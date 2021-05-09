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В ДТП на Ривненщине погибло 2 человека. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На Ривненщине спасатели оказывают помощь в ликвидации последствий ДТП с участием двух автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi в Ривненском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ГСЧС.
Предварительно известно о гибели двух человек из них 1 ребенок. Спасатели проводят деблокирование пострадавшего.
На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики.
Топ комментарии
+4 Ольга Мирна 46880c83
показать весь комментарий09.05.2021 18:36
+3 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий09.05.2021 18:48
+1 Василий Граздич c663f241
показать весь комментарий09.05.2021 19:07
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Украинцам нельзя давать автомобили.
Я не могу, откуда вы такие тупые душнилы беретесь.
физика.
p.s.
то о чем ты пишешь это уже совсем другая тема которую никто здесь и не подымал, если ты ещё не понял. Но мне не сложно: при равных условиях машина замедляется до условного 0 а не пристегнутое тело внутри по инерции ускоряется до первоначальной скорости машины + работает сила тяжести в следствии чего масса пассажира умножается на скорость = навантаження для пассажира. Вроде так было, когда-то давно)))
Вчера сам чуть не влетел.