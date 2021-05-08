Главу ОТГ на Киевщине, представителя "Слуги народа", судью Майдана Подкурганного задержали за взятку на Киевщине. ФОТО

В Киевской области 6 мая на взятке задержали главу Дымерской территориальной общины Владимира Подкурганного. Он является представителем партии "Слуга народа".

Сначала информация о задержании чиновника появилась в соцсетях и в некоторых СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал. Впоследствии в комментарии для издания в СБУ подтвердили факт.

Также в соцсетях сообщалось, что вместе с головой ОТГ задержаны и его сообщники. Однако детали пока неизвестны.



Фото: Андрей Шевченко, Вышгород

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Владимир Подкурганный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.

В 2019 году Подкурганный возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

"Во времена Майдана он осуждал невинных за поездку в Межигорье, в частности Руслана Гуцула. Благодаря огласке и нашему участию ему не удалось порешать с ВСП. В 2018 году его таки уволили за нарушение присяги. Но приобретенные навыки он решил использовать для политической карьеры. Его избрали председателем Димерской ОТГ. И вот, не прошло и полгода, как его ловят на взятке. Благодаря Высшему совету правосудия большинство судей Майдана остались на своих должностях. Как вы думаете, сколько среди них таких, как Подкурганный?", - задает вопрос в Facebook адвокат Роман Маселко.

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Напомним, 7 мая стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.