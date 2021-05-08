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Предприятие "Автосвіт" в Коростене повесило при входе запрещенный флаг СССР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В субботу, 8 мая, в День памяти и примирения, ООО "Автосвіт", которое находится по улице Сергея Кемского, 50, разместило при входе, рядом с флагом Украины, флаг Советского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, фото в редакцию Коростень.today прислали читатели.

"В День памяти и примирения ООО "Автосвіт ЛТД" вывесило на центральном входе своего предприятия красный флаг с серпом и молотом", - сообщили коростенцы.

Пока не известно, знают ли об инциденте в коростенской полиции, но по состоянию на 14:00 ч. флаг все еще висел.

8 мая Главное управление Нацполиции в Житомирской области подчеркивало, что за использование запрещенной символики коммунистического характера предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы

Предприятие Автосвіт в Коростене повесило при входе запрещенный флаг СССР 01
Предприятие Автосвіт в Коростене повесило при входе запрещенный флаг СССР 02

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+43
Правоохранительная система абсолютно не работает, поэтому видим и флаги "совка" и публичные высказывания губастеньких судейских дочек. Видимо самосуд скоро должен начаться, чтобы до чиновников что-то стало доходить
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08.05.2021 16:59
+34
СБУ, зверніть увагу на фейсбук групу "Моя Одеса", яка розхитую ситуацію на Півдні країни. Адмін спеціально пропускає анти-українські пости, блокує про-українські дописи, видаляє з групи дописувачів, які пишуть українською.
https://www.facebook.com/groups/myodessa
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08.05.2021 17:07
+32
Підприємство "Автосвіт" у Коростені повісило при вході заборонений прапор СРСР - Цензор.НЕТ 5490
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08.05.2021 17:10
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Якщо адвокат зможе переконати суд в тому, що його підзахисний - звичайний корисний ідіот або йолоп, то підзахисному прапороносцю того прапора нічого страшного не присудять.
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08.05.2021 22:51 Ответить
В Ізраілє того чувака не судили б , а мордой по асфальту протягнули б так метрів 900.....
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08.05.2021 23:08 Ответить
Алексу Вітаускасу. Чудово, в точку "Д" прямо. Поінтересувався,що буде за таку антидержавну провокацію в інших країнах. Навіть перераховувати не буду: від полишення ліцензій на бізнес категорично і безповоротньо до....каторги. А якщо б ще прапор ворога або агресора: це найтяжчий Державний злочин в усіх країнах і прирівнюється до Зради. Кара важка і може бути смертельна. А у нас? Поцілок в губи, дарунок на прощення і розписка у відпустці на сонечко. Ніяких суворих наротивів, плювок солдатам-захисникам країни,ікі побачать ось це лайно в інеті і в черговий раз ми всі відчуємо( це конституційне громадянство), як об нас витерли російськими окупаційними чоботями. Привіт поліції м. Коростень! Просимо заспівати пісню під Газманова: Офіцери. Як це роблять в Кривому розі та декотрі падли на місцях.
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08.05.2021 23:11 Ответить
Как эти совкодрочеры задолбали!
Нужно в супермаркете сделать отдел для таких любителей совка и что бы ходили только туда за продуктами,где нет ничего, кроме костей, сока томатного,березового, яблочного, тошнотиков и держать этих любителей совка там по 2-3 часа!
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08.05.2021 23:28 Ответить
Не знамёна победы над фашизмом вывешивают у нас отдельные таварищи, если смыть краску с них, то там будет флаг рашистов с образом ***********.
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09.05.2021 00:19 Ответить
В Коростене короста на теле Украины.
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09.05.2021 12:12 Ответить
Ну, и.... какие дальше телодвижения Наших Органов?
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09.05.2021 16:07 Ответить
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