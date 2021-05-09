РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11652 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
12 448 72
задержание (6587) Нацполиция (15730) символика (293) День победы над нацизмом (34)

Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина в возрасте 63 лет пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы

Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики 01
Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики 02

Оба правонарушителя доставлены в территориальные подразделения полиции. На старшего из них полицейские составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также читайте: По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция

Вопрос о привлечении к ответственности другого нарушителя пока решается.

Напомним, в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+40
бухая и в доску "патриотичная", Монтян сегодня бродила по Донецку и пугала местных даунбасских аборигенов общим родством с Вавой Зеленским - дедом Зеленского.. Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 1749
это не шутка!!!
Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 6712https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/316/316/1.jpg
показать весь комментарий
09.05.2021 13:23
+25
Кстати, это страшилище за отопление в Киеве умышленно не платит с 2016 года.
показать весь комментарий
09.05.2021 13:30
+21
Вторая мировая война была ужасная, не спорю, но Монтян, по моему, ещё страшнее...
показать весь комментарий
09.05.2021 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бухая и в доску "патриотичная", Монтян сегодня бродила по Донецку и пугала местных даунбасских аборигенов общим родством с Вавой Зеленским - дедом Зеленского.. Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 1749
это не шутка!!!
Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 6712https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/316/316/1.jpg
показать весь комментарий
09.05.2021 13:23 Ответить
пхахаха))
показать весь комментарий
09.05.2021 13:27 Ответить
Кстати, это страшилище за отопление в Киеве умышленно не платит с 2016 года.
показать весь комментарий
09.05.2021 13:30 Ответить
Певно, її сало гріє.
показать весь комментарий
09.05.2021 14:30 Ответить
она не платит вообще комуналку еще с 2010 при Януковиче
показать весь комментарий
10.05.2021 23:41 Ответить
Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 9386
показать весь комментарий
09.05.2021 13:30 Ответить
Вторая мировая война была ужасная, не спорю, но Монтян, по моему, ещё страшнее...
показать весь комментарий
09.05.2021 13:48 Ответить
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 8679

Ви... теє... обережніше. Бо ліберали зараз возбудяться.
І знесуться.
Цеглою.
показать весь комментарий
09.05.2021 14:28 Ответить
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 9437
показать весь комментарий
09.05.2021 17:34 Ответить
Одноклєточний організм з лєнтой пошті гєрой! Бендєровци вєдь і расстрєлять моглі! А мальчіка со свастікой то зашто?)))
показать весь комментарий
09.05.2021 13:27 Ответить
Люнтчку засунути в дупу, свастку приклеїти хорошим клеєм на чоло. І відпусиити улят одного по парку, іншого - рюпо алеї. Зі зв'язаними за спиною руками. Буде наука не лише для них, а й для відвідувачів парку і алеї.
показать весь комментарий
09.05.2021 13:31 Ответить
И оба ватники, скорее всего
показать весь комментарий
09.05.2021 13:38 Ответить
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 934
показать весь комментарий
09.05.2021 13:41 Ответить
А чому це вони так незкріпно його називають, по-американськи - "колорадський"? Треба босікомоє перейменувати! "Жук имени Жукова", наприклад... )))0))0)))
показать весь комментарий
09.05.2021 14:09 Ответить
Було б зкріпно, якби у ОБОХ були ОДНОЧАСНО і стрічки, і свастики
показать весь комментарий
09.05.2021 13:46 Ответить
В Кемерово во время парада Победы загорелся военный автомобиль. Кадры происшествия появились в паблике «Инцидент. Кузбасс».
показать весь комментарий
09.05.2021 13:59 Ответить
Ранее в Уфе во время репетиции парада Победы загорелся танк Т-26.
показать весь комментарий
09.05.2021 14:00 Ответить
Гори-гори ясно!..
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 1811
показать весь комментарий
09.05.2021 14:16 Ответить
Одесу захвачували румуни,...тому окупація в них пройшла досить мягко.., порівняно з рашинською 70 років..., дивно , що вони з себе строять колорадських.)))
показать весь комментарий
09.05.2021 14:01 Ответить
На самому початку, і в самому кінці окупації, були і німці, і от це був повний пісець.
Мені вітчим розповідав, якому тоді було десь 14 років.
показать весь комментарий
09.05.2021 20:07 Ответить
Сегодня ботофермы активизировались, он казламордый как приготовился, фотошопов наделал. Сегодня вся нечисть повылазит. Пабеда, куле.
показать весь комментарий
09.05.2021 14:03 Ответить
Як на мене, то треба всю цю кацапську пиз###оту знову зібрати в будинку профспілок на барбекю. Ачётакова,пля, можемпавтаріть! Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2984
показать весь комментарий
09.05.2021 14:03 Ответить
добавки хочешь ?
показать весь комментарий
09.05.2021 14:05 Ответить
в меню "рюське младенец с корочкой", снегири по сибирски и для любителей фетишизьма - вымоченные в винном уксусе трусики мальчика
показать весь комментарий
09.05.2021 19:21 Ответить
В Саратовской области в День Победы загорелся ресторан "Берлин"
показать весь комментарий
09.05.2021 14:04 Ответить
Повторили...
показать весь комментарий
09.05.2021 14:06 Ответить
Зкріпно!
показать весь комментарий
09.05.2021 14:17 Ответить
В одну камеру их на трое суток.
показать весь комментарий
09.05.2021 14:08 Ответить
По рукам старшего задержанного видно, что трудяга: все пальцы в наколках. Видимо, на заработки вышел.
показать весь комментарий
09.05.2021 14:22 Ответить
отрубить пальцы и выпустить на поруки
показать весь комментарий
09.05.2021 19:23 Ответить
Якийсь полу-пітар-полу-чмо із наколотим перстнем.
показать весь комментарий
09.05.2021 14:33 Ответить
За останні 20 років геть мозок втратила. І раніше була психованою агресивною хамкою, а тут ї......ся.
показать весь комментарий
09.05.2021 15:18 Ответить
То про монтяншу
показать весь комментарий
09.05.2021 15:20 Ответить
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2765
показать весь комментарий
09.05.2021 15:26 Ответить
Мужчина в возрасте 63 лет пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.

Какое, однако, колоритное население в Одессе. Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 8378
показать весь комментарий
09.05.2021 15:31 Ответить
Забрать квартиру этой пророссийской шлюхи в счёт долгов за неуплату ЖКХ!! Что у лизоблюдов Зеленского кишка тонка?? только красиво врать умеют все, на каналах ТВ!!
показать весь комментарий
09.05.2021 16:24 Ответить
Нічого там не перемогли -

Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 9802
показать весь комментарий
10.05.2021 16:22 Ответить
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 690
показать весь комментарий
10.05.2021 16:23 Ответить
 
 