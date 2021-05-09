Депутаты "ЕС" вместе с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Ветераны Второй мировой войны и ветераны войны против российской агрессии, народные депутаты Украины, депутаты Киевского городского совета, представители "Европейской Солидарности", волонтеры, активисты ОО "Справа громад" почтили память погибших во Второй мировой войне во время традиционной акции "Первая минута мира".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Символические Маки памяти установил и пятый президент Петр Порошенко. Во время выступления он отметил, что для советского режима победа над нацизмом стала основанием объявить Восточную Европу зоной своего влияния, лишить народы советской империи и их соседей права самим выбирать свою судьбу.
"Но неправда и неволя не могут длиться вечно. Крах СССР, который приближали освободительные движения порабощенных народов, наши украинские борцы за независимость, дал новый шанс на мир и свободу народам, и Украина этим шансом воспользовалась. Мы, украинцы, верили и верим, что сможем жить в дружбе со всеми соседями, и вместе строить новую объединенную Европу - общий дом свободных людей", - сказал Порошенко.
"К сожалению, Москва не отказалась от имперских амбиций. Более семи лет назад Россия начала агрессию против Украины, и уже сейчас она длится дольше, чем Вторая мировая! Восьмой год ленты новостей ежедневно приносят известия о потерях, об обстрелах, о сосредоточении российских войск, готовящихся к наступлению. Вот и сегодня (8 мая. - Ред.) в военном госпитале Харькова умер военный с Полтавщины Виктор Городниченко, который был ранен 28 апреля возле села Зайцево, хорошо известного нам села Бахмутского района", - напомнил Порошенко и призвал почтить минутой молчания память погибших во Второй мировой войне и в войне, которую развязала Россия.
"Вспомним всех, кого потеряла Украина и мировое украинство во Второй мировой войне на всех театрах боевых действий, от родного дома до Японии, Австралии и Атлантики. Вспомним и нынешних героев, которые отдали и отдают жизнь, защищая свободу и независимость Украины", - призвал Порошенко.
"Путин говорит "Можем повторить". А мы - почувствуйте разницу, это два разных мира - "Никогда снова". Именно под таким лозунгом отмечаем День памяти и примирения и День Победы во Второй мировой войне. Я и все, кто здесь, на этом святом месте собрались, желаем украинском мира", - отметил лидер "ЕС".
Пожалуйста, подождите...
Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?
Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...
-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)
-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)
-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !
І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?
Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.
«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».
Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...
І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!
І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.
-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...
Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США
Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв
Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.
Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
Коричневую победили в 1945,а красную чуму исталось добить.
Коли всі захоплені окупантом республіки отримали свою жадану незалежність.
Эти люди уже не в счёт?
Для украинцев 8 мая это не конец войны , для УПА война ещё долго продолжалась.