СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В субботу, 8 мая, правоохранители начали оперативно-превентивную отработку города Геническ. Привлечены значительные силы СБУ, Национальной полиции, спецподразделения "КОРД", военных и пограничников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "ХерсонTimes".
Основными вопросами оперативных мероприятий является профилактика правонарушений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, усиление безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия и наркотических веществ и проведение других специальных оперативных мероприятий.
По словам присутствующих командиров, подобные отработки проводят поочередно во всех регионах Херсонщины для усиления правопорядка, оперативно-розыскной деятельности и снижения преступности.
Пожалуйста, подождите...
и прекратите - отработку !
-- Геническ, Арабатская стрелка, горячее море с медузами, крывыветки, ... -- эх...-- молодость моя, Филадельфия... -- там мои 17 лет... *)
Палатки , домики из фанеры, общепит, Биомицин(Біле Міцне 0.7лтр)...
Девки...
А шо курсанту еще було надо??
Молодость...))
😁