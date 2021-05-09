Полиция Запорожья открыла четыре уголовных производства по фактам использования запрещенной символики. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Запорожской области полиция открыла четыре уголовных производства по фактам использования запрещенной символики. Также составлены два административных протокола за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, работники полиции отделения №3 Васильевского райуправления выявили два факта использования запрещенной символики в селе Раздол Михайловской территориальной общины.
На территории двух домовладений местных жителей 1971 и 1942 года рождения обнаружены флаги красного цвета с изображением пятиконечной звезды, серпа и молота.
На Аллее Боевой Славы города Запорожье сотрудники полиции обнаружили женщину 1954 года, которая в руках держала фотографию с коммунистической символикой. Работники полиции диалога длительное время объясняли нарушителю, что данное изображение запрещено согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Но гражданка категорически отказывалась отдать запрещенное изображение. Его изъяли сотрудники полиции.
По трем фактам открыты уголовные производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.
Также составлены административные протоколы по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно жителя Запорожья, 1949 года рождения, и жителя Мелитополя, 1962 года, у которых изъяли георгиевские ленты. Нарушителям грозит штраф от 850 до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.
Кроме этого, открыто уголовное производство, предусмотренное ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, по факту публичного использования красного флага с запрещенной символикой 20-летней жительницей Мелитополя.
Пожалуйста, подождите...
Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!
І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...
А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня залишимо росії (у її частині війни 1939-45 року)- не збідніємо ж від цього...
Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?
Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...
-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)
-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)
-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !
І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?
Не слід плутати побєдобєсіє росії з повагою до перемоги над фашизмом, з повагою до справжніх фронтовиків (і ні в якому разі не плутайте справжніх фронтовиків з НКВДистами)
Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.
«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».
Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...
І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!
І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.
-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...
Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США
Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв
Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.
Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
Пухнастий українобот @UaArtem
Одеська поліція сьогодні заслужила на скромний лайк.
За колорадку - в автозак. За "Адєса рускій горад" - в автозак. За "слава наваросіі" - в автозак.
Спакували непогану кількість сєпарів. Але хотілося б більше!
Біснувата вата боїться Бандеру аж вссикається)
распад и неуважение
Дед-герой несёт фото внука, который погиб, защищая свою землю от российских войск