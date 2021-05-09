РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8322 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия День Победы Силовики
8 262 28
День Победы (1183) Нацполиция (15731) правоохранительные органы (2944) Запорожская область (2243)

Полиция Запорожья открыла четыре уголовных производства по фактам использования запрещенной символики. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Запорожской области полиция открыла четыре уголовных производства по фактам использования запрещенной символики. Также составлены два административных протокола за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, работники полиции отделения №3 Васильевского райуправления выявили два факта использования запрещенной символики в селе Раздол Михайловской территориальной общины.

На территории двух домовладений местных жителей 1971 и 1942 года рождения обнаружены флаги красного цвета с изображением пятиконечной звезды, серпа и молота.

Полиция Запорожья открыла четыре уголовных производства по фактам использования запрещенной символики 01

На Аллее Боевой Славы города Запорожье сотрудники полиции обнаружили женщину 1954 года, которая в руках держала фотографию с коммунистической символикой. Работники полиции диалога длительное время объясняли нарушителю, что данное изображение запрещено согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Но гражданка категорически отказывалась отдать запрещенное изображение. Его изъяли сотрудники полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе произошли стычки между участниками акции "бессмертный полк" и полицейскими: "Одесса - русский город", "Жуков - наш герой". ВИДЕО+ФОТО

По трем фактам открыты уголовные производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Также составлены административные протоколы по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно жителя Запорожья, 1949 года рождения, и жителя Мелитополя, 1962 года, у которых изъяли георгиевские ленты. Нарушителям грозит штраф от 850 до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Полиция Запорожья открыла четыре уголовных производства по фактам использования запрещенной символики 02

Кроме этого, открыто уголовное производство, предусмотренное ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, по факту публичного использования красного флага с запрещенной символикой 20-летней жительницей Мелитополя.

Также читайте: Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+27



Пухнастий українобот @UaArtem



Одеська поліція сьогодні заслужила на скромний лайк.
За колорадку - в автозак. За "Адєса рускій горад" - в автозак. За "слава наваросіі" - в автозак.
Спакували непогану кількість сєпарів. Але хотілося б більше!
Біснувата вата боїться Бандеру аж вссикається)

Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 922
показать весь комментарий
09.05.2021 19:04
+24
пока на расее внуки носят дидов на палке...
распад и неуважение

Дед-герой несёт фото внука, который погиб, защищая свою землю от российских войск

Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2054
показать весь комментарий
09.05.2021 19:12
+12
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 1716
показать весь комментарий
09.05.2021 18:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 1716
показать весь комментарий
09.05.2021 18:56 Ответить
Пропоную нинішній війні України з росією врешті-решт дати офіційну назву для історії !

Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!

І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...

А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня залишимо росії (у її частині війни 1939-45 року)- не збідніємо ж від цього...
показать весь комментарий
09.05.2021 22:28 Ответить
Чому українців й досі змушують йти в фарватері агресора?

Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?

Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...

-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)

-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)

-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !

І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?

Не слід плутати побєдобєсіє росії з повагою до перемоги над фашизмом, з повагою до справжніх фронтовиків (і ні в якому разі не плутайте справжніх фронтовиків з НКВДистами)

Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».

Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...

І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!

І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.

-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...

Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США

Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв

Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.

Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
показать весь комментарий
09.05.2021 22:30 Ответить



Пухнастий українобот @UaArtem



Одеська поліція сьогодні заслужила на скромний лайк.
За колорадку - в автозак. За "Адєса рускій горад" - в автозак. За "слава наваросіі" - в автозак.
Спакували непогану кількість сєпарів. Але хотілося б більше!
Біснувата вата боїться Бандеру аж вссикається)

Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 922
показать весь комментарий
09.05.2021 19:04 Ответить
Тільки невідворотність покарання і максимальні посадки можуть зупинити нашестя комуни. Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 3528
показать весь комментарий
09.05.2021 19:07 Ответить
Это проделки ОПЗЖопного пропутинского электората. Виновных надо закрыть в СИЗО для выяснения обстоятельств.... И выпустить через неделю без зубов , но с синяками и подпухшими губищами...
показать весь комментарий
09.05.2021 19:09 Ответить
подпухшие губищи-это им на руку...модно.они специально силикон вводят для подпухлости
показать весь комментарий
09.05.2021 19:13 Ответить
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 224
показать весь комментарий
09.05.2021 19:25 Ответить
юда даже броник на себя напялил..))
показать весь комментарий
09.05.2021 20:46 Ответить
Вы правы- губы оставляем, уши отрезаем....
показать весь комментарий
09.05.2021 20:11 Ответить
Ну, не йметься ніяк любителям русского міра та нащадкам любітєлєй вкусного пламбіра і калбаси по 2.20. Дражнять гусей. ((((
показать весь комментарий
09.05.2021 19:09 Ответить
пока на расее внуки носят дидов на палке...
распад и неуважение

Дед-герой несёт фото внука, который погиб, защищая свою землю от российских войск

Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2054
показать весь комментарий
09.05.2021 19:12 Ответить
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 7173
показать весь комментарий
09.05.2021 19:24 Ответить
самый огромный прикол в том что авто почему то не рассийского автопрома ...и в доме Евроокна и ЕвроРемонт ... а не изба не имеющая аналоГовнет.
показать весь комментарий
09.05.2021 19:33 Ответить
только на кичу! Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 1764и с конфискацией..
показать весь комментарий
09.05.2021 20:48 Ответить
Аби знесли той будинок, то бул би гарна наука!
показать весь комментарий
09.05.2021 20:55 Ответить
37-38. Тільки з іншого боку. Один в один.
показать весь комментарий
10.05.2021 00:39 Ответить
Ну если например кумуняка Симоненко и социалистка Витренко усиленно мастурбируют на СССР и Москву(а живут в более шикарных особняках,чем этот потц на картинке)...то почему внуку бывшего парторга цеха,нельзя!? Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2065
показать весь комментарий
10.05.2021 20:44 Ответить
Таких треба позбавляти громадянства та депортувати на московію.
показать весь комментарий
09.05.2021 19:35 Ответить
Спочатку євреї створили СРСР, а тепер воюють з символікою СРСР
показать весь комментарий
09.05.2021 19:42 Ответить
в открытую провоцируют, знают кто пришел к власти и им ничего не будет
показать весь комментарий
09.05.2021 20:01 Ответить
"снегири" прилетели)))
показать весь комментарий
09.05.2021 22:47 Ответить
На жаль, оце і все, на що здатна доблесна нова рехвормована поліція: героїчно відібрати у бабульки фотокартку...
показать весь комментарий
10.05.2021 00:36 Ответить
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 5761
показать весь комментарий
10.05.2021 16:40 Ответить
Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки - Цензор.НЕТ 2605
показать весь комментарий
10.05.2021 16:40 Ответить
 
 