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Зеленский (16523) музей (700) День памяти и примирения (62) Кизило (3)

Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом в воскресенье посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и осмотрел экспозицию выставок "История Второй мировой войны" и "Украина. Неоконченная война".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

Генеральный директор музея Иван Ковальчук и заведующий отделом научно-просветительской работы Дмитрий Гайнетдинов ознакомили главу государства с выставкой "Украинский Восток".

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"Эта экспозиция основана и развивается с 2015 года. В ней представлены предметы и артефакты, которые раскрывают личные истории не только бойцов, которые защищали территориальную целостность Украины, но и мирных жителей, оказавшихся в условиях боевых действий. В частности, среди экспонатов в инсталляции "Серая зона" представлены вещи и детские качели из поселка Золотое-4, секущиеся минометным огнем. На выставке также представлен автомобиль майора ВСУ, Героя Украины Андрея Кизило, который погиб в результате минометного обстрела неподалеку Авдеевки", - отмечается в сообщении.

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Президент сделал запись в книге почетных гостей, в котором поблагодарил коллектив музея за сохранение нашей истории. "Поразительно, сильно и страшно. Спасибо, что храните историю. Это наша история. Это наши люди. Наши герои, наши победы и потери. Мы победители Второй мировой войны, но с потерями 8 млн человек. Вечная память", - написал Зеленский.

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Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне 02
Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне 03
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Топ комментарии
+23
И передал в фонд музея четыре рваные повестки Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 4055
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09.05.2021 12:03
+19
що воно так народу боїться, що ходить тільки в зачищеному просторі?
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09.05.2021 12:02
+11
Для приезда этого сцыкадла к концу его каденции будут города выселять.
Бо ЗЕ с каждым днем сцытся все больше.

И есть от чего...
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09.05.2021 12:24
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що воно так народу боїться, що ходить тільки в зачищеному просторі?
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09.05.2021 12:02 Ответить
Так у нього ж, "відмазка" - "карантинні обмеження у просторі"...
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09.05.2021 12:10 Ответить
бо то проходила колона військових. Ну, неслужившим зебілам, хіба що, невідомо, що військовій колоні не можна заважати проходити.
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09.05.2021 12:35 Ответить
В 1994 році, в Криму, одного "крутелика", з задоволенням "мордою по столу розмазав", у судовому засіданні.. Ішла наша колона паливозаправників по трасі. Її супроводжували ВАІшники. На нерегульованому перехресті, перед проходженням колони, ВАІшники пост виставили. Солдат побачив наближення колони, подав сигнал автомобілям, що рухалися через трасу, припинить рух. Одне "бидло" на "крутій тачці" висунулося з вікна, обматюкало солдата, і поперло через перехрестя. І "вліпив точно в задні мости "Краза". З пальним вага - десь близько 24 тон. Слава богу, не було вибуху - везли авіаційне пальне. "Корито" - "в хлам". Набрався хамства - подав у суд.... "Спіймав облизня...". Я йому сказав після суду: "Подякуй, що то був не танк...".
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09.05.2021 12:50 Ответить
У нас був випадок ,коли мад"яр на "Запорожці" ,послав регулювальника і виїхав під танк !!! Повезло,прямо під стволом зупинився !!)))
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09.05.2021 12:57 Ответить
Так "під стволом" зупинився танк, чи мадьяр?
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09.05.2021 13:16 Ответить
Танки з поля виходили на переїзд залізничний ,танк вистрибнув з кювета на дорогу ,по який їхав мад"яр ,повезло що вчасно обидва зупинились і мад"яр опинився прямо під стволом танка !! А танк так повільно хитається і ствол то до гори то до низу ,до криши запора !!!))
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09.05.2021 13:21 Ответить
Ну, думаю, мадяр запам"ятав цей випадок на все життя...
- Как определяется "Главная дорога" в армии?
- "Главная дорога" - та, по которой едет танк!...
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09.05.2021 13:26 Ответить
То він забув куда їхав ,та чкурнув назад ,повз мене і дуже швидко !!!)))
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09.05.2021 13:31 Ответить
Треба думать... Хлопці з Десни розказували: батарея на позиції, на полігоні. Виставлене очеплення. Розрахунки готуються до стрільби. Командир:
- Вогонь!
І в цей момент під насип, на якому встановлені мішені, збоку виїжджає мотоцикл з коляскою і "Жигуль". А снаряди вже летять в мішені. Вибухи. Мотоцикл перевертається, "Жигуль" з"їжджає в кювет. Ну, всі на машину, і туди. Наче, всі живі... Мотоцикліста тіпає. Водій "Жигіля" в руль вчепився - руки "заклинило". На задньому сидінні дві тітки.
- Чого сюди приперлися?
- По гриб-бочки...
- Виходьте!
- Т-та... М-ми п-пос-сидимо...
А з салона - "духан" - гімном смердить немилосердно...
Солдат, з очеплення, потім казав, що його мотоцикліст "послав"...
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09.05.2021 13:45 Ответить
висрався?
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09.05.2021 15:12 Ответить
Не. Просто с ЗЕ ездит целая армия. Ее ж надо размещать, ставить на довольствие и пр. Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 6078
Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 1296
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09.05.2021 12:27 Ответить
Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 8415
Під час локдауну...
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09.05.2021 12:39 Ответить
Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 5613

У соцмережах розповіли, як Зеленський на Буковелі заважає лижникам
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09.05.2021 12:41 Ответить
В один і той же день Парламент і президент
Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 1529
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09.05.2021 12:47 Ответить
Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 409
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09.05.2021 12:48 Ответить
Ну зараз може і є, але ж він і до короновірусу так робив, ось відео 2019 року, наприклад - https://www.youtube.com/watch?v=bClyQc_SFj8
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09.05.2021 12:53 Ответить
Тому я і написав, що це, зараз - відмазка"... А раніше було звичайне "відмовчування"...
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09.05.2021 13:18 Ответить
Для приезда этого сцыкадла к концу его каденции будут города выселять.
Бо ЗЕ с каждым днем сцытся все больше.

И есть от чего...
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09.05.2021 12:24 Ответить
Чому українців й досі змушують йти в фарватері агресора?

Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?

Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...

-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)

-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)

-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !

І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?

Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».

Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...

І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!

І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.

-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...

Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США

Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв

Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.

Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
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09.05.2021 13:59 Ответить
Не слід плутати побєдобєсіє росії з повагою до перемоги над фашизмом, з повагою до справжніх фронтовиків (і ні в якому разі не плутайте справжніх фронтовиків з НКВДистами)
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09.05.2021 14:18 Ответить
И передал в фонд музея четыре рваные повестки Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 4055
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09.05.2021 12:03 Ответить
Хана музею. Зеленое говнище во всей своей красе Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 5140
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09.05.2021 12:21 Ответить
Таки да, не передал - продал Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 7503
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09.05.2021 12:26 Ответить
Дуже важлива інформація про бубу
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09.05.2021 12:10 Ответить
Зеленский: 9 мая - это не карнавал и не фотосессия
Зеленский возложил цветы ФОТОрепортаж
Зеленский посетил музей ФОТОрепортаж
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09.05.2021 12:11 Ответить
Для піару все згодиться ,лохторат зхряцає будь-яку локшину з задоволенням !!!)))
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09.05.2021 12:19 Ответить
Буратіна відкриває для себе що є не тільки 95 квартал.
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09.05.2021 12:19 Ответить
В музей сходив, - може й книжку яку здуру почита.
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09.05.2021 12:21 Ответить
В школе надо было учиться...
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09.05.2021 12:20 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))))
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09.05.2021 12:23 Ответить
Всьо путьом. На манеже всьо те же.Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 4385
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09.05.2021 12:33 Ответить
В нафталіновій скрині кремлівського балагана ще багато ляльок,гнид кремлівських в Україні незчисленна кількість !!!)))
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09.05.2021 12:53 Ответить
 
 