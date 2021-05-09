Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом в воскресенье посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и осмотрел экспозицию выставок "История Второй мировой войны" и "Украина. Неоконченная война".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Генеральный директор музея Иван Ковальчук и заведующий отделом научно-просветительской работы Дмитрий Гайнетдинов ознакомили главу государства с выставкой "Украинский Восток".
"Эта экспозиция основана и развивается с 2015 года. В ней представлены предметы и артефакты, которые раскрывают личные истории не только бойцов, которые защищали территориальную целостность Украины, но и мирных жителей, оказавшихся в условиях боевых действий. В частности, среди экспонатов в инсталляции "Серая зона" представлены вещи и детские качели из поселка Золотое-4, секущиеся минометным огнем. На выставке также представлен автомобиль майора ВСУ, Героя Украины Андрея Кизило, который погиб в результате минометного обстрела неподалеку Авдеевки", - отмечается в сообщении.
Президент сделал запись в книге почетных гостей, в котором поблагодарил коллектив музея за сохранение нашей истории. "Поразительно, сильно и страшно. Спасибо, что храните историю. Это наша история. Это наши люди. Наши герои, наши победы и потери. Мы победители Второй мировой войны, но с потерями 8 млн человек. Вечная память", - написал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
- Как определяется "Главная дорога" в армии?
- "Главная дорога" - та, по которой едет танк!...
- Вогонь!
І в цей момент під насип, на якому встановлені мішені, збоку виїжджає мотоцикл з коляскою і "Жигуль". А снаряди вже летять в мішені. Вибухи. Мотоцикл перевертається, "Жигуль" з"їжджає в кювет. Ну, всі на машину, і туди. Наче, всі живі... Мотоцикліста тіпає. Водій "Жигіля" в руль вчепився - руки "заклинило". На задньому сидінні дві тітки.
- Чого сюди приперлися?
- По гриб-бочки...
- Виходьте!
- Т-та... М-ми п-пос-сидимо...
А з салона - "духан" - гімном смердить немилосердно...
Солдат, з очеплення, потім казав, що його мотоцикліст "послав"...
Під час локдауну...
У соцмережах розповіли, як Зеленський на Буковелі заважає лижникам
Бо ЗЕ с каждым днем сцытся все больше.
И есть от чего...
Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?
Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...
-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)
-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)
-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !
І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?
Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.
«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».
Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...
І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!
І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.
-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...
Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США
Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв
Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.
Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
Зеленский возложил цветы ФОТОрепортаж
Зеленский посетил музей ФОТОрепортаж