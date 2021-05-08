Главу ОТГ на Киевщине, представителя "Слуги народа", судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Киевской области 6 мая на взятке задержали главу Дымерской территориальной общины Владимира Подкурганного. Он является представителем партии "Слуга народа".
Сначала информация о задержании чиновника появилась в соцсетях и в некоторых СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал. Впоследствии в комментарии для издания в СБУ подтвердили факт.
Также в соцсетях сообщалось, что вместе с головой ОТГ задержаны и его сообщники. Однако детали пока неизвестны.
Фото: Андрей Шевченко, Вышгород
Владимир Подкурганный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.
В 2019 году Подкурганный возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.
"Во времена Майдана он осуждал невинных за поездку в Межигорье, в частности Руслана Гуцула. Благодаря огласке и нашему участию ему не удалось порешать с ВСП. В 2018 году его таки уволили за нарушение присяги. Но приобретенные навыки он решил использовать для политической карьеры. Его избрали председателем Димерской ОТГ. И вот, не прошло и полгода, как его ловят на взятке. Благодаря Высшему совету правосудия большинство судей Майдана остались на своих должностях. Как вы думаете, сколько среди них таких, как Подкурганный?", - задает вопрос в Facebook адвокат Роман Маселко.
Напомним, 7 мая стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.
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В 2019 году Подкурганный возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк."
Источник: https://censor.net/ru/p3264221
Попідбирали в свою партєйку виключно антиукраїнський непотріб.
папередники козни строят
Пи.дец, когда хоть одного судью лишат имущества и запретят пожизненно занимать госпосты? Львовский сеятель не считаетсч, там семье оставили наитОе.(
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Єто подстава Порошенко!!!
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20999
То что это офис каломойши - закономерность. у бени не один пес, как все думают, у него своя собачья свора. Даже есть такая вот - "собака женского пола".
Кому она служит? НАРОДУ или бЭнЭ каломойше?
От де розплідник корупції, санкціонований самим президентом.
Тому це затримання не рахується.