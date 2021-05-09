В ДТП на Ривненщине погибло 2 человека. ФОТОрепортаж

На Ривненщине спасатели оказывают помощь в ликвидации последствий ДТП с участием двух автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi в Ривненском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ГСЧС.

Предварительно известно о гибели двух человек из них 1 ребенок. Спасатели проводят деблокирование пострадавшего.

На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики.

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