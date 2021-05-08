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взятка (5956) задержание (6587) Киевская область (3537) преступления против Майдана (269) Слуга народа (2547)

Главу ОТГ на Киевщине, представителя "Слуги народа", судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киевской области 6 мая на взятке задержали главу Дымерской территориальной общины Владимира Подкурганного. Он является представителем партии "Слуга народа".

Сначала информация о задержании чиновника появилась в соцсетях и в некоторых СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал. Впоследствии в комментарии для издания в СБУ подтвердили факт.

Также в соцсетях сообщалось, что вместе с головой ОТГ задержаны и его сообщники. Однако детали пока неизвестны.

Главу ОТГ на Киевщине, представителя Слуги народа, судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине 01
Фото: Андрей Шевченко, Вышгород

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Владимир Подкурганный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.

В 2019 году Подкурганный возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

"Во времена Майдана он осуждал невинных за поездку в Межигорье, в частности Руслана Гуцула. Благодаря огласке и нашему участию ему не удалось порешать с ВСП. В 2018 году его таки уволили за нарушение присяги. Но приобретенные навыки он решил использовать для политической карьеры. Его избрали председателем Димерской ОТГ. И вот, не прошло и полгода, как его ловят на взятке. Благодаря Высшему совету правосудия большинство судей Майдана остались на своих должностях. Как вы думаете, сколько среди них таких, как Подкурганный?", - задает вопрос в Facebook адвокат Роман Маселко.

Главу ОТГ на Киевщине, представителя Слуги народа, судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине 02

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Напомним, 7 мая стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+41
"Владимир Подкурганный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.
В 2019 году Подкурганный возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк."

Источник: https://censor.net/ru/p3264221

Попідбирали в свою партєйку виключно антиукраїнський непотріб.
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08.05.2021 20:00
+30
Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 6598
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08.05.2021 20:22
+27
Я не нарочно! Я по привычке!

Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 4608
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08.05.2021 20:18
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"Владимир Подкурганный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.
В 2019 году Подкурганный возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк."

Источник: https://censor.net/ru/p3264221

Попідбирали в свою партєйку виключно антиукраїнський непотріб.
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08.05.2021 20:00 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!))
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08.05.2021 20:15 Ответить
Только зелебобикам не говорите, что,оказывается, при Порохе увольняли "судей майдана". Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 1923 Которых потом подобрали Зеля и Беня. Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 1923 У них разрыв сознания будет от таких новостей.
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08.05.2021 20:38 Ответить
Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 7180
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08.05.2021 20:42 Ответить
Опять подставили "высокоморального"? Главу ОТГ на Киевщине, представителя "Слуги народа", судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине - Цензор.НЕТ 1131А Дмитрий Ильич.
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08.05.2021 20:00 Ответить
люсю надо послушать, она выведет на след порохоботов
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08.05.2021 20:01 Ответить
ниможыдбыть. кажитаг.
папередники козни строят
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08.05.2021 20:00 Ответить
Если бы у нас показали судью, который никогда не брал взяток,- это была бы сенсация межгалактического масштаба. А так...
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08.05.2021 20:01 Ответить
Ця особина ще й антиукраїнська.
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08.05.2021 20:02 Ответить
Или хоть одного,который реально сел
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08.05.2021 20:27 Ответить
"Слуги народа" - вони такі.
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08.05.2021 20:01 Ответить
Та таку гидоту в Україні мають щодня сотню пакувати на нари ,тоді через рік ,можливо, відчуємо результат !!)))
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08.05.2021 20:18 Ответить
И шо? Поймут и простят, вырастит детишек подобных ЖОПОГУБОЙ шлендре.
Пи.дец, когда хоть одного судью лишат имущества и запретят пожизненно занимать госпосты? Львовский сеятель не считаетсч, там семье оставили наитОе.(
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08.05.2021 20:04 Ответить
От же ж клятий Порошенко.... Главу ОТГ на Киевщине, представителя "Слуги народа", судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине - Цензор.НЕТ 9642
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08.05.2021 20:04 Ответить
Сейчас этого "чорта" Баканов проверит. Негідник, зедепутатам попробовал очередной занос бабла зажать.
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08.05.2021 20:11 Ответить
Брехня якась. Він кадастр вимірював. Вас за цей: "земельний закон" люди скоро на вили піднімуть. Ото буде рейтинг...
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08.05.2021 20:04 Ответить
Главу ОТГ на Киевщине, представителя "Слуги народа", судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине.
=============

Єто подстава Порошенко!!!
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08.05.2021 20:13 Ответить
Судья Майдана, представитель слуг - хапуга и барыга. Но что такое сами слуги, если у них такие представители? Зебобики, как думаете?(и думаете ли?)
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08.05.2021 20:17 Ответить
толькобынепорошенкобее-беее!
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08.05.2021 20:42 Ответить
Там дэпуташа еще колоритней. Посмотрите ГДЕ и на скольких этажах у нее "прЫймальня"
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20999

То что это офис каломойши - закономерность. у бени не один пес, как все думают, у него своя собачья свора. Даже есть такая вот - "собака женского пола".
Кому она служит? НАРОДУ или бЭнЭ каломойше?
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09.05.2021 08:49 Ответить
там где слуга народа - там коррупция и воровство
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08.05.2021 20:17 Ответить
Я не нарочно! Я по привычке!

Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 4608
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08.05.2021 20:18 Ответить
Все вірно. Злодії та корупціонери повинні сидіти в тюрми. І приналежність до "правильної" партіі не повинна від цього рятувати.
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08.05.2021 20:19 Ответить
якшо всіх злодіїв сажать то в Офесі Призедента лишиться тільки принтер.
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08.05.2021 21:52 Ответить
Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 6598
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08.05.2021 20:22 Ответить
Депутати СН навіть не приховують, що беруть платню в конвертах від олігархів.
От де розплідник корупції, санкціонований самим президентом.
Тому це затримання не рахується.
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08.05.2021 20:22 Ответить
Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 1700
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08.05.2021 20:38 Ответить
"А теперь все хотят руководить, они бегут к зе-большевикам и все чем нибудь руководят, даже плешивый Зява который думал, что он настоящий закройщик, когда пришивал рукава к штанам и тот теперь в Киеве уполномоченный какого то там ЧК. Бедное ЧК оно думает, что все евреи умные, оно не знает, что каждый второй еврей дурак. Мы то это знаем, мы старые люди, но кто нас теперь спрашивает..."(с)
Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 7303
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08.05.2021 20:39 Ответить
"...Как вы думаете, сколько среди них таких, как Подкурганный? " Все ? Нет, конечно. Не все. Но почти, почти, почти все.
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08.05.2021 20:44 Ответить
Як там у Гордона - "ну как такое отребье собралось возле такого высокоморального президента?" Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 8616
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08.05.2021 21:54 Ответить
Что то с судьями нужно делать.... Или снижать уровень преступности... Самая, поэтому, выгодная профессия, в плане взяток(
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08.05.2021 23:35 Ответить
Все ублюдки времён Януковича стали Зе-командой 😂😂
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09.05.2021 08:04 Ответить
Судить его будет "дудка" которой Баста очень нравится. Так что всё будет с ним хорошо. "Смиритесь уже" как она говорит.
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09.05.2021 10:01 Ответить
 
 