Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В субботу, 8 мая, по случаю Дня памяти и примирения на Холме Славы в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы" в рамках проекта мемориальных символов, который инициировал президент Владимир Зеленский,
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной госадминистрации.
"Это один из четырех колоколов всеукраинского мемориала. На Закарпатье - Колокол победы, ведь именно здесь завершилось освобождение нашей страны от вражеских оккупантов. Он станет важным элементом патриотизма, нашего стремления к победе и безграничного уважения к защитникам", - отметил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.
Концепт мемориала включает конструкцию из металла в виде полуарки и колокол с чеканкой "Слава Украине - Героям слава".
Кроме того, информируют в ОГА, сегодня руководители области, представители местной власти, правоохранители и военные возложили цветы к памятникам "Украина - освободителям" и "Добровольцам Закарпатья - участникам Второй мировой войны".
Напомним, 9 мая 2020 года Президент Зеленский в видеообращении анонсировал внедрение проекта мемориальных символов и установки четырех колоколов: памяти (на Луганщине), победы (на Закарпатье), мира (в Донецке) и единства (в Симферополе). "И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлеет в нашем сознании: "Помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы", - отметил Зеленский.
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Пухнастий українобот @UaArtem
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29 червня 1945 року в Москві було підписано Чехословацько-радянську угоду про Карпатську Україну, за якою Закарпаття було приєднано до Української РСР. 22 січня 1946 року Карпатська Україна увійшла до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки як Закарпатська область з центром у місті Ужгород29 черв. 2017 р.
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Критиками «культ великої перемоги» розцінюється як знущання над пам'яттю загиблих у радянсько-німецькій війні та позиціонується як механізм створення ******** російської агресивної ідентичності, направленої на відродження і утримання впливу РФ на пострадянському просторі. Ідеалізація «священної війни» перетворює трагедію на культ.
Міф «Великої Перемоги» продовжує виконувати функцію і генератора і ретранслятора імпершовіністських ідеологем, оскільки в російськосвітному дискурсі так звана «Велика Перемога» завершилася тим, що під контролем російських більшовиків опинилася половина Європи, і розпочався сорокарічний період конфронтації між наддержавами."