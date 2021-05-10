9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники". ФОТОрепортаж

В оккупированном Севастополе по случаю Дня победы провели парад с участием российских военных и старшеклассников-юнармейцев. После парада организовали полевую кухню - кашу раздавали в головные уборы и прямо в ладони.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В этом году работала одна полевая кухня - угощали гречневой кашей. Одноразовая посуда быстро закончилась. По словам армейских кашеваров, пластиковых тарелок хватило "на первые полчаса". Желающим накладывали кашу в кепки, полиэтиленовые пакеты, на мобильные телефоны, на сорванные с соседних деревьев листья, просто в ладони. За кашей выстроилась очередь в несколько десятков человек.





На парад пускали через рамку металлодетектора. Первыми в парадном шествии шли барабанщики из кадетского училища. За ними - три строевых формирования военных и старшеклассники из российской организации "Юнармия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая

Завершила торжественное прохождение колонна военной техники - танк Т-34, бронированные машины, зенитные комплексы, системы залпового огня, артиллерия. Танки дошли до конца проспекта Нахимова, где их погрузили на спецтранспорт. Шествия ветеранов в этом году не было.







После парада зрители разошлись по прилегающим улицам и набережным. Некоторые держали в руках приготовленные для "Бессмертного полка" портреты воевавших родственников, но самого шествия не было - его проводили в онлайн-режиме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На парад к Путину приехал только президент Таджикистана Рахмон. ФОТО+ВИДЕО

Российские военные парады прошли также в Симферополе и Керчи, а в поселке Ленино на востоке Крыма к 9 мая военные впервые устроили смотр техники российской армии.

В оккупированном Луганске 9 мая прошел военный парад. Из-за сложной ситуации с коронавирусом террористы ОРЛО отменили другие мероприятия, пишут Новости Донбасса. Накануне луганчан призывали посмотреть парад по телевизору. Вместе с тем некоторые жители все же пришли на Театральную площадь, чтобы увидеть событие вживую.

Парад принял главарь группировки Леонид Пасечник, командовал парадом начальник "управления Народной милиции ЛНР" Ян Лещенко.









Также смотрите: Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь пабєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

По данным "Луганскинформцентра", в параде приняли участие около двух тысяч человек и более 100 единиц техники. В составе пешей колонны задействовали 23 парадных расчета преимущественно с членами незаконных вооруженных формирований. Помимо "военнослужащих Народной милиции", в параде поучаствовали "правоохранители", "МЧС", воспитанники "Луганского казачьего кадетского корпуса", участники движения "Молодая гвардия - Юнармия", а также первые призывники. Также проехала военная техника.









Смотрите также: Бывший телеведущий Медный о жизни в оккупированном Донецке: город брошенных пенсионеров, со стороны РФ поддержка почти нулевая, настроения воевать нет. ВИДЕО

По данным издания, на военном параде в оккупированном Донецке никто не соблюдал социальную дистанцию, у большинства зрителей не было масок. Открыли парад главари наемников РФ, в том числе Денис Пушилин.









Смотрите: "Чтобы на оккупированных территориях не боялись говорить о своем праве на свободу", - в сторону Донецка запустили красно-черный флаг. ВИДЕО

Сначала по главной улице Донецка промаршировали члены НВФ. Также в параде участвовали несовершеннолетние члены движения "Юнармия", курсанты и "первые призывники". После этого проехала военная техника.





















Также смотрите: "Ехали с надеждой. Ожидали - богатейшая страна, большие возможности. Оказалось, не совсем так", - житель Луганщины, бежавший в Россию, пожаловался пропагандистам на уровень жизни в РФ. ВИДЕО

Сразу после парада в Донецке началось шествие "Бессмертного полка". Колонна людей с портретами красноармейцев прошлась по улице Артема в направлении парка Ленинского Комсомола. Среди прочего, прошла группа людей с портретами погибших в рядах оккупантов.







Миссия ОБСЕ констатировала, что проведение военных парадов в оккупированных Донецке и Луганске нарушает Минские договоренности, согласно которым данные единицы техники должны быть отведены за соответствующие линии.

Также читайте: Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ