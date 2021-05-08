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СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В субботу, 8 мая, правоохранители начали оперативно-превентивную отработку города Геническ. Привлечены значительные силы СБУ, Национальной полиции, спецподразделения "КОРД", военных и пограничников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "ХерсонTimes".

Основными вопросами оперативных мероприятий является профилактика правонарушений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, усиление безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия и наркотических веществ и проведение других специальных оперативных мероприятий.

По словам присутствующих командиров, подобные отработки проводят поочередно во всех регионах Херсонщины для усиления правопорядка, оперативно-розыскной деятельности и снижения преступности.

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СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине 01
СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине 02
СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине 03
СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине 04
СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине 05
СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине 06
СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине 07

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+9
В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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08.05.2021 14:40
+9
Про сепарастів ні слова.
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08.05.2021 14:51
+7
СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5921
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08.05.2021 14:47
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В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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08.05.2021 14:40 Ответить
Про сепарастів ні слова.
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08.05.2021 14:51 Ответить
был геническ в безопасности до того, как мендель ушли
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08.05.2021 16:22 Ответить
СБУ, Нацполіція, ЗСУ і прикордонники почали посилене відпрацювання Генічеська на Херсонщині - Цензор.НЕТ 1262
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08.05.2021 21:46 Ответить
дайте Геническу работку
и прекратите - отработку !
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08.05.2021 14:41 Ответить
геническ до сих пор с крыма снабажают газом?
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08.05.2021 16:23 Ответить
А когда снабжали?))) Вы ***** пересмотрелили?))) Не верьте их басням))) В Геническе свои скважины))) Правда их изначально бурили для снабжения Крыма) А Геническ уже потом подключили))) Если интересно, могу подробнее рассказать, как мэр Геническа "просил" газа у *****))) Я один из невольных участников той медийной истории)))
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08.07.2021 21:35 Ответить
Ху@ня еще та. Нехрен делать.
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08.05.2021 14:43 Ответить
СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5921
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08.05.2021 14:47 Ответить
Лето там уже...

-- Геническ, Арабатская стрелка, горячее море с медузами, крывыветки, ... -- эх...-- молодость моя, Филадельфия... -- там мои 17 лет... *)
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08.05.2021 14:47 Ответить
Аггааа... Начало 70-х...
Палатки , домики из фанеры, общепит, Биомицин(Біле Міцне 0.7лтр)...
Девки...
А шо курсанту еще було надо??
Молодость...))
😁
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08.05.2021 15:24 Ответить
Ну ты Братан!!! -- снова здорова...*)
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08.05.2021 15:28 Ответить
Геническ, Арабатская стрелка, комары, вода по колено, и грязная, креветок уже нет, если хочется сильно, то 3$ за 100 гр, наверно из Крыма везут. Пеленгаса мало, осетра видел на рынке, величиной 30 см. ТАМ твои 17 лет, а сейчас - задница
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08.05.2021 17:15 Ответить
..бррр... -- поставил, шо нравится, но совсем наоборот...
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08.05.2021 17:18 Ответить
Кого из Крыма везут, балобол?))) Когда ему было 17 лет, то до появления пелингаса в Азове, оставалось еще 20 лет))) Не было его тогда))) Он искусственно завезен)))
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08.07.2021 21:41 Ответить
Вати там багато
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08.05.2021 14:58 Ответить
А может задуматься почему ее ("ваты") там подавляющее большинство? Два года назад, город замерзал, из Крыма дали газ, причем бесплатно, а мэр - патриот, газ перекрыл, и охрану поставил, чтобы не включили. Горожане еще больше власть полюбили.
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08.05.2021 17:29 Ответить
Владу не оправдую, але і паРашу в свій дім не запрошую
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09.05.2021 09:28 Ответить
Чего, чего?))) Ты кому эти басни заливаешь, балобол?)))
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08.07.2021 21:44 Ответить
Интересно, а какова роль бойца с пулемётом на плече возле белой Газельки? Когда он должен стоять метров за 30-40 перед или сзади импровизированного блок-поста и прикрывать огнём пулемёта своих коллег на случай возможной перестрелки и прорыва потенциальных террористов. Кстати на белых бронированных Газельках любят фсбшникики кататься на весёлом Кавказе
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08.05.2021 15:12 Ответить
Це повний безпрєдєл зеленої влади, яка порушує конституційні права українців. Такі дії можуть проводитися тільки при введені воєнного чи надзвичайного стану. 64 ст. Конституції.
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08.05.2021 15:20 Ответить
Шо,обісралося? Обтікай.
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08.05.2021 15:38 Ответить
Лучше бы "усиленно обработали" ОП в Киеве!
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08.05.2021 16:07 Ответить
вот так нужно ежедневно, а то с каховского Васи-мента, шо с козла молока, - бо по совместительству бизнесмен(вiвцям хвости закручуе, магазинчиком обзавелся, кавунцямы промышляет, рекламирует шо зебика любит, а прядок у себя Херсонской области никак не наведет .
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08.05.2021 16:11 Ответить
Дивуюсь з близорукості поліцаїв та сбушників, поставали цілими отарами під навєсами а реклами "Очки" на іноземній мові в упор не бачать = хоча це явне адмінпорушення.
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09.05.2021 08:12 Ответить
 
 