Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы". ФОТОрепортаж

В субботу, 8 мая, по случаю Дня памяти и примирения на Холме Славы в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" в рамках проекта мемориальных символов, который инициировал президент Владимир Зеленский,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной госадминистрации.

"Это один из четырех колоколов всеукраинского мемориала. На Закарпатье - Колокол победы, ведь именно здесь завершилось освобождение нашей страны от вражеских оккупантов. Он станет важным элементом патриотизма, нашего стремления к победе и безграничного уважения к защитникам", - отметил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Концепт мемориала включает конструкцию из металла в виде полуарки и колокол с чеканкой "Слава Украине - Героям слава".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский

Кроме того, информируют в ОГА, сегодня руководители области, представители местной власти, правоохранители и военные возложили цветы к памятникам "Украина - освободителям" и "Добровольцам Закарпатья - участникам Второй мировой войны".















Напомним, 9 мая 2020 года Президент Зеленский в видеообращении анонсировал внедрение проекта мемориальных символов и установки четырех колоколов: памяти (на Луганщине), победы (на Закарпатье), мира (в Донецке) и единства (в Симферополе). "И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлеет в нашем сознании: "Помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы", - отметил Зеленский.