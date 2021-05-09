10 мая на Полтавщине простятся с погибшим защитником Украины, сержантом батальона "Айдар" Юрием Опришко (позывной Боня). ФОТО

В понедельник, 10 мая, в Полтавской области состоятся церемонии отпевания и прощания с Юрием Опришко (позывной Боня).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Опришко родился 12 ноября 1978 года в селе Ялинцы Кременчугского района Полтавской области.

Он служил младшим сержантом, главным сержантом штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. 9 апреля этого года в районе села Старогнатовка Бойковского района Донецкой области он получил тяжелое пулевое ранение в голову, от которого умер 7 мая во военно-медицинском клиническом центре Западного региона в городе Львов.

Маршрут траурных мероприятий:

10.20 - выезд автоколонны от морга Кременчугской больницы № 1;

11.00 - отпевание в Свято-Николаевском Соборе ПЦУ;

12.20 - церемония прощания в селе Ялинцы по адресу: улица Гагарина, 25;

13.00 - захоронение на кладбище села Ялинцы.

У погибшего военнослужащего остались жена и двое детей.