В Коростене простились с погибшим под Песками разведчиком 58-й ОМБр Сергеем Коробцовым. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В воскресенье, 9 мая, в городе Коростень Житомирской области состоялась церемония прощания с Сергеем Коробцовым, 1998 года рождения, солдатом, разведчиком 3-го отделения 2-го взвода разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 6 мая в районе поселка Пески Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного наемниками РФ.
Об этом говорится на официальном сайте Коростенского районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.
"Четыре с половиной года смерть обходила воинов-коростенцев, защищающих родную землю от российских захватчиков. И вот сегодня Коростень провожает на небо своего сына. Такого молодого, но уже Мужчину с большой буквы. За свои неполные 23 года Сергей Коробцов сделал больше, чем другие люди за всю свою жизнь. Не успел только вырастить сына и окутать своей любовью родителей.
Можно долго копаться в причинах, почему так произошло. Может потому, что для многих рядовых граждан уже не существует войны, поэтому что ангелы-хранители не слышат их молитв. А может потому, что щит обороны держит небольшая группа молодых воинов. Но факт остается фактом, уже восьмой год идет война за свободу и независимость Украины с коварным врагом. А военные - это единственное, что находится между пулями и снарядами и мирным населением.
Захоронение состоялось в селе Ушомир Коростенского района.
Тысячи людей пришли проводить в путь воина и отдать дань его мужеству, героизму и преданности Родине.
Вечная слава и вечная память Герою!", - отмечается в сообщении.
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