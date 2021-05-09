РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11517 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
4 096 48
День Победы (1183) Порошенко (19361) День памяти и примирения (62) День победы над нацизмом (34) Европейская Солидарность (998)

Депутаты "ЕС" вместе с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Ветераны Второй мировой войны и ветераны войны против российской агрессии, народные депутаты Украины, депутаты Киевского городского совета, представители "Европейской Солидарности", волонтеры, активисты ОО "Справа громад" почтили память погибших во Второй мировой войне во время традиционной акции "Первая минута мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Символические Маки памяти установил и пятый президент Петр Порошенко. Во время выступления он отметил, что для советского режима победа над нацизмом стала основанием объявить Восточную Европу зоной своего влияния, лишить народы советской империи и их соседей права самим выбирать свою судьбу.

"Но неправда и неволя не могут длиться вечно. Крах СССР, который приближали освободительные движения порабощенных народов, наши украинские борцы за независимость, дал новый шанс на мир и свободу народам, и Украина этим шансом воспользовалась. Мы, украинцы, верили и верим, что сможем жить в дружбе со всеми соседями, и вместе строить новую объединенную Европу - общий дом свободных людей", - сказал Порошенко.

"К сожалению, Москва не отказалась от имперских амбиций. Более семи лет назад Россия начала агрессию против Украины, и уже сейчас она длится дольше, чем Вторая мировая! Восьмой год ленты новостей ежедневно приносят известия о потерях, об обстрелах, о сосредоточении российских войск, готовящихся к наступлению. Вот и сегодня (8 мая. - Ред.) в военном госпитале Харькова умер военный с Полтавщины Виктор Городниченко, который был ранен 28 апреля возле села Зайцево, хорошо известного нам села Бахмутского района", - напомнил Порошенко и призвал почтить минутой молчания память погибших во Второй мировой войне и в войне, которую развязала Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти

"Вспомним всех, кого потеряла Украина и мировое украинство во Второй мировой войне на всех театрах боевых действий, от родного дома до Японии, Австралии и Атлантики. Вспомним и нынешних героев, которые отдали и отдают жизнь, защищая свободу и независимость Украины", - призвал Порошенко.

"Путин говорит "Можем повторить". А мы - почувствуйте разницу, это два разных мира - "Никогда снова". Именно под таким лозунгом отмечаем День памяти и примирения и День Победы во Второй мировой войне. Я и все, кто здесь, на этом святом месте собрались, желаем украинском мира", - отметил лидер "ЕС".

Депутаты ЕС вместе с ветеранами и общественными активистами отметили Первую минуту мира 01
Депутаты ЕС вместе с ветеранами и общественными активистами отметили Первую минуту мира 02
Депутаты ЕС вместе с ветеранами и общественными активистами отметили Первую минуту мира 03
Депутаты ЕС вместе с ветеранами и общественными активистами отметили Первую минуту мира 04
Депутаты ЕС вместе с ветеранами и общественными активистами отметили Первую минуту мира 05
Депутаты ЕС вместе с ветеранами и общественными активистами отметили Первую минуту мира 06

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
Депутати "ЄС" разом із ветеранами та громадськими активістами відзначили "Першу хвилину миру" - Цензор.НЕТ 4421
показать весь комментарий
09.05.2021 11:37
+18
И сравнить с сегодняшним шоу одного обдолбанного актера, который до дрожи в коленках боится живых людей.
показать весь комментарий
09.05.2021 11:20
+17
Це вчорашня акція, 8 травня.
показать весь комментарий
09.05.2021 11:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дидываевеле
Депутаты "ЕС" вместе с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира" - Цензор.НЕТ 3381
показать весь комментарий
09.05.2021 11:14 Ответить
Чому українців й досі змушують йти в фарватері агресора?

Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?

Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...

-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)

-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)

-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !

І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?

Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».

Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...

І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!

І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.

-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...

Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США

Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв

Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.

Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
показать весь комментарий
09.05.2021 13:54 Ответить
Не слід плутати побєдобєсіє росії з повагою до перемоги над фашизмом, з повагою до справжніх фронтовиків (і ні в якому разі не плутайте справжніх фронтовиків з НКВДистами)
показать весь комментарий
09.05.2021 14:19 Ответить
пля - и ЕС туда же...
показать весь комментарий
09.05.2021 11:15 Ответить
Це вчорашня акція, 8 травня.
показать весь комментарий
09.05.2021 11:27 Ответить
И Харьков и Европа тоже

Депутати "ЄС" разом із ветеранами та громадськими активістами відзначили "Першу хвилину миру" - Цензор.НЕТ 1379
показать весь комментарий
09.05.2021 11:36 Ответить
А что-же бубочка? для него это не кошерно?
показать весь комментарий
09.05.2021 11:16 Ответить
це було вчора, десь в 22-50
показать весь комментарий
09.05.2021 11:28 Ответить
Це все одно все фігня.Миру практично ніколи не було.Всі ці святкування,це абсурд.До речі за попередників.вічне капище не було погашено,на радість москалям.
показать весь комментарий
09.05.2021 11:17 Ответить
И сравнить с сегодняшним шоу одного обдолбанного актера, который до дрожи в коленках боится живых людей.
показать весь комментарий
09.05.2021 11:20 Ответить
Депутаты "ЕС" вместе с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира" - Цензор.НЕТ 8316

...
показать весь комментарий
09.05.2021 11:27 Ответить
Епмак,смотрящий за Зеленским.
показать весь комментарий
09.05.2021 11:29 Ответить
Политическая Няня.😊
показать весь комментарий
09.05.2021 11:33 Ответить
Сколько вы концертов успели дать за 4 первых года агрессии? Бабла хватит?

Депутати "ЄС" разом із ветеранами та громадськими активістами відзначили "Першу хвилину миру" - Цензор.НЕТ 6896
показать весь комментарий
09.05.2021 12:08 Ответить
Петро зі своїх магазинів платить податки в державний бюджет,а зелечморик прибутки від концертів ховає в офшорах,не платячи НІ КОПІЙКИ до бюджету.
показать весь комментарий
09.05.2021 12:49 Ответить
для особо тупых зебилов сняли сериальчик "слуга урода" за счет средств минобороны расеи:


Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
показать весь комментарий
09.05.2021 12:51 Ответить
У ДФС є питання до Зеленського? Чи виникали?
показать весь комментарий
09.05.2021 12:59 Ответить
Так не только у зеленого ДФС, у вас, тупых. тоже нет вопросов. Типичная власть настоящих барыг. Только вот коммуналка, соцвыплаты да цены показывают реальный уровень воровства зеленой пошести.
показать весь комментарий
09.05.2021 14:58 Ответить
Тобто в ДФС питань не виникало до Зеленського. Навіть при Пьётре.
показать весь комментарий
09.05.2021 15:45 Ответить
Виникло. Только все его фирмы были официально убыточными. И все свои деньги он прятал в сети офшоров или в Раше, которыми, кстати, владеет и до сих пор. Бенина школа как есть. Только твоим мозгам этого не понять.
показать весь комментарий
09.05.2021 15:51 Ответить
тепер головне щоб найсвітліший преЗЕ всіх часів і не всіх народів не повернув Україну у братерсько-імперськи обійми *****
показать весь комментарий
09.05.2021 11:30 Ответить
У своїй промові Путінъ об'єднав русофобію з антисемітизмом. Нарешті таємне стало явним.
показать весь комментарий
09.05.2021 11:29 Ответить
В мире есть две чуми,коричневая и красная.
Коричневую победили в 1945,а красную чуму исталось добить.
показать весь комментарий
09.05.2021 11:31 Ответить
Взагалі то друга світрва завершилась аж в 1991 році.
Коли всі захоплені окупантом республіки отримали свою жадану незалежність.
показать весь комментарий
09.05.2021 11:34 Ответить
Вообще-то юридически тогда не закончилась и поныне. Нет мирного договора Японии и Раши
показать весь комментарий
09.05.2021 11:39 Ответить
Юридично і початок не оформлений.
показать весь комментарий
09.05.2021 11:47 Ответить
Депутати "ЄС" разом із ветеранами та громадськими активістами відзначили "Першу хвилину миру" - Цензор.НЕТ 4421
показать весь комментарий
09.05.2021 11:37 Ответить
Пишут что это была "свингер-пати"... А Лещенко был в "наблюдательном совете" (с)
Депутати "ЄС" разом із ветеранами та громадськими активістами відзначили "Першу хвилину миру" - Цензор.НЕТ 271
показать весь комментарий
09.05.2021 11:40 Ответить
Лицемерство ! Сколько ещё людей погибло после этой первой минуты мира ?
Эти люди уже не в счёт?
Для украинцев 8 мая это не конец войны , для УПА война ещё долго продолжалась.
показать весь комментарий
09.05.2021 12:17 Ответить
День памяти был вчера, а сегодня праздник ватников.
показать весь комментарий
09.05.2021 12:31 Ответить
А у Пэти день Победы тоже 9 маЙя?
показать весь комментарий
09.05.2021 15:30 Ответить
 
 