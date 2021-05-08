Банда мошенников-гастролеров, действовавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сейчас подтверждено 4 случая мошенничества по такой схеме. Во время последнего визита к потерпевшей, мошенники забрали у пожилой женщины полторы тысячи долларов и 50 000 гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.
"Вместе с наличными воры забирали из домов пожилых людей и ценное имущество. Полученные мошенническим способом средства злоумышленники перечисляли на банковскую карточку координатора. Кроме уже привычной преступной схемы "ваш родственник в больнице", злоумышленники использовали и новые сценарии мошенничества.
Так, в конце апреля в полицию поступило сообщение от 82-летней жительницы города Кагарлык о том, что ей позвонил неизвестный и заверил, что ее сын за рубежом попал в аварию, был доставлен самолетом в Украину и нуждается в срочной операции. В конце концов, потерпевшая отдала мошенникам наличные на сумму свыше 100 000 гривен.
Еще к одной потерпевшей злоумышленники приехали после полуночи и забрали у бабушки полторы тысячи долларов и 12 000 гривен", - отмечается в информации.
Работники управления уголовного розыска полиции Киевщины вместе с сотрудниками Обуховского районного управления полиции задержали двух непосредственных исполнителей мошеннической схемы. Иностранцы 35-ти и 36-ти лет направлялись с похищенным имуществом с места совершения преступления в столицу. Оба ранее имели проблемы с законом.
"Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Следствие продолжается. Полиция Киевщины устанавливает других возможных пострадавших по данному делу", - подчеркивается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
И летальные залёты имеются.
Какая сволочь дала им разрешение на въезд и проживание в Украине?
_Работавших?! Действовавших!
Я в свою очередь спросил , как его зовут - они сразу повесили трубку !
Але з іншого боку дивує недотумкуватість потерпілих. Адже тут є кілька способів елементарно перевірити, чи дійсно сарака "потрапив у біду"...
моя тёща так под замес чуть не попала по сыну..смотрю глаза вылезли из орбит и бежит из дома в одной ночной рубашке и тапочках на босу ногу, полные жмени бабла -срочно сынуля в райотделе надо спасать, следователю карточку пополнить -отпустят ! Куда нах, ели отловили : " А сыну на номер перезвонила ?" -"Он сам звонил, его побили -он еле разговаривает.." Перезваниваем .. Берёт трубку. Всё в порядке , дома с женой , какое нах РОВД и следователи.. 4500 остались на базе
-Мы вам случайное счёт телефона пополнили на 200 грн.
-Никуя не знаю, смс не приходила о пополнении..
-Ну , что ж , пользуйтесь на здоровье...
Смотрю счёт-было 12 грн. так и осталось... /В сообщениях - "ваш номер пополнено на 200 грн." пришло с номера 068-749-ХХ-ХХ .
Перезваниваю на тот откуда звонили. Поднимают.
-да точно пополнилось на 200 . готов вернуть , но с телефона не умею.. Подвезу наличку . куда подвозить давай адрес..где ты ?
-ну мы в Ривно , на Лютеранской..(?).
-гавно вопрос , мы в Антополе щас подъедем , где на Лютеранской ?
-..........Положили трубу ..
Перезваниваю ещё раз.
- шо то выбило , братэло , так куда подвезти ?
-Не, спасибо, не надо , уже пришли деньги обратно...