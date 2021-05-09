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В ДТП на Ривненщине погибло 2 человека. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Ривненщине спасатели оказывают помощь в ликвидации последствий ДТП с участием двух автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi в Ривненском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ГСЧС.

Предварительно известно о гибели двух человек из них 1 ребенок.  Спасатели проводят деблокирование пострадавшего.
На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция. ФОТО

В ДТП на Ривненщине погибло 2 человека 01
В ДТП на Ривненщине погибло 2 человека 02
В ДТП на Ривненщине погибло 2 человека 03
В ДТП на Ривненщине погибло 2 человека 04
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Топ комментарии
+4
Видно, что скорость была очень высокая.
Украинцам нельзя давать автомобили.
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09.05.2021 18:36
+3
Правильно, пусть покупают.
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09.05.2021 18:48
+1
как это все летело навстречу !!!!!((((( коц и ты на небесах !!!!
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09.05.2021 19:07
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Видно, что скорость была очень высокая.
Украинцам нельзя давать автомобили.
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09.05.2021 18:36 Ответить
Правильно, пусть покупают.
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09.05.2021 18:48 Ответить
А те що два дебіла ето сіла не відно??? Яке їхало упороте таке і здибало
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09.05.2021 18:52 Ответить
ты себя приплюсовал вторым?
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09.05.2021 20:52 Ответить
Спрінтерщики гоняють без правил факт! Друге, судя по розбитому *******, їхало так само!шкода що не ти там був паССажиром!
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09.05.2021 20:57 Ответить
васька, у тебя протекла кукуха и тебя совсем не шкода.
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09.05.2021 20:58 Ответить
В спамі атхади 😉
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09.05.2021 21:04 Ответить
ты на иврите печатаешь?
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09.05.2021 22:40 Ответить
Ты плохой человек!люди погибли,горе большое!а ты ещё и оскорбляешь ,как минимум урод моральный,а как максимум...
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10.05.2021 06:31 Ответить
Люди погибли,урод!а ты тут умничать ?
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10.05.2021 06:33 Ответить
как это все летело навстречу !!!!!((((( коц и ты на небесах !!!!
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09.05.2021 19:07 Ответить
Так дебіли на спрінтерах по іншому і не вміють їздити! Це норма їхнього життя!
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09.05.2021 21:00 Ответить
позавчера ехал с маршрутным нелегалом с Киева. меньше 130 было только в крайних случаях. трасса 140. нас. пункты от 80 до 130. думайте, господа. тем более вито, переделанное с грузового в пассажир. к этой скорости + 120- 140 ауди. вот и результат. хотя в любой аварии виноват только один человек.!!!
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09.05.2021 19:24 Ответить
скорость не плюсуется.
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09.05.2021 20:51 Ответить
минусуется? У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини - Цензор.НЕТ 3053
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09.05.2021 20:54 Ответить
Та цьому дебілу все одне! По суті фізику скупили розглядаючи автокаталоги!
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09.05.2021 21:02 Ответить
в принципе есть нюансы но если грубо, то можно плюсовать. У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини - Цензор.НЕТ 7867
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09.05.2021 21:08 Ответить
Береться дія і протидія. При зіткненні двух тіл на швидкості 90 км/год.
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09.05.2021 21:18 Ответить
берется твоя срака и бьется ремнём, физик интернетный.
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09.05.2021 22:32 Ответить
мда, можешь в принципе и умножать, какая уже разница на сколкьо кривой будет подсчет...
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09.05.2021 22:30 Ответить
ладно, скорости не складываются и в случае одинаковой массы машин удар равносилен удару в сену, но ведь смерти складываются и в этом случае сложились? У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини - Цензор.НЕТ 6359
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10.05.2021 00:43 Ответить
увы...
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10.05.2021 00:50 Ответить
васька дурачок, если ты в школе не учился - открой хотябы ютуб и посмотри, что к чему, не позорься
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09.05.2021 22:24 Ответить
Зкурили
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09.05.2021 21:03 Ответить
а ну Альберт - в коллайдере сталкивают частицы на скоростях близких к скорости света, на какой скорости они по итогу сталкиваются? Двойной световой?)))
Я не могу, откуда вы такие тупые душнилы беретесь.
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09.05.2021 22:39 Ответить
Дебілко. Тобі людина сказала наслідки які отримує організм при зіткненні двух тіл. Двух тіл які зустрічаються при швидкості 90 км. Як в одного тіла так і в іншого. А не тіло яке влітає в перепону тобто стовп! Про навантаження йде розмова а не інерцію, і не про саму швидкість а про Навантаження яке відчув організм
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10.05.2021 00:20 Ответить
ой васька.... ты решил прикинуться шлангом в попытках оправдать свою тупость? Какой человек и когда написал про "организм", шо ты несешь?))))) Шо это вообще за бред? Организм ты наш недоразвитый))
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10.05.2021 00:24 Ответить
скорость двух тел не плюсуется при столкновении. если два авто будут ехать со скоростью 90км на встречу друг другу и одной массы то это будет равняться столкновению с бетонной стеной на скорости 90км\ч, а не 180км\ч. Если условия отличаются - высчитывается

физика.
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09.05.2021 22:29 Ответить
Навантаження яке отримує тіло яке рухається з швидкістю 0 , але знаходиться в тілі яке має швидкість 90. За авто розмова не йде. Розмова йде за того хто в авто
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10.05.2021 00:23 Ответить
в твоей голове походу какие-то особые розмовы идут о которых никто не знает.... Васька, я отвечал на четкий коммент выше, а не на твои бредовые фантазии не имеющие ничего общего с физикой. Вместо того, шоб просто уйти - ты уже по шею закопался в говне... и ведь никто ветку не бросит)))))
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10.05.2021 00:30 Ответить
Зрозуміло людина написала. Що приблизно відчули зіткнення, як стоячий збитий при 130 км!
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10.05.2021 00:37 Ответить
емаё, уже одна макушка торчит)))))))))) АХТУНГ!! Альберт ВасенштЭйн тоне)))
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10.05.2021 00:41 Ответить
А яке навантаження отримує тіло, яке знаходиться в тілі, що рухається зі швидкістю 90 км при зіткненні з бетонною огорожею, і при зіткненні з такими ж самими умовами, тобто тілом?? Давай фізик вираховуй😉. Різниця є, і при чому доводиться!
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10.05.2021 00:50 Ответить
дык тыж у нас физик...
p.s.
то о чем ты пишешь это уже совсем другая тема которую никто здесь и не подымал, если ты ещё не понял. Но мне не сложно: при равных условиях машина замедляется до условного 0 а не пристегнутое тело внутри по инерции ускоряется до первоначальной скорости машины + работает сила тяжести в следствии чего масса пассажира умножается на скорость = навантаження для пассажира. Вроде так было, когда-то давно)))
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10.05.2021 01:13 Ответить
Почему?
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09.05.2021 21:02 Ответить
так работает физика, выше описал подробнее.
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09.05.2021 22:42 Ответить
Я бы на твоем месте вышел с этой маршрутки.
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09.05.2021 21:02 Ответить
У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини - Цензор.НЕТ 2332
Вчера сам чуть не влетел.
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09.05.2021 21:03 Ответить
разве это чуть? мне зеркало пару лет назад снесли и машину под 2 тонны чуть не сдуло ветром, вот где ЧУТЬ.
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09.05.2021 22:31 Ответить
Согласен, но хорошо что я ехал 90 км/ч.
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09.05.2021 23:05 Ответить
 
 