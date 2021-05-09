Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики. ФОТО

Мужчина в возрасте 63 лет пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

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Оба правонарушителя доставлены в территориальные подразделения полиции. На старшего из них полицейские составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Вопрос о привлечении к ответственности другого нарушителя пока решается.

Напомним, в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.