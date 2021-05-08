Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП "Глуховский Агролесхоз", - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники полиции Сумщины разоблачили преступную схему хищения древесины с лесхоза должностными лицами ГП "Глуховский Агролесхоз".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранителям стало известно, что должностными лицами ГП "Глуховский Агролесхоз", под видом внутренних перевозок предприятия, совершалось перевозки лесной продукции "деловой дуб" на частную пилораму, которая находится в селе Шалыгино Глуховского района.
Проверкой установлено наличие оснований считать происхождение данной древесины незаконным вследствие ее поруба.
По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству ущерб на сумму 500 тысяч гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины.
Проводятся первоочередные следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
(бульо так нужно євровізу),
Кривив пихатую губу,
---- Ніде пастись, багато лісу...
Скільки столітть ,як згнив тей хан,
Країни множаться-щезають,
Але монгольськії раби,
Той ліс і досі вирізають.
На пилорамах майже 50%-ліс крадений, інфа 100%