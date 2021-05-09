Правопорядок 9 мая обеспечивают более 12,5 тыс. правоохранителей по всей стране, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Всего на территории страны 9 мая запланировано проведение 667 мероприятий с участием более 66 900 человек. Правопорядок обеспечивает более 12,5 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время селекторного совещания оперативных штабов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Участники совещания обсудили обеспечение публичной безопасности во время празднования 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Правопорядок обеспечивает более 12,5 тысяч правоохранителей. Оперативные штабы уже приступили к выполнению задач, все службы, мобильные резервы, авиационные подразделения находятся на постоянном дежурстве. Прошу с толерантностью относиться к людям пожилого возраста", - отметил Яровой.

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Первый заместитель министра внутренних дел также отметил, что особое внимание уделяется карантинным мероприятиям.

"На местах полиция будет проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях. Основная ответственность возлагается на полицию диалога", - сказал он.

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что на сегодня запланировано большое количество автопробегов на территории государства.

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"Сейчас только в г. Киеве собирается около 150 автомобилей, полиция осуществляет их сопровождение. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время этого мероприятия", - сказал Фацевич.





Он также сообщил о некоторых событиях, связанных с празднованием Дня памяти и примирения.

"В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников размещено флаг красного цвета с коммунистической символикой. В Запорожье возле памятника "Воинам-автомобилистам" неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945". По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 436-1", - сказал Фацевич.

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Напомним, в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов.