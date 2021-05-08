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Киевская область (3537) мошенничество (1127)

Банда мошенников-гастролеров, действовавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сейчас подтверждено 4 случая мошенничества по такой схеме. Во время последнего визита к потерпевшей, мошенники забрали у пожилой женщины полторы тысячи долларов и 50 000 гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Вместе с наличными воры забирали из домов пожилых людей и ценное имущество. Полученные мошенническим способом средства злоумышленники перечисляли на банковскую карточку координатора. Кроме уже привычной преступной схемы "ваш родственник в больнице", злоумышленники использовали и новые сценарии мошенничества.

Так, в конце апреля в полицию поступило сообщение от 82-летней жительницы города Кагарлык о том, что ей позвонил неизвестный и заверил, что ее сын за рубежом попал в аварию, был доставлен самолетом в Украину и нуждается в срочной операции. В конце концов, потерпевшая отдала мошенникам наличные на сумму свыше 100 000 гривен.

Еще к одной потерпевшей злоумышленники приехали после полуночи и забрали у бабушки полторы тысячи долларов и 12 000 гривен", - отмечается в информации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мошеннический call-центр, сотрудники которого похищали деньги с банковских карт, ликвидирован на Харьковщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники управления уголовного розыска полиции Киевщины вместе с сотрудниками Обуховского районного управления полиции задержали двух непосредственных исполнителей мошеннической схемы. Иностранцы 35-ти и 36-ти лет  направлялись с похищенным имуществом с места совершения преступления в столицу. Оба ранее имели проблемы с законом.

"Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Следствие продолжается. Полиция Киевщины устанавливает других возможных пострадавших по данному делу", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенники рассылали поддельные письма с использованием клеветнической информации иммунолога госинститута Донского, – заявление производителя ИФА-систем

Банда мошенников-гастролеров, действовавших по схеме ваш родственник в беде, задержана на Киевщине, - Нацполиция 01
Банда мошенников-гастролеров, действовавших по схеме ваш родственник в беде, задержана на Киевщине, - Нацполиция 02
Банда мошенников-гастролеров, действовавших по схеме ваш родственник в беде, задержана на Киевщине, - Нацполиция 03
Банда мошенников-гастролеров, действовавших по схеме ваш родственник в беде, задержана на Киевщине, - Нацполиция 04
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Топ комментарии
+18
Була в мене сусідка, царство їй небесне, померла років зо 2 тому. Так колись сидячи біля під'їзду, розповідала як вона "розводила" тих хто їй зателефонував вночі. Каже шо мій внук збив людину машиною і треба гроші пАрєшать. Каже, в мене безсоння було, дооовго їм мізки вставляла, мовляв шо не зрозуміла, що гроші по сусідах піду збирати та т.і. А потім, каже, коли мені вже набридло, кажу їм, хлопці, а не пішли б ви всі на**й, в мене внучка, а не внук Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7148
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08.05.2021 14:51
+17
Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9669
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08.05.2021 14:40
+16
Что за торговцы арбузами? С какого кишлака?

Какая сволочь дала им разрешение на въезд и проживание в Украине?
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08.05.2021 14:40
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В Бундесе та же тема... -- чехи и поляки буцыгарят -- не без немцев, но в основном...
И летальные залёты имеются.
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08.05.2021 14:39 Ответить
На фото видно, циганей.
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08.05.2021 14:39 Ответить
Что за торговцы арбузами? С какого кишлака?

Какая сволочь дала им разрешение на въезд и проживание в Украине?
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08.05.2021 14:40 Ответить
Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9669
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08.05.2021 14:40 Ответить
Моїй матері десь тиждень назад, посеред ночі дзвонили такі шахраї.
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08.05.2021 14:40 Ответить
Моєму батьку також десь так дзвонили .
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08.05.2021 15:04 Ответить
лоховскому роду нет переводу...
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08.05.2021 14:42 Ответить
Була в мене сусідка, царство їй небесне, померла років зо 2 тому. Так колись сидячи біля під'їзду, розповідала як вона "розводила" тих хто їй зателефонував вночі. Каже шо мій внук збив людину машиною і треба гроші пАрєшать. Каже, в мене безсоння було, дооовго їм мізки вставляла, мовляв шо не зрозуміла, що гроші по сусідах піду збирати та т.і. А потім, каже, коли мені вже набридло, кажу їм, хлопці, а не пішли б ви всі на**й, в мене внучка, а не внук Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7148
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08.05.2021 14:51 Ответить
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08.05.2021 15:09 Ответить
Как быть когда полиция запугивает свидетелей ее преступлений?
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08.05.2021 14:55 Ответить
"Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине"
_Работавших?! Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 448 Действовавших!
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08.05.2021 14:58 Ответить
Мне однажды тоже позвонили в 4- е часа ночи и сообщили , что мой сын в полиции ( Киев ) и нужны деньги для его освобождения .
Я в свою очередь спросил , как его зовут - они сразу повесили трубку !
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08.05.2021 15:03 Ответить
Вилупки.
Але з іншого боку дивує недотумкуватість потерпілих. Адже тут є кілька способів елементарно перевірити, чи дійсно сарака "потрапив у біду"...
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08.05.2021 15:13 Ответить
так и рассчитано ж на внезапность -ночью с просоня ....ну и лоха кунешно или лошицу..
моя тёща так под замес чуть не попала по сыну..смотрю глаза вылезли из орбит и бежит из дома в одной ночной рубашке и тапочках на босу ногу, полные жмени бабла -срочно сынуля в райотделе надо спасать, следователю карточку пополнить -отпустят ! Куда нах, ели отловили : " А сыну на номер перезвонила ?" -"Он сам звонил, его побили -он еле разговаривает.." Перезваниваем .. Берёт трубку. Всё в порядке , дома с женой , какое нах РОВД и следователи.. 4500 остались на базе Банду шахраїв-гастролерів, які працювали за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5510
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08.05.2021 16:18 Ответить
Нічого не вдіємо: лох - не мамонт, він не вимре.
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08.05.2021 17:14 Ответить
Був такий бандит вітольд фокін котрий завантажив усі гроші зароблені українцями і подарував москві,так от чомусь цього бандита ніхто не притягує за те що обібрав всю країну. Банду шахраїв-гастролерів, які працювали за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1863 За те спіймали якихось щипачів і пишаються неначе війну виграли.Та за ті гроші що ви нам обходитесь ви такі банди повинні ловити щодня по декілька а не одну за десять років.
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08.05.2021 15:14 Ответить
позвонили днём ..
-Мы вам случайное счёт телефона пополнили на 200 грн.
-Никуя не знаю, смс не приходила о пополнении..
-Ну , что ж , пользуйтесь на здоровье...
Смотрю счёт-было 12 грн. так и осталось... /В сообщениях - "ваш номер пополнено на 200 грн." пришло с номера 068-749-ХХ-ХХ .
Перезваниваю на тот откуда звонили. Поднимают.
-да точно пополнилось на 200 . готов вернуть , но с телефона не умею.. Подвезу наличку . куда подвозить давай адрес..где ты ?
-ну мы в Ривно , на Лютеранской..(?).
-гавно вопрос , мы в Антополе щас подъедем , где на Лютеранской ?
-..........Положили трубу ..
Перезваниваю ещё раз.
- шо то выбило , братэло , так куда подвезти ?
-Не, спасибо, не надо , уже пришли деньги обратно... Банду шахраїв-гастролерів, які працювали за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1253
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08.05.2021 16:04 Ответить
У мене традиційна схема відповіді для шахраїв - "візьміть оте, з чим ви лізете, і в тому чи іншому вигляді помістіть собі на писюна". Тож можна порекомендувати у цьому випадку роздрукувати квітанцію про транзакцію - і у паперовому вигляді що з нею зробити? - правильно, намотати на писюна Банду шахраїв-гастролерів, які діяли за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4269
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08.05.2021 17:13 Ответить
Лица закрыты, что бы их не могли опознать пострадавшие?
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08.05.2021 17:47 Ответить
С точки зрения прав человека это правильно,ведь они не осуждены судом а до того времени они лишь подозреваемые. А вот правильно ли это с точки зрения потерпевших которых обокрали эти мерзавцы и которые не имеют возможности опознать негодяев думаю это не правильно.
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09.05.2021 14:03 Ответить
Люди. Дерьмо,,,
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08.05.2021 20:02 Ответить
"Вчера ночью звонил сын, говорил, что попал в аварию, требовал денег. При этом даже не поздравил меня с 16-летием. Кого я воспитала ? "..
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08.05.2021 20:51 Ответить
"Иностранцы 35-ти и 36-ти лет Источник: https://censor.net/ru/p3264197" - я не дивуюсь коли в Україні рулять Аваков (бакинський армян авакян") гризуни саакашвілі. Страна нє пуганих ідійотов.
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09.05.2021 07:57 Ответить
да да! эти мерзавцы и мне пол дня звонили шо сын попал за наркотики и нужны деньги! отстали тока когда я сказал шо бабулечки мне отдать жалько а попал то хай сидит...хоть кормить будут бесплатно
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09.05.2021 09:55 Ответить
И по полной посадить, чтобы с*ки почувствовали\, каково издеваться над людьми.
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09.05.2021 10:27 Ответить
 
 