СБУ, Нацполиция, ВСУ и пограничники начали усиленную отработку Геническа на Херсонщине. ФОТОрепортаж

В субботу, 8 мая, правоохранители начали оперативно-превентивную отработку города Геническ. Привлечены значительные силы СБУ, Национальной полиции, спецподразделения "КОРД", военных и пограничников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "ХерсонTimes".

Основными вопросами оперативных мероприятий является профилактика правонарушений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, усиление безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия и наркотических веществ и проведение других специальных оперативных мероприятий.

По словам присутствующих командиров, подобные отработки проводят поочередно во всех регионах Херсонщины для усиления правопорядка, оперативно-розыскной деятельности и снижения преступности.

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