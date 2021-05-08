Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский посетил Мемориальный комплекс "Украина – освободителям" в пгт Меловое, где в братской могиле похоронено 2814 воинов. По случаю Дня памяти и примирения и накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил погибших в боях за родную землю", - указывается в сообщении.
Память погибших почтили также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и послы стран "Большой семерки" и Европейского союза, которые прибыли в Луганскую область вместе с президентом.
Зеленский осмотрел Колокол Памяти на территории мемориала - первый из четырех колоколов, установку которых президент инициировал в 2020 году. Четыре колокола будут символизировать память о погибших и примирение между странами - участницами Второй мировой войны: Колокол Памяти в Меловом, Колокол Победы в Закарпатье, а также Колокол Мира в Донецке и Единства - в Симферополе, которые будут установлены после возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины.
Президент пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом.
Пожалуйста, подождите...
- Что это такое?
- Ну, самолёт-то, учебный... Но пушечка, всё равно, имеется..."
До речі, громадянський, тебе вже відсікли?
"Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян".
"Цивільна особа - будь-яка особа, яка не входить до складу збройних сил та не є членом збройної групи.Цивільні особи користуються захистом, за винятком окремих випадків і періоду, коли вони беруть безпосередню участь у воєнних діях. У разі сумнівів щодо того, чи є особа цивільною, вона вважається цивільною".
В даному випадку велась мова про те, щоб відділить "невійськових осіб...
В російській мові ці два поняття поєднані словом "гражданский", бо слово "цивильный" в ******** російській мові не застосовується...
Виявляється, що ти - невіглас, та, до того ж, ще й "узкоязичний"!!! ..................
Обе Германия спровоцировала и в обеих проиграла в крах... ...так берите пример с проигравших, а не с присутствующих...
...так хто тут из нас потомок гитлеризма, блин? *)
У Франції у кожному селі та містечку є памятники з неймовірно великими для цих населених пунктів списками загиблих односельців у Велику світову