РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12644 посетителя онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж
3 542 29
памятник (2209) Ужгород (421) День памяти и примирения (62)

Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В субботу, 8 мая, по случаю Дня памяти и примирения на Холме Славы в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" в рамках проекта мемориальных символов, который инициировал президент Владимир Зеленский,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной госадминистрации.

"Это один из четырех колоколов всеукраинского мемориала. На Закарпатье - Колокол победы, ведь именно здесь завершилось освобождение нашей страны от вражеских оккупантов. Он станет важным элементом патриотизма, нашего стремления к победе и безграничного уважения к защитникам", - отметил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Концепт мемориала включает конструкцию из металла в виде полуарки и колокол с чеканкой "Слава Украине - Героям слава".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский

Кроме того, информируют в ОГА, сегодня руководители области, представители местной власти, правоохранители и военные возложили цветы к памятникам "Украина - освободителям" и "Добровольцам Закарпатья - участникам Второй мировой войны".

Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал Колокол победы 01
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал Колокол победы 02
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал Колокол победы 03
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал Колокол победы 04
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал Колокол победы 05
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал Колокол победы 06
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал Колокол победы 07

Напомним, 9 мая 2020 года Президент Зеленский в видеообращении анонсировал внедрение проекта мемориальных символов и установки четырех колоколов: памяти (на Луганщине), победы (на Закарпатье), мира (в Донецке) и единства (в Симферополе). "И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлеет в нашем сознании: "Помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы", - отметил Зеленский.

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 6512
показать весь комментарий
08.05.2021 15:46
+13



Пухнастий українобот @UaArtem



Виставка "Незламні" відкрилася в Умані.

Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 5124
показать весь комментарий
08.05.2021 15:45
+13
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 9124
показать весь комментарий
08.05.2021 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан



Пухнастий українобот @UaArtem



Виставка "Незламні" відкрилася в Умані.

Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 5124
показать весь комментарий
08.05.2021 15:45 Ответить
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 6559
показать весь комментарий
08.05.2021 15:46 Ответить
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 9124
показать весь комментарий
08.05.2021 15:46 Ответить
Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" - Цензор.НЕТ 6512
показать весь комментарий
08.05.2021 15:46 Ответить
в рамках проекта мемориальных символов, который инициировал президент Владимир Зеленский

-- я б его закрыл...
показать весь комментарий
08.05.2021 15:48 Ответить
Примирение кого и с кем ? Почему никто обяснить не может ?
показать весь комментарий
08.05.2021 15:48 Ответить
Народы Европы после сотен лет войн наконец примирились.
показать весь комментарий
08.05.2021 15:50 Ответить
Не з вами
показать весь комментарий
08.05.2021 16:07 Ответить
А Ви примітили що день примирення в Україні зробили відразу після відкритя доступу до архівів НКВД.Так що можливо примирення українців із тим що був голодомор,гулаги,репресії.Та тільки хто про це забуде той і не буде мати своєї країни.
показать весь комментарий
08.05.2021 17:11 Ответить
Маленька поправка,Закарпаття на тей час не було Україною так це не визволення а загарбання.Закарпаття стало Україною в 1949-му році.
показать весь комментарий
08.05.2021 15:52 Ответить
P.S.Ой вибачте помилився,22 січня 1946-року.
показать весь комментарий
08.05.2021 15:55 Ответить
І ще раз помилився). Червень 1945.
показать весь комментарий
08.05.2021 16:45 Ответить
До Дня пам'яті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги" - Цензор.НЕТ 596

29 червня 1945 року в Москві було підписано Чехословацько-радянську угоду про Карпатську Україну, за якою Закарпаття було приєднано до Української РСР. 22 січня 1946 року Карпатська Україна увійшла до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки як Закарпатська область з центром у місті Ужгород29 черв. 2017 р.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%B4%D0%BE
показать весь комментарий
08.05.2021 17:06 Ответить
Ну таки в червні 1945). В січні 1946 була утворена Закарпатська область.
показать весь комментарий
08.05.2021 17:54 Ответить
П'ятикутну зірку як символ людожерного радянсько-комуністичного тоталітаризму треба демонтувати.
показать весь комментарий
08.05.2021 15:52 Ответить
До чого вона там, взагалі не зрозуміло. Шоб було як в мацкве, мабуть.
показать весь комментарий
08.05.2021 15:57 Ответить
Думаю що меморіали загиблим демонтовувати нетреба хоч би які знаки на них небули.Це буде рівноцінно вандалізму.
показать весь комментарий
08.05.2021 15:58 Ответить
Я ж і кажу - меморіал нехай собі стоїть, а зірку треба прибрати, замінивши якоюсь іншою символікою або конструктивним елементом.
показать весь комментарий
08.05.2021 16:22 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/arhivy-kgb-zakarpattya-represii-chehiya/30888802.html ось таке визволення по радянськи та по зеленськи.
показать весь комментарий
08.05.2021 16:05 Ответить
До дня пам'яті та примирення ;колокол пабєди; ініційований Зеленським?
показать весь комментарий
08.05.2021 16:19 Ответить
Цікаво що ініціатором став ЗЕ який не знає ні історії Закарпаття ні України,та і керівники області видимо від неї далекі так як не пояснили ЗЕ що радянська влада не визволила а окупувала Закарпаття і ,,колокол пабэды,, в Закарпатті недоречний.
показать весь комментарий
08.05.2021 17:26 Ответить
Закарпаття- Україна.
показать весь комментарий
08.05.2021 17:37 Ответить
Те що Закарпаття це Україна і сумнівів бути не може.Але непотрібно путати визволення з окупацією так як багато хто путає націоналізм із нацизмом особливо на сході країни та мокшани.
показать весь комментарий
08.05.2021 17:59 Ответить
Смердить підмахуванням кацапам.
показать весь комментарий
08.05.2021 16:45 Ответить
"«Победобесие» (укр. «Побєдобєсіє») - інтернет-мем, узагальнювальна назва гіпертрофованої «переможної» істерії, «культу Перемоги» в путінській Росії. Це вислів російського православного протоієрея Мітрофанова, який влучно зазначив, що «Культ Великої перемоги» - «побєдобєсіє» - спрямований на мілітаризацію свідомості, самовідданість народу ідеї «російського світу», згуртовуванню населення навколо національного лідера. Через влучність вислову, слово почало використовуватися як інтернет-мем.
Критиками «культ великої перемоги» розцінюється як знущання над пам'яттю загиблих у радянсько-німецькій війні та позиціонується як механізм створення ******** російської агресивної ідентичності, направленої на відродження і утримання впливу РФ на пострадянському просторі. Ідеалізація «священної війни» перетворює трагедію на культ.
Міф «Великої Перемоги» продовжує виконувати функцію і генератора і ретранслятора імпершовіністських ідеологем, оскільки в російськосвітному дискурсі так звана «Велика Перемога» завершилася тим, що під контролем російських більшовиків опинилася половина Європи, і розпочався сорокарічний період конфронтації між наддержавами."
показать весь комментарий
08.05.2021 17:47 Ответить
Це ж совок.На москальщині подібне відкривають.
показать весь комментарий
08.05.2021 18:25 Ответить
До Дня пам'яті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги" - Цензор.НЕТ 6362
показать весь комментарий
08.05.2021 20:24 Ответить
До Дня пам'яті та примирення в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги" - Цензор.НЕТ 2531
показать весь комментарий
08.05.2021 20:40 Ответить
 
 