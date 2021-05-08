Предприятие "Автосвіт" в Коростене повесило при входе запрещенный флаг СССР. ФОТО

В субботу, 8 мая, в День памяти и примирения, ООО "Автосвіт", которое находится по улице Сергея Кемского, 50, разместило при входе, рядом с флагом Украины, флаг Советского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, фото в редакцию Коростень.today прислали читатели.

"В День памяти и примирения ООО "Автосвіт ЛТД" вывесило на центральном входе своего предприятия красный флаг с серпом и молотом", - сообщили коростенцы.

Пока не известно, знают ли об инциденте в коростенской полиции, но по состоянию на 14:00 ч. флаг все еще висел.

8 мая Главное управление Нацполиции в Житомирской области подчеркивало, что за использование запрещенной символики коммунистического характера предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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