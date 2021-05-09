Депутаты "ЕС" вместе с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира". ФОТОрепортаж

Ветераны Второй мировой войны и ветераны войны против российской агрессии, народные депутаты Украины, депутаты Киевского городского совета, представители "Европейской Солидарности", волонтеры, активисты ОО "Справа громад" почтили память погибших во Второй мировой войне во время традиционной акции "Первая минута мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Символические Маки памяти установил и пятый президент Петр Порошенко. Во время выступления он отметил, что для советского режима победа над нацизмом стала основанием объявить Восточную Европу зоной своего влияния, лишить народы советской империи и их соседей права самим выбирать свою судьбу.

"Но неправда и неволя не могут длиться вечно. Крах СССР, который приближали освободительные движения порабощенных народов, наши украинские борцы за независимость, дал новый шанс на мир и свободу народам, и Украина этим шансом воспользовалась. Мы, украинцы, верили и верим, что сможем жить в дружбе со всеми соседями, и вместе строить новую объединенную Европу - общий дом свободных людей", - сказал Порошенко.

"К сожалению, Москва не отказалась от имперских амбиций. Более семи лет назад Россия начала агрессию против Украины, и уже сейчас она длится дольше, чем Вторая мировая! Восьмой год ленты новостей ежедневно приносят известия о потерях, об обстрелах, о сосредоточении российских войск, готовящихся к наступлению. Вот и сегодня (8 мая. - Ред.) в военном госпитале Харькова умер военный с Полтавщины Виктор Городниченко, который был ранен 28 апреля возле села Зайцево, хорошо известного нам села Бахмутского района", - напомнил Порошенко и призвал почтить минутой молчания память погибших во Второй мировой войне и в войне, которую развязала Россия.

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"Вспомним всех, кого потеряла Украина и мировое украинство во Второй мировой войне на всех театрах боевых действий, от родного дома до Японии, Австралии и Атлантики. Вспомним и нынешних героев, которые отдали и отдают жизнь, защищая свободу и независимость Украины", - призвал Порошенко.

"Путин говорит "Можем повторить". А мы - почувствуйте разницу, это два разных мира - "Никогда снова". Именно под таким лозунгом отмечаем День памяти и примирения и День Победы во Второй мировой войне. Я и все, кто здесь, на этом святом месте собрались, желаем украинском мира", - отметил лидер "ЕС".











