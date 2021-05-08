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В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона "Кривбасс". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В субботу, 8 мая, в воинской части 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко открыли мемориальный комплекс, посвящённый памяти погибших танкистов и бойцов отдельного мотопехотного батальона "Кривбасс". С 2014 по 2020 года с востока страны не вернулись больше 100 криворожан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Сейчас, как и в годы Второй мировой войны, Украина воюет с агрессором. Эта борьба продолжается ежедневно уже семь лет и мы не имеем права проиграть, потому что, как и тогда защищаем родную землю, защищаем свое право свободно выбирать будущее.

С первых дней войны военнослужащие 17-й отдельной танковой бригады и 40-го отдельного мотопехотного батальона "Кривбасс" встали на защиту территориальной целостности Украины. 119 военнослужащих отдали жизнь за свободу и независимость страны. Очень символично, что именно сегодня состоялось торжественное открытие мемориала павшим воинам. Сейчас этот мемориал будет символом несокрушимости украинского народа", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь погибшего весной 2020 года воина 93-й ОМБр Леонида Скакуненко (позывной Барон). ФОТОрепортаж

Отмечается, что на открытии было много гостей и среди них были родители павших Героев.

"Выражаем слова благодарности родителям за то, что они воспитали настоящих патриотов Украины. Мы их помним, мы их уважаем. Вечная слава павшим Героям и большой почет живым! Помним, что агрессора можно остановить совместными усилиями. Не забываем: тот, на чьей стороне справедливость, кто защищает свою землю, всегда побеждает!", - сказано в сообщении.

В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 01
В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 02
В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 03
В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 04
В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 05
В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 06
В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 07
В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 08
В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 09
В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 10
В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона Кривбасс 11

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+21
Герої не вмирають!
Рашка має бути знищена як держава!
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08.05.2021 18:37
+17
Не надо оплакивать погибших, надо гордиться тем, что эти люди жили среди нас

(Джордж Паттон)
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08.05.2021 18:39
+14
Хорошо что Бубочки не было.
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08.05.2021 18:45
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Правила форума Совет форумчан
нужное дело.....
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08.05.2021 18:34 Ответить
Герої не вмирають!
Рашка має бути знищена як держава!
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08.05.2021 18:37 Ответить
Не надо оплакивать погибших, надо гордиться тем, что эти люди жили среди нас

(Джордж Паттон)
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08.05.2021 18:39 Ответить
Хорошо что Бубочки не было.
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08.05.2021 18:45 Ответить
Одному добре відкриття Меморіалу, а іншому відсутність там Президента України.
Кожному своє,,,
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08.05.2021 18:49 Ответить
вот вы реально бы поверил в искренность того шо он бы там прохрипел?
я тоже. так нафиг он там нужен? лучше пусть в отпуск поедет, желательно в какую-то совковую дыру и наслаждается там совком, в котором ему было хорошо
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08.05.2021 19:09 Ответить
Я реально не вірю у вашу щиросердність після слова "прохрипел"- це хіба суттєво?
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08.05.2021 20:39 Ответить
ну если пану нравится это сипение, то я ничо против не мам.
это как напр. Климкин - картавый карлик - ну смотрят на него и думают - разве они не смогли найти се министра нормального? может он и очень добрый, но судят зачастую не по этому
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09.05.2021 13:44 Ответить
це ж правда. воно ж наскрізь фальшиве та не щіре. нащо воно там
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08.05.2021 19:12 Ответить
Настоящим патриотам главное обплевать Президента, самое главное!
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08.05.2021 19:24 Ответить
Патріотам кого? Бо це точно не патріоти України.
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08.05.2021 20:40 Ответить
Люди повинні знати своїх Героїв. В книжках, назвах вулиць і проспектів.
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08.05.2021 18:51 Ответить
А ЧЕТЫРЕЖДЫ УКЛОНИСТ - НЕ ПРИ ДЕЛАХ, ПАДЛА У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас" - Цензор.НЕТ 4831 !
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08.05.2021 18:53 Ответить
Героям Слава!!!!!
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08.05.2021 19:00 Ответить
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас" - Цензор.НЕТ 7429

У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас" - Цензор.НЕТ 4571У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас" - Цензор.НЕТ 5113
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08.05.2021 19:01 Ответить
дякую вам, хлопці. моя дитина про вас буде пам'ятати, обіцяю.
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08.05.2021 19:10 Ответить
Щиро дякуємо за подвиг! Будемо Вас завжди пам'ятати в серцях,дорогі захисники-криворіжці!
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08.05.2021 19:33 Ответить
Вічна пам'ять захисникам від кацапської навали.
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08.05.2021 19:45 Ответить
І тим 107 особам, що здалися в полон під Дебальцево чим відкрили тили нашим військам теж відкрили меморіал?
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08.05.2021 20:09 Ответить
40-му крепко досталось...
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08.05.2021 21:55 Ответить
 
 