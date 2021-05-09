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обстрел (20139) СЦКК (725) Марьинка (708)

Российские наемники обстреляли Марьинку из "Рапиры" - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты на Донбассе, уже не скрываясь, ведут обстрелы населенных пунктов из ствольной артиллерии и минометов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, об этом информирует украинская сторона СЦКК.

"Вчера, 8 мая, в 19.05, российско-оккупационные войска выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по населенному пункту Марьинка. Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка. В результате обстрела были повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя. Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома, только благодаря счастливому стечению обстоятельств никто из жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин

Кроме того, еще один случай обстрела зафиксирован 7 мая, в 18.30.

Отмечается, что оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия электропередач.

Всего выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм. Результаты обстрела уже зафиксировано и верифицированы офицерами украинской стороны СЦКК.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 01
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 02
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 03
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 04
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 05
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 06
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 07
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 08
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 09
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 10
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 11
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 12
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 13
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 14
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 15
Российские наемники обстреляли Марьинку из Рапиры - повреждены дома, - украинская сторона СЦКК 16

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11
Вона Вітчизняна. Проте Велика вона є лише для невеликої кількості людей- захисників, волонтерів та членів їх сімей. Всі інші її не помічають, бо вона далеко- десь там, на сході. А тут кафе, дискотеки, круті машини та інші ласощі приземленого життя.
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09.05.2021 15:04
+4
А спросите у обстрелянных, откуда стреляли? Будут божиться :"Со Львова, от биндер. Своими глазами видел!"
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09.05.2021 15:05
+3
Вот вот, рано нам ещё победу праздновать!
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09.05.2021 15:02
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Пропоную нинішній війні України з росією дати врешті -решті офіційну назву для історії !

Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!
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09.05.2021 14:59 Ответить
Вона Вітчизняна. Проте Велика вона є лише для невеликої кількості людей- захисників, волонтерів та членів їх сімей. Всі інші її не помічають, бо вона далеко- десь там, на сході. А тут кафе, дискотеки, круті машини та інші ласощі приземленого життя.
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09.05.2021 15:04 Ответить
це було і в срср...
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09.05.2021 15:16 Ответить
зеленский вообще в московию собрался
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09.05.2021 18:39 Ответить
Точней формулировка "война за независимость". За свободу.
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09.05.2021 15:08 Ответить
БАЧТЕ... "за свободу", то поняття ширше, бо то війна проти внутрішнього ворога...
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09.05.2021 15:20 Ответить
... бо то війна І проти внутрішнього ворога... тобто частина громадянської, або Революції Гідності
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09.05.2021 15:25 Ответить
І проти внутрішнього, звісно. Який є продовженням зовнішньго.
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09.05.2021 15:27 Ответить
І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...
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09.05.2021 15:14 Ответить
підтримую
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10.05.2021 15:34 Ответить
Вот вот, рано нам ещё победу праздновать!
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09.05.2021 15:02 Ответить
А спросите у обстрелянных, откуда стреляли? Будут божиться :"Со Львова, от биндер. Своими глазами видел!"
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09.05.2021 15:05 Ответить
Дальность снаряда гладкоствольной рапиры - 8 км.
Калибр - 100 мм.
Согласно минского договорняка, этот калибр должен быть отведён на 30 км.
По-Идее, ОБСЕ Обязана быть проинформирована, принудительно их эксперты должны быть доставлены к месту происшествия, для регистрации срыва минского договорняка.
Потом - по плану... Срочный созыв совета безопасности ООН, Франция и Германия начинает консультации, относительно срыва пункта 1 минского договорняка и навесить раше санкций...
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09.05.2021 18:34 Ответить
предлагаю висказать озабоченность
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10.05.2021 15:35 Ответить
Так ,блин ,мы же обеспокоенность заявили? Ну и все! Значит перемирие не сорвано! Вот , у Зеленского тоже отката назад нет , только вперед! Блин , как задолбал этот маразм и очковтирательство!
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10.05.2021 00:38 Ответить
 
 