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Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский посетил Мемориальный комплекс "Украина – освободителям" в пгт Меловое, где в братской могиле похоронено 2814 воинов. По случаю Дня памяти и примирения и накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил погибших в боях за родную землю", - указывается в сообщении.

Память погибших почтили также глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и послы стран "Большой семерки" и Европейского союза, которые прибыли в Луганскую область вместе с президентом.

Зеленский осмотрел Колокол Памяти на территории мемориала - первый из четырех колоколов, установку которых президент инициировал в 2020 году. Четыре колокола будут символизировать память о погибших и примирение между странами - участницами Второй мировой войны: Колокол Памяти в Меловом, Колокол Победы в Закарпатье, а также Колокол Мира в Донецке и Единства - в Симферополе, которые будут установлены после возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины.

Президент пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом.

Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 01

Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 02
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 03
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 04
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 05
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 06
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 07
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 08
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 09
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 10
Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны 11

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+8
А сцикуну сказали, що це день Памяті та примирення, а завтра День перемоги над нацизмом а не в другій Світовый війні. Напевно не сказали, тому що у своєму відосіку він говорить про перемогу в другій світовій війні. Чи може Сцикун брат Царьова?
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08.05.2021 16:45
+5
Тобі видніше... Ти ж у нас "знавець всього і вся"... Особливо, в мовознавстві... Телепню, українською, в даному випадку, говориться - "цивільний", а не "громадянський"... І з якої помийниці вас на ботоферму набирають?... Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9198.....................
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08.05.2021 17:08
+4
А Вам не сказали, что сегодня День Примирения, а не день бросания говна на вентилятор?
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08.05.2021 16:50
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Правила форума Совет форумчан
А сцикуну сказали, що це день Памяті та примирення, а завтра День перемоги над нацизмом а не в другій Світовый війні. Напевно не сказали, тому що у своєму відосіку він говорить про перемогу в другій світовій війні. Чи може Сцикун брат Царьова?
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08.05.2021 16:45 Ответить
А Вам не сказали, что сегодня День Примирения, а не день бросания говна на вентилятор?
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08.05.2021 16:50 Ответить
R.I.P.
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08.05.2021 16:48 Ответить
Ярмак взял зеленского в дамбас ?
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08.05.2021 16:52 Ответить
Зеленському при Єрмаку давно треба ходити позаду та.... в паранжі Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4789
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08.05.2021 22:14 Ответить
Коли читаю, як "Блазень" когось десь супроводжує, особливо на Донбасі, згадую старий анекдот:"Закінчилася ІІ світова. Почали скорочувать армію. Мехкорпуси залишили, а кавалерійські - розформували. Офіцерів-командирів направили на перепідготовку - кого в піхоту, кого - в артилерію, кого - в танкові... А куди замполітів дівать? Ну, відправили в авіацію, нелітаючими замполітами. І от приїхали "шефи" в полк (був такий рух - шефство заводів, колгоспів, над в/ч). Командир доручив замполіту провести екскурсію. Ідуть шефи по стоянці ескадрильї. Проходять повз учбову "спарку". один з екскурсантів питає, показуючи на трубку ПВД, що стирчить з фюзеляжу:
- Что это такое?
- Ну, самолёт-то, учебный... Но пушечка, всё равно, имеется..."
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08.05.2021 16:55 Ответить
Цей анекдот білш доречний, коли один "хетьман" рядився у форму.
До речі, громадянський, тебе вже відсікли?
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08.05.2021 16:59 Ответить
Тобі видніше... Ти ж у нас "знавець всього і вся"... Особливо, в мовознавстві... Телепню, українською, в даному випадку, говориться - "цивільний", а не "громадянський"... І з якої помийниці вас на ботоферму набирають?... Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9198.....................
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08.05.2021 17:08 Ответить
Собі до задниці приліпи...
"Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян".
"Цивільна особа - будь-яка особа, яка не входить до складу збройних сил та не є членом збройної групи.Цивільні особи користуються захистом, за винятком окремих випадків і періоду, коли вони беруть безпосередню участь у воєнних діях. У разі сумнівів щодо того, чи є особа цивільною, вона вважається цивільною".

В даному випадку велась мова про те, щоб відділить "невійськових осіб...
В російській мові ці два поняття поєднані словом "гражданский", бо слово "цивильный" в ******** російській мові не застосовується...
Виявляється, що ти - невіглас, та, до того ж, ще й "узкоязичний"!!! Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 2179..................
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08.05.2021 17:26 Ответить
Що б розумне від "запарбріка" почути. Ви такі передбачувані! За "дідов" вже "накатіл"?
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08.05.2021 18:11 Ответить
А тобі того, що я написав, мало? Розтлумачив тобі не тільки етимологію двох висловів української мови, але й пояснив, що ти її погано знаєш, адже твоя "украйонська" тобі не рідна, бо ти не українець, а батрак з ботоферми, що розводить "срач" на форумі... Я думаю, на перший раз досить... Надумаєш ще "повумнічать", не забувай, що ти тут не самий розумний та "гостроязикий"...
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08.05.2021 18:28 Ответить
На Западе, Великой называют Первую Мировую Войну. ...а вторая -- просто Вторая Мировая.
Обе Германия спровоцировала и в обеих проиграла в крах... ...так берите пример с проигравших, а не с присутствующих...
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08.05.2021 16:56 Ответить
Де ти у словах Друга Світова,знайшов слово "вялікая"?
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08.05.2021 17:00 Ответить
Я тебе Мемориал в Нюрнберге показал... -- а у вас совдеповский флаг рядом с украинским, на гос. учереждении.

...так хто тут из нас потомок гитлеризма, блин? *)
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08.05.2021 17:35 Ответить
Втрати європейських держав Заходу, передусім Франції та Англії, були в Велику світову набагато більшими, ніж в Другу.
У Франції у кожному селі та містечку є памятники з неймовірно великими для цих населених пунктів списками загиблих односельців у Велику світову
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08.05.2021 22:18 Ответить
пачтілі сукі агрєсію *****
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08.05.2021 17:04 Ответить
А потом корпоративчик всё угадали кому будут хлопать.
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08.05.2021 17:05 Ответить
Зєля покатав послів показати свій дзвоник ? А чому немає фото,як він його оглядає ?
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08.05.2021 17:29 Ответить
Назбирали тусовку обізвали страшними словами типу G7, на фоткали бубу з ермаком
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08.05.2021 17:37 Ответить
Да задрали они с этой 2 мировой, сейчас война в Украине, что-то я не припомню от зенедоноска почтения памяти погибших воинов ВСУ в 2014-2021 г.
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08.05.2021 17:56 Ответить
Европейцы молодцы. Сообразили, что если зелю взять на фронт, то там оккупанты открывать огонь не будут. Очень выгоден рашке этот недораЗЕмен.
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08.05.2021 18:18 Ответить
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7855
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08.05.2021 20:32 Ответить
вот потому, кацапы не люди-а скоты!
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08.05.2021 21:24 Ответить
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4067
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08.05.2021 20:33 Ответить
вот поетому во всем Мире кацапов называют русские свини
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08.05.2021 21:25 Ответить
Хорошее, правильное дело.
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09.05.2021 03:49 Ответить
Благодаря Зкленскому Украину начали все поддерживать. Так держать
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21.09.2021 08:03 Ответить
 
 