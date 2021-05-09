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Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На автодороге Н-11 Николаев - Днепр в Новобугском районе 8 мая около 15:00 произошло столкновение грузовика Scania с полуприцепом и легкового автомобиля Toyota Corolla.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки, личность которого устанавливается, от полученных телесных повреждений скончался на месте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции области. 61-летний руководитель грузовика, житель Херсонской области, не пострадал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть".

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются. Полиция ищет очевидцев происшествия.

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Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция 01
Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция 02

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Трагедия- качество совковой дороги. Турки, Онур - ровняют уклоны , видимость с современными скоростями значительная. А примазавшийся к ним Автодор - халтуру. Когда есть обзор , а еще и два ряда , тем более на областной магистрали, то аварийность в разы уменьшится.
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09.05.2021 00:49
+3
Да ладно-- фура была на встречке Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7134
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09.05.2021 04:30
+2
В этом вопросе я с Вами не согласен,так как культуру вождения у нас ограничывают не правила движения или знаки а количество и глубина ям на дорогах.Чем лучше дороги тем больше смертей и то при том что погибают на лучших автомобилях а не на запорожцах и москвичах.
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09.05.2021 00:55
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На фото Toyota?
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09.05.2021 00:35 Ответить
Да это Королла Е90 конца 80-х
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09.05.2021 01:13 Ответить
Возможно, похожа(
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09.05.2021 01:55 Ответить
Водитель на фуре заснул скорее всего.... Прибил тойоту на чужой полосе (((
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09.05.2021 04:29 Ответить
Ну погиб,а в чем заключается трагедия?Ведь существуют же правила движения и никто их не отменял и не приспосабливал для каждого в отдельности водителя.Так в чем же трагедия?
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09.05.2021 00:37 Ответить
Трагедия- качество совковой дороги. Турки, Онур - ровняют уклоны , видимость с современными скоростями значительная. А примазавшийся к ним Автодор - халтуру. Когда есть обзор , а еще и два ряда , тем более на областной магистрали, то аварийность в разы уменьшится.
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09.05.2021 00:49 Ответить
В этом вопросе я с Вами не согласен,так как культуру вождения у нас ограничывают не правила движения или знаки а количество и глубина ям на дорогах.Чем лучше дороги тем больше смертей и то при том что погибают на лучших автомобилях а не на запорожцах и москвичах.
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09.05.2021 00:55 Ответить
Старая королла 140 не потянет. А если бы была разделительная и обойник?
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09.05.2021 01:15 Ответить
Нет не совковой!а уже 30!!!лет украинские дороги!и за это время можно было построить качество дорог!при любой власти безнаказанно,тотально воруют!никто ничего не делает.какая вам европа?да вам ещё до совка далеко !
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09.05.2021 06:17 Ответить
Вообще-то эта дорога сдана только в прошлом году, там ни одной ямы! Каждую неделю передвигаемся по ней, знаю что говорю.
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09.05.2021 10:45 Ответить
61-летний руководитель грузовика... Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 6924
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09.05.2021 01:04 Ответить
Ну и что что 61-летний,ведь ему и на его полосе влетели под колеса.Что возраст меняет правила и скоросной режим движения?
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09.05.2021 01:08 Ответить
Да ладно-- фура была на встречке Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7134
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09.05.2021 04:30 Ответить
помладше все в Польше
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09.05.2021 01:32 Ответить
Всюди має бути вІдбійник. А обгони по зустрічці повинні бути заборонені
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09.05.2021 09:48 Ответить
на Черкасском мосту в сторону Золотоноши вот запрещено и останавливаться нельзя... Думаешь помогает? Нет, обгоняют каждую минуту, ещё и дорога отличная, едут под 200+. А стоять? Да пожалуйста, я ночью чуть не впилялся, дятел поставил свою выварку без габаритов прям под знаком запрета остановки (не то шо стоянки) тупо на обочине перекрыв часть полосы а сам пошел раков или рыбу ловить! И это при том, что там вышка охраны моста, врятли они не вкурсе.
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09.05.2021 10:06 Ответить
ох уж эта Золотоноша и КамаЗы
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10.05.2021 17:16 Ответить
ехал на днях по трассе в сторону Чыгирына, дорога убитая, вся кривая и волнистая, пусть ей и сделали "ямочный" ремонт но уже при скорости 90 машину местами швыряет и ощущение вроде по брущадке едешь, реально уже дискомфорт ехать и банально жалко подвеску (седан 1.8т на штатных колесах). К чему это я собственно... меня обгоняли как стоячего, по встречке на примерно такихже машинах, ещё и фарами подмигивали, наверное ещё и матерились внутри "олень на дороге" своим пассажирам.... Я сам не без греха и нарушал скоростной, но не так же тупо...

Потому если у человека нет мозга то даже плохая дорога ему не помеха, именно так и разбиваются, классика по жигулю.
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09.05.2021 10:03 Ответить
на корче с прицепом хотел фуру обогнать.. Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9687
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09.05.2021 10:17 Ответить
 
 