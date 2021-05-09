Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом в воскресенье посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и осмотрел экспозицию выставок "История Второй мировой войны" и "Украина. Неоконченная война".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Генеральный директор музея Иван Ковальчук и заведующий отделом научно-просветительской работы Дмитрий Гайнетдинов ознакомили главу государства с выставкой "Украинский Восток".

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"Эта экспозиция основана и развивается с 2015 года. В ней представлены предметы и артефакты, которые раскрывают личные истории не только бойцов, которые защищали территориальную целостность Украины, но и мирных жителей, оказавшихся в условиях боевых действий. В частности, среди экспонатов в инсталляции "Серая зона" представлены вещи и детские качели из поселка Золотое-4, секущиеся минометным огнем. На выставке также представлен автомобиль майора ВСУ, Героя Украины Андрея Кизило, который погиб в результате минометного обстрела неподалеку Авдеевки", - отмечается в сообщении.

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Президент сделал запись в книге почетных гостей, в котором поблагодарил коллектив музея за сохранение нашей истории. "Поразительно, сильно и страшно. Спасибо, что храните историю. Это наша история. Это наши люди. Наши герои, наши победы и потери. Мы победители Второй мировой войны, но с потерями 8 млн человек. Вечная память", - написал Зеленский.

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