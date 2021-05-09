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Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина в возрасте 63 лет пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Оба правонарушителя доставлены в территориальные подразделения полиции. На старшего из них полицейские составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Вопрос о привлечении к ответственности другого нарушителя пока решается.
Напомним, в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.
Топ комментарии
+40 Шрек Баблокат
показать весь комментарий09.05.2021 13:23
+25 Storm UA
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+21 пётр ющенко b62df11f
показать весь комментарий09.05.2021 13:48
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это не шутка!!!
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Ви... теє... обережніше. Бо ліберали зараз возбудяться.
І знесуться.
Цеглою.
Мені вітчим розповідав, якому тоді було десь 14 років.
Какое, однако, колоритное население в Одессе.