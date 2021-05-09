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Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом в воскресенье, 9 мая, принял участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.

Церемониальная группа воинов почетного караула установила венок к могиле Неизвестного солдата, после чего президент возложил цветы к Вечному огню. Цветы к подножию мемориала также положил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Была объявлена минута молчания, после которой военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали из личного оружия шестью залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: От поколения к поколению родители рассказывали о войне детям, а дедушки - внукам. А с 2014-го теперь дети рассказывают о войне родителям и дедушкам. ВИДЕО

У памятников героям Второй мировой войны и на Аллее Воинской Славы установлены цветочные композиции.

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 01
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 02
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 03
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 04
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 05
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 06
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 07
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 08
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 09
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне 10

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+38
зацените, как зачистили территорию от людей.. есть только Зеленский и есть Ермак.. и всё!!!..
а вот так было 09 мая 2019 года, когда в стране был настоящий Президент!.. ссыль
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 2022
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09.05.2021 10:41
+22
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 4541
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09.05.2021 10:53
+20
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 1600
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09.05.2021 10:41
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совок мля Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 8546
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09.05.2021 10:37 Ответить
вот такого себе президентом себе выбрал "мудрый народ" , что есть подозрение в следующии раз выберут учённого, на днях он град защищал, врод как кивой кликует его.
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09.05.2021 10:42 Ответить
В 2 часа ночи 8 мая, вступила в силу подписанная накануне - капитуляция всех войск Германии перед антигитлеровской капитуляцией.

Согласно хроники войны, с немецкой стороны предложение о капитуляции, официально прозвучало вечером 6 мая 1945 года, когда в ставку союзников в Реймсе прибыл генерал Альфред Йодль. Акт о безоговорочной капитуляции нацисткой Германии, был подписан ночью 7 мая в 2 часа 40 минут, в ставке союзного командования в Реймсе. Фактически капитуляцию Германии принял американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Актом капитуляции предусматривалось, что безоговорочная капитуляция вступает в силу через сутки после подписания - в 2 часа ночи 8 мая. А утром 8 мая, на многочисленном митинге в Лондоне - Черчилль объявил, что война в Европе окончена.
Уже после того, как капитуляция вступила в силу и немецкие войска по всей линии фронта сдались противнику, из Москвы пришел истеричный протест. Советская сторона настаивала на повторном подписании капитуляции в Берлине в присутствии ее представителей. Не желая обижать своих союзников, США и Англия - заставили уже сдавшуюся Германию подписать новый документ. Но учитывая то, что уже нельзя было отменить вступившую в силу капитуляцию - утром 9 мая, в предместье Берлина Карлсхорст, решили подписать «Дополнительный протокол к Акту безоговорочной капитуляции». А так как союзники не придавали большого значения этому дополнению к капитуляции - от Англии и США, подписать протокол прислали Артура Теддера, одного из заместителей Эйзенхауэра. При этом сам «Акт безоговорочной капитуляции», подписанный ночью 7 мая в Реймсе, остался в силе. В результате подписания этого дополнительного протокола Австралия, Индия, Канада, Польша, СССР, Франция и другие страны антигитлеровской коалиции, юридически были внесены в число победителей Германии.
Именно по этой причине, Россия не отмечает 8 мая вместе с 52 странами антигитлеровской коалиции «День наступления мира в Европе, примирения и памяти погибших» - а празднует свой собственный день победы, на сутки позже, чем закончилась война, захлебываясь упоительной ложью: «как 9 мая Германия сдалась Жукову». При этом фактически празднуется не окончание войны, а день включение СССР в акт о капитуляции.
Кстати в СССР, до 1965 года, 9 мая был рабочим днем, и до самого развала СССР в этот день, никому не приходило в голову проводить военные парады (в 1980 и 1990, 1995 годах - были реконструкции парада 1945 года).
А первый помпезный военный парад с современной тяжелой техникой и авиацией, был проведен по приказу Путина в 2008 году, потом на волне нарастающего победобессия, приняли решение украсить россиян георгиевскими ленточками (которыми во время войны награждали власовцев, отличившихся в боях с красной армией), и раскручивая далее пропагандисткий шабаш согнали их в «бессмертные» полки...
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09.05.2021 10:43 Ответить
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 4541
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09.05.2021 10:53 Ответить
Не зовсім точно. У 1985 все ж була частина з ******** на той час технікою. Ось відео з міткою чапсу https://youtu.be/HATuPoF5WrI?t=3460
У 1990 теж була і ******* на той час техніка, але все одно це не відміняє факту, що паради у совку були тільки 4 рази - 1945, 1965, 1985, 1990. Тобто "побєдобєсія" точно не було, про колорадки то точно з'явилися там точно після нашої Помаранчевої революції. І наших обробляли з тими колорадками. Явно хотіли якось прив'язати до цих "скрєпів", бо після Помаранчевої революції зрозуміли, що можуть загубити Україну.
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09.05.2021 13:16 Ответить
Ваше яйцо, сударь!
Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
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09.05.2021 21:06 Ответить
Благодаря плешивому хей-лу 9 мая, кроме раздражения и рвоты, уже ничего не вызывает...
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09.05.2021 10:54 Ответить
Позаду *бучий Єрмак.
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09.05.2021 12:05 Ответить
зебизяна тупая.
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09.05.2021 10:38 Ответить
та не тупая она.
агент - выполняет задание.
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09.05.2021 10:40 Ответить
дидываевале
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 8035
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09.05.2021 11:11 Ответить
гнида
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09.05.2021 10:39 Ответить
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 1600
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09.05.2021 10:41 Ответить
столько пацанов с винтовками вдоль аллеи Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 801
пусть и без патронов - но штыки ж есть! Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 6814
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09.05.2021 10:41 Ответить
Цим за радість в Києві так стояти, а не в окопах знаходитись. Так що дійсно пацани а не чоловіки
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09.05.2021 10:47 Ответить
Ну от зробили б колективний випад - одразу б стали чоловіками! Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 5418 І Героями України на додачу! Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 8701
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09.05.2021 11:03 Ответить
Там жодного не є хто може щось без команди зробити. Це істоти які окрім - раз, два, трі- тянем ножку,- тянем спінку нічого більше не знають! І це факт. І їх командування таке саме!
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09.05.2021 18:47 Ответить
зацените, как зачистили территорию от людей.. есть только Зеленский и есть Ермак.. и всё!!!..
а вот так было 09 мая 2019 года, когда в стране был настоящий Президент!.. ссыль
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 2022
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09.05.2021 10:41 Ответить
Але якого біса 9 Травня ??? В світі немає такоі дати , тільки в кацапні та білорусів . Відзначається це 8 Травня (!) тихо мирно без усякоі шашлично пікниковоі істеріі
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09.05.2021 10:53 Ответить
якщо ті ветерани, навколо Петра, хотіли свята з Президентом - то Петру не залишалось вибору.
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09.05.2021 11:54 Ответить
Ок, але я сумніваюся що залишилися взагалі реальні ветерани війни ,бо їм повинно бути 100 років, в Україні не зовсім ті умови що б старі люди доживали до ста рокiв,та й в світі дуже небагато таких людей..
PS.Може я помиляюся ,дай їм бог ще жити та жити
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09.05.2021 16:43 Ответить
В 2021 зачистили територію від "простих людей" в попівських рясах і генеральських погонах? Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 5884
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09.05.2021 11:08 Ответить
Место этой мрази где-то в захолустной сауне развлекать ему подобное быдло.
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09.05.2021 10:43 Ответить
Место этой мрази где-то в захолустной сауне камере развлекать ему подобное быдло.
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09.05.2021 10:46 Ответить
Согласна с Вами на 100%!
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09.05.2021 11:09 Ответить
А Ермак что там делает.., на фотографиях президента. Это не первая леди,не премьер, не спикер парламента..., не глава правящей партии..., ни министр обороны... Кто оно такое..( фаворитка)
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09.05.2021 10:44 Ответить
Смотрящий от х*йла.
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09.05.2021 10:51 Ответить
воно завхоз. Ще ненароком скріпку бубочці підкладе, тому і понтів стільки.
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09.05.2021 11:06 Ответить
..фаворит императрицы
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09.05.2021 11:32 Ответить
Да что-же оно людей так боится? Побездун, твою дивизию
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09.05.2021 10:46 Ответить
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 9735
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09.05.2021 10:47 Ответить
Вовочка без Козиря не може кроку ступити. Привів Буратіну до пам"ятника. Так хто президент? Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 7820
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09.05.2021 10:49 Ответить
О то вже баран.. Це тре було робити 8 Травня (!) як норм. адекватний світ а не 9 го !! як кацапня з білорусами
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09.05.2021 10:50 Ответить
Нормальные вчера и сделали "первую минуту мира" с Европой вместе

Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 6367
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09.05.2021 11:14 Ответить
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 6260
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09.05.2021 11:14 Ответить
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 4263
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09.05.2021 11:17 Ответить
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 3888 воно вміе Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 3938 Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 9154 Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 3888
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09.05.2021 10:50 Ответить
Хуцпа - нахабно цинічна брехня, яка паралізує опонента
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09.05.2021 11:48 Ответить
а где люди?
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09.05.2021 10:51 Ответить
Тонко..
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09.05.2021 10:53 Ответить
шо опять зачистили чтоб простые смерды холопы не посмели даже взлянуть и приблизиться к солнецеликому
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09.05.2021 10:51 Ответить
Разогнали весь народ ради хрипатой мартышки на поводке у Козыря
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09.05.2021 10:51 Ответить
"Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне" - тобто ВСІХ загиблих.
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09.05.2021 10:53 Ответить
как то мальчег поспешил Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 152 2сентября надо было Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 152
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09.05.2021 10:58 Ответить
Нащо йому та маска, якщо він віч-на-віч з пам'ятником...
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09.05.2021 11:01 Ответить
Зеленський сциться людей як і *****. Личинка бункерного.
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09.05.2021 11:03 Ответить
Єрмак із Зе в туалет разом тоже ходять напевно, і сплять на дивані разом...на короткому повідку тримають ослика оманського 😀
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09.05.2021 11:04 Ответить
расхристанный переполоханый мальчик под присмотром дяди-поводыря...
а где президент?
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09.05.2021 11:07 Ответить
а где президент?.....Украинцы ленятся управлять своим государством ,а если только.. то их называют националистами , у кого СМИ Украины в руках ,тот и правит Украиной.
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09.05.2021 11:13 Ответить
какая разница...
галабародька, па-парикольно и абынепорох...
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09.05.2021 11:20 Ответить
Когда герои с той и другой стороны признаются частью общей истории. И все хорошее, что эти герои делали - превозносится, а всё плохое, что они делали, - осуждается.Может быть, когда-нибудь мы до этого дорастем. А пока будем сидеть на двух стульях, поминая 8 мая 42 миллиона погибших, а 9-го - радостно распевая «День Победы порохом пропах» да ещё в Поминальный день Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 7324
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09.05.2021 11:08 Ответить
Зеленский приехал на немецком Мерседесе ?
Зер гут !
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09.05.2021 11:10 Ответить
Потушіть вже це капище.Це все комуняцька нелюдська символіка.
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09.05.2021 11:11 Ответить
Оцей факел обходиться нам дуже недешево.
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09.05.2021 11:12 Ответить
ты дурак? если комуняки в очередное раз что-то украли, то это еще не значит, что это нелюдська символика. Это Париж, Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 7993 и огонь здесь горит с 1920 г.
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09.05.2021 12:28 Ответить
Та хоч Лондон.В нас це нелюдська символіка.Має бути потушена.Там до речі це також для пропаганди.Не по людськи це палити такі вогні.
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09.05.2021 12:43 Ответить
В Париже пабедители не устраивали голодоморы.
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09.05.2021 21:12 Ответить
Бла-ьла-бла. При чем тут победители? Рашка оккупант Украины 300 лет. А Вечный огонь это память по погибшим. Тех же бойцов УПА. Все зависит от воспитания.
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10.05.2021 05:17 Ответить
Зелений дурень тупорилий повинен вже піти на мило.
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09.05.2021 11:12 Ответить
Я своєї згоди на цю фігню не давав.Вона має буди все погашено.
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09.05.2021 11:14 Ответить
А вы кто чтобы решать что тушить, а чему гореть? Еще раз. Вечный огонь, не кацапское и не комуняцкое изобретение. Это Римская империя, храм Весты. И не надо валить в одну кучу политику и экономику
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09.05.2021 18:58 Ответить
В стране должно было умереть 40тыс человек от короновируса, чтобы криворогульное мудачье начало появляться на людях в маске.
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09.05.2021 11:15 Ответить
верховний штучний інтелект(((
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09.05.2021 11:15 Ответить
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 6438
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09.05.2021 11:21 Ответить
С днём победы Колымы и ГУЛАГа !
А сегодня апологеты ГУЛАГА обзавелись атомной бомбой
и продолжают грозить войной всему человечеству.
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09.05.2021 11:34 Ответить
"народный президент", который боится народа. Где люди у монумента? Почему зачищен от людей периметр вокруг парка Славы?!
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09.05.2021 11:23 Ответить
Еще один "ветеран"...
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 8804
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09.05.2021 11:42 Ответить
Взяв Берлин, Азаров взялся бы тырить бюджет. Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 6887
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09.05.2021 12:03 Ответить
Відносно генерала Ноги Маресуке визначення "самурай" зовсім не метафора. Він дійсно народився в сім'ї нащадного самурая. Про бойовий шлях генерала багато розповідати не будемо. Це досить відомий історичний персонаж, герой російсько-японської війни і підкорювач Порт-Артура.
Повернувшись з перемогою додому, генерал Ноги став воістину національним героєм Японії. Ще б пак: він приніс Японії першу перемогу не просто над європейцями, а над найбільшою імперією того часу. Генералу тут же був наданий графський титул, його ушанували Орденом Вранішнього сонця першого ступеня.
Здавалося б, живи, купайся в променях слави і радій життю. Але перед очима Маресуке стояла страшна цифра в 56 тис. солдатських життів, втрачених ним під час облоги і штурму Порт-Артура (всього в тій війні загинули близько 110 тис. японців). Серед загиблих були і двоє синів генерала. Ноги міг без проблем прилаштувати своїх нащадків в безпечному місці, але такий вчинок він вважав не вартим офіцерської честі. Та й не факт, що ті б погодилися - вони теж були справжніми офіцерами. До речі, скільки спадкоємців наших генералів сьогодні воюють на передовій?
На прийомі у імператора Муцухито (посмертне ім'я - Мейдзі) генерал Ноги, розповідаючи про втрати, розплакався і попросив у свого сюзерена дозвіл на сеппуку (серед гайдзин це ритуальне самогубство найчастіше називають "харакірі"). Таким чином, Маресуке хотів спокутувати свою провину перед людьми і богами за невиправдані втрати. Знову ж цікаво, скільки російських, радянських і, на жаль, українських генералів так само переживали за втрати серед вручених їм під командування людей.
Імператор дозвіл на сеппуку не дав - мовляв, генерал зараз потрібен Батьківщині живим, однак сказав, що після його смерті Ноги вільний чинити, як йому заманеться.
Протягом решти життя генерал Ноги Маресуке віддавав більшу частину свого чималого статку на лікування поранених, утримання інвалідів та на пам'ятники полеглим солдатам.
Імператор Мейдзі помер 30 липня 1912 го і Ноги нарешті отримав право на сеппуку. Як відповідальна людина він не став відразу ж розпорювати собі живіт. Генерал упорядкував усі справи, дав останні розпорядження і тільки 13 вересня того ж року приєднався до синів і своїм полеглих солдат.
Дмитро Полюхович
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09.05.2021 12:15 Ответить
Совковый придурок. В цивилизованных странах вчера, 8-го мая, День памяти был
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09.05.2021 12:22 Ответить
Ездить к памятнику надо было 8 мая.
На Хаммере. На Виллисе. На Додже 3/4. На Студебекере - можно даже за рулём.
Где выдумка и фантазия профессиональных постановщиков ?
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09.05.2021 13:42 Ответить
А что Ленка не пришла?
Очень занята, борщ Вове варит?
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09.05.2021 16:36 Ответить
Яичницу.
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09.05.2021 20:26 Ответить
Ермак выгулял свою мавпочку-марионетку. Это не Президент Украины - воюющей страны за свою независимость и само существование. Это - пародия и ничтожество, которое прячет наворованные деньги в банках Омана и Катара, которое держит на важнейших постах кремлевских ставленников - агентов ФСБ и ГРУ, которое ссорит Украину в угоду России с США!
Нуланд была на грани матерного окрика!.

https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
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09.05.2021 18:45 Ответить
Ну понятно, что зебил народа боится, а где свою нелепую Ленку подевал?
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09.05.2021 21:11 Ответить
зеля не любить день перемоги, тому що він "порохом пропах" ))
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10.05.2021 00:31 Ответить
 
 