і хто свої лісовози зустрічає
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08.05.2021 16:44 Ответить
ЭТО ЗА ДЕНЬ 500000 !?)
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08.05.2021 15:10 Ответить
с.Землянка с.Шевченкове Глухівський р-н по 5 пилорам в кожному всі приватні деякі належать лісничим. Дільничний теж ліс валить дай Боже. Еколог " пасеться" не вибуваючи. Лісовози навіть на Великдень ліс возити. Сам бачу бо місцевий.
На пилорамах майже 50%-ліс крадений, інфа 100%
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08.05.2021 16:39 Ответить
так 50% а не 100% все по чесному
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08.05.2021 18:32 Ответить
Ну якщо з білками ділили то ДА
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08.05.2021 18:54 Ответить
Ради мгновения хорошей жизни, эти уроды готовы всю природу уничтожить. Скоты.
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08.05.2021 17:38 Ответить
 
 