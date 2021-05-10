РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12062 посетителя онлайн
Новости Фото Политика Украины День Победы Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
39 612 183
День Победы (1183) Донецк (6299) Крым (26016) Луганск (3136) парад (624)

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В оккупированном Севастополе по случаю Дня победы провели парад с участием российских военных и старшеклассников-юнармейцев. После парада организовали полевую кухню - кашу раздавали в головные уборы и прямо в ладони.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В этом году работала одна полевая кухня - угощали гречневой кашей. Одноразовая посуда быстро закончилась. По словам армейских кашеваров, пластиковых тарелок хватило "на первые полчаса". Желающим накладывали кашу в кепки, полиэтиленовые пакеты, на мобильные телефоны, на сорванные с соседних деревьев листья, просто в ладони. За кашей выстроилась очередь в несколько десятков человек.

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 01
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 02

На парад пускали через рамку металлодетектора. Первыми в парадном шествии шли барабанщики из кадетского училища. За ними - три строевых формирования военных и старшеклассники из российской организации "Юнармия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая

Завершила торжественное прохождение колонна военной техники - танк Т-34, бронированные машины, зенитные комплексы, системы залпового огня, артиллерия. Танки дошли до конца проспекта Нахимова, где их погрузили на спецтранспорт. Шествия ветеранов в этом году не было.

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 03
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 04
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 05

После парада зрители разошлись по прилегающим улицам и набережным. Некоторые держали в руках приготовленные для "Бессмертного полка" портреты воевавших родственников, но самого шествия не было - его проводили в онлайн-режиме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На парад к Путину приехал только президент Таджикистана Рахмон. ФОТО+ВИДЕО

Российские военные парады прошли также в Симферополе и Керчи, а в поселке Ленино на востоке Крыма к 9 мая военные впервые устроили смотр техники российской армии.

В оккупированном Луганске 9 мая прошел военный парад. Из-за сложной ситуации с коронавирусом террористы ОРЛО отменили другие мероприятия, пишут Новости Донбасса. Накануне луганчан призывали посмотреть парад по телевизору. Вместе с тем некоторые жители все же пришли на Театральную площадь, чтобы увидеть событие вживую.

Парад принял главарь группировки Леонид Пасечник, командовал парадом начальник "управления Народной милиции ЛНР" Ян Лещенко.

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 06
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 07
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 08
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 09

Также смотрите: Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь пабєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

По данным "Луганскинформцентра", в параде приняли участие около двух тысяч человек и более 100 единиц техники. В составе пешей колонны задействовали 23 парадных расчета преимущественно с членами незаконных вооруженных формирований. Помимо "военнослужащих Народной милиции", в параде поучаствовали "правоохранители", "МЧС", воспитанники "Луганского казачьего кадетского корпуса", участники движения "Молодая гвардия - Юнармия", а также первые призывники. Также проехала военная техника.

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 10
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 11
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 12
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 13

Смотрите также: Бывший телеведущий Медный о жизни в оккупированном Донецке: город брошенных пенсионеров, со стороны РФ поддержка почти нулевая, настроения воевать нет. ВИДЕО

По данным издания, на военном параде в оккупированном Донецке никто не соблюдал социальную дистанцию, у большинства зрителей не было масок. Открыли парад главари наемников РФ, в том числе Денис Пушилин.

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 14
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 15
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 16
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 17

Смотрите: "Чтобы на оккупированных территориях не боялись говорить о своем праве на свободу", - в сторону Донецка запустили красно-черный флаг. ВИДЕО

Сначала по главной улице Донецка промаршировали члены НВФ. Также в параде участвовали несовершеннолетние члены движения "Юнармия", курсанты и "первые призывники". После этого проехала военная техника.

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 18
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 19
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 20
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 21
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 22
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 23
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 24
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 25
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 26
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 27

Также смотрите: "Ехали с надеждой. Ожидали - богатейшая страна, большие возможности. Оказалось, не совсем так", - житель Луганщины, бежавший в Россию, пожаловался пропагандистам на уровень жизни в РФ. ВИДЕО

Сразу после парада в Донецке началось шествие "Бессмертного полка". Колонна людей с портретами красноармейцев прошлась по улице Артема в направлении парка Ленинского Комсомола. Среди прочего, прошла группа людей с портретами погибших в рядах оккупантов.

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 28
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 29
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали первые призывники 30

Миссия ОБСЕ констатировала, что проведение военных парадов в оккупированных Донецке и Луганске нарушает Минские договоренности, согласно которым данные единицы техники должны быть отведены за соответствующие линии.

Также читайте: Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+84
У лаптей ничего нет, кроме прошлого. И даже это прошлое искажено. Во первых они вместе с Гитлером начали вторую мировую войну. Другими словами Гитлер был союзником СССР. Во-вторых, не было бы никакой "пабеды" без войск Великобритании и США.
Нечем вам гордится, лапти. На батуте в космос не полетишь. Автомобили так и не научились делать. Поэтому вас дураков и кормят "пабедобесием", т.к. предложить что-то стоящее нечего. Нет у вас ни своего "Самсунга", ни "Мерседеса" ни "Эпл" с "Гуглом". Все, что у вас есть - это шизофреническое победобесие.
показать весь комментарий
10.05.2021 01:36
+57
Стада баранов!
показать весь комментарий
10.05.2021 01:23
+57
Халявную гречку в руки и кепку, зато на танке и "диды ваевале", "вперде на Берлин", "НАТА берегись, мы бешенные". Больное общество, сумасшедшие люди 9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 3720
показать весь комментарий
10.05.2021 01:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это прикол или реальная фигня?
показать весь комментарий
10.05.2021 08:54 Ответить
Есть такое.
Может и не одно.
Один раз увидел в автобусе. Но тот был с рыжей бородой.
показать весь комментарий
10.05.2021 10:31 Ответить
Убогие, моральные и физические уроды
показать весь комментарий
10.05.2021 11:01 Ответить
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 1284
показать весь комментарий
10.05.2021 08:04 Ответить
найпопулярніші фото кацапських ЗМІ на 9 травня виглядали приблизно так:

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 7235
показать весь комментарий
10.05.2021 08:08 Ответить
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 9479
показать весь комментарий
10.05.2021 08:12 Ответить
так, правильно, це кацапські змі
показать весь комментарий
10.05.2021 08:16 Ответить
Та не підгорай ти так малорос зєбільний, тобі ще йому в тюрму передачі носити
показать весь комментарий
10.05.2021 08:22 Ответить
так, крім розповсюдження ккремлівських фоток, ти ще й цитуєш кремлінів
показать весь комментарий
10.05.2021 08:27 Ответить
я тобі і твоєму зєбілізму не дивуюсь.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:01 Ответить
Тут хохма в тім що ботоферма Подоляка, ліплячи з малороса бандерівця, робить Зеленському дуже кепську послугу.
Адже Зеленському ще доведеться ховатися в рашці.
показать весь комментарий
10.05.2021 09:57 Ответить
Та зеля никому не нужен, кроме 26% зебилоидов.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:51 Ответить
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 4804
показать весь комментарий
10.05.2021 08:32 Ответить
Не знаю Я вчора прогулявся по кацапським сайтам- Кацапи Зеленського *******, захоплюються його акторським талантом і сміються з того як ;наш Зєлєнскій сдєлал тупих хахлов;. Так що твою брехню розцінюю як насмішку над українцями.
показать весь комментарий
10.05.2021 08:37 Ответить
Ссылку дашь?
показать весь комментарий
10.05.2021 08:52 Ответить
Гугли- ЯП. Переходиш і читаєш всі теми підряд за вчорашній день.
показать весь комментарий
10.05.2021 09:49 Ответить
Я тепер згадай як ти і твої дружки , викладали тут подібні картинки з кацапьких змі - на Порошенка ,, коли він був президентом .! Але ти тоді не писав що вони були взяті з парашних сайтів . 9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 3550 .
показать весь комментарий
10.05.2021 08:40 Ответить
9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 4156
показать весь комментарий
10.05.2021 08:11 Ответить
Вывод:все-падлюки и не любят Победу.И токо Расеюшка гордо несет знамя Победы.И,если надо,то опять голыми жопами на вражеские амбразуры полезем!
показать весь комментарий
10.05.2021 08:51 Ответить
А "президенты" луганды и даунбаса тоже не приехали на мацкву? Тоже "положили" на кремлёвскую полудохлую шизанутую крысу и её ЛГБТ-парад?
показать весь комментарий
10.05.2021 14:31 Ответить
Якийсь карнавал..
Не соромно цим людиськам..
показать весь комментарий
10.05.2021 08:11 Ответить
Вот именно:если были бы они люди,то было бы стыдно.Зомби
показать весь комментарий
10.05.2021 08:49 Ответить
Мине "свято" 9 травня, німець повернеться до своїх мерседесів та забезпеченого життя, а дурні кацапи, відсвяткувавши на кістках дідів, будуть знову жевріти в тих самих руїнах.
показать весь комментарий
10.05.2021 08:15 Ответить
це точно
тільки хворі брудні збочені створіння можуть перетворити День Скорботи на бухаловку з пожиранням шашлику під бубни і барабани
показать весь комментарий
10.05.2021 08:19 Ответить
звірятко невинне, або як недотварини знущаються над тваринами
імхо за так знущання повинна бути сувора кримінальна відповідальність

9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 9201
показать весь комментарий
10.05.2021 08:21 Ответить
Моторола воскрес? 9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 5311
показать весь комментарий
10.05.2021 08:47 Ответить
Не, это его чучело.
показать весь комментарий
11.05.2021 00:20 Ответить
живой прапрапрадид
показать весь комментарий
10.05.2021 09:15 Ответить
Так это моторыло, а не животинка
показать весь комментарий
10.05.2021 11:06 Ответить
Та то сын моторолы.
показать весь комментарий
10.05.2021 12:05 Ответить
Сильно противно что эти считаются ,ПО БУХГАЛТЕРИИ ,украинцами,многим из этих,красномордых в строях ,с аксельбантами,Украина дала образование,а их родителям ( пожирающим халявную кашу из пакетов) ДО СИХ пор платит пенсии или ГРОМАДНЫЕ шахтерские регрессы( 80% которых просто куплены). Не страна,а идиотское образование. Нет что бы объявить ВСЕХ,не выехавших с той территории предателями Украины( плевать на обстоятельства,если украинец езжай хоть тушкой) и закрыть ПОЛНОСТЬЮ финансирование на время оккупации. А для тех кто рассказывает что там наши люди, посмотрите на эти красные морды в аксельбантах - они наши люди? Их надо возвращать? Получили паспорта гайда в Рашу,Сибирь большая. Территория это НАША( всех украинцев ) собственность. Она НЕ может принадлежать людям, родители которых МАКСИМУМ 60лет( основная масса) приперлись на Донецкую землю,УКРАИНСКУЮ землю,которая им давала хлеб. Они ЖРАЛИ украинский хлеб и так поступили с землёй,которая их приютила? Пусть жрут подачки с пакетов где то в Сибири!
показать весь комментарий
10.05.2021 08:30 Ответить
І Бубочко хоче інтегрувати в Україну цих зомбі?
показать весь комментарий
10.05.2021 08:47 Ответить
нет, оно хочет интегрировать туда всю Украину...
показать весь комментарий
10.05.2021 09:55 Ответить
А что такое "Буб-очко"? Ласкательное от "говносрань"?
показать весь комментарий
10.05.2021 14:34 Ответить
главное - пенсии им платите....
показать весь комментарий
10.05.2021 09:07 Ответить
Все нормально ,платим!
показать весь комментарий
10.05.2021 09:42 Ответить
Танки накопали в шахтах,а асфальтного заводу не знайшли.)
показать весь комментарий
10.05.2021 09:08 Ответить
В чем смысл ежегодного обряда "раздача фронтовой каши"? Народ и так уже ест её почти каждый день. Хотят почуять войну - приведите их в гнойное отделение госпиталя, или в ожоговое, лучше бы в полевых условиях. Пусть ощутят как пахнет война. Было бы меньше желающих понажимать на спусковой крючок. А так молодое поколение видит парад, кашу, цветы - романтика! А Россия погонит на войну каждого украинца, кто получит российский паспорт. Паспорт РФ -- гражданин РФ -- военнообязанный по закону РФ. Просто потому, что своих россиян будут беречь, придерживать (как всегда). А "хохлов" в России всегда в первую очередь использовали. В качестве рабов или солдат.
показать весь комментарий
10.05.2021 09:11 Ответить
В ладони кашу... А чё не в лапти? В лапти сподручнее и скрепнее
показать весь комментарий
10.05.2021 09:30 Ответить
А ты почему,негодяй, постоянно лайкаешь антиукраинским статьям и таким же дописувачам? Ты - коллаборант-власовец или рашистская ботва ? В глаза смотри ,животное...
показать весь комментарий
10.05.2021 11:12 Ответить
какие же они ущербные, что на расейке, что на крыме, что на ордло..... и с этим ватны быдлом нам предлагают интегрироваться??????Там уже в первый класс пошли рожденные в ордло и впитавшие с молоком матери ненависть к Украине и всему украинскому волчата, которых уже не переделать и не переубедить. Да идут они науйх, раз и навсегда. Отгородиться, запретить навечно въезд этим особям в Украину и забыть как страшный сон. Пусть варятся в собственном расеянсковатном соку. Да, мы потеряем часть территории, но сохраним государство Украина.
показать весь комментарий
10.05.2021 09:34 Ответить
золотые слова
показать весь комментарий
10.05.2021 15:53 Ответить
Нацисти в концтаборах теж не дуже з посудом заморочувалися. Там всі в'язні їли зі своїх каптурів.
показать весь комментарий
10.05.2021 09:51 Ответить
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 5897
показать весь комментарий
10.05.2021 10:03 Ответить
Вот это асфальт в " сталице " вяликого лугандона 😲
показать весь комментарий
10.05.2021 10:18 Ответить
Чергове пабєдобєсіе в ублюдків,а фулі ви хотіли...
показать весь комментарий
10.05.2021 10:22 Ответить
Мне кажется или на 4и7 фото с низу висят флаги ДНР?
показать весь комментарий
10.05.2021 10:51 Ответить
Вперемешку с рашистским.
Власовские тряпки - обязательный атрибут админ. учреждений и например школ.
На пилоне тоже флаг паРаши. Но это ведь не оккупация 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 530
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 6586
показать весь комментарий
10.05.2021 11:07 Ответить
девятое мая наглядно демонстрирует, что Украина не имеет ничего общего с паРашей, кроме небольшого налета выты. подобного победобесия у нас не было и до Майдана, а Майдан вообще стер эту шизу.
зы а какая у них центральная дорога, по которой едет этот крашеный металлолом, загляденье просто.
показать весь комментарий
10.05.2021 10:52 Ответить
Во сколько копателей и сколько всего "накопали" в забоях..Техника на удивление в "забоях" хорошо сохранилась.
показать весь комментарий
10.05.2021 10:59 Ответить
Двойственное чувство - с одной стороны жаль потерянных территорий, с другой стороны радует тот факт что эти отбросы больше не мои соотечественники.
показать весь комментарий
10.05.2021 11:11 Ответить
животные
показать весь комментарий
10.05.2021 11:36 Ответить
Зомби резервация. Страшно подумать, что станет со страной если эти зомби начнут проскальзывать в Украину!
показать весь комментарий
10.05.2021 11:45 Ответить
А хіба їх мало тут бродить? Приміром, біля будь-якого генделика їх як бліх у жучки.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:34 Ответить
какие у всех ,*****, "щастливы и жизнерадостные" лица.... 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 6046 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 6046 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 6046 прямо как тот асфальт. ..
показать весь комментарий
10.05.2021 12:00 Ответить
Порепаные сраки от руского мира.
показать весь комментарий
11.05.2021 00:35 Ответить
заметили что у етих лаптей-лица хмурые и обреченные?
показать весь комментарий
10.05.2021 12:06 Ответить
Кто больше всего скакал после оккупендума - пенсы, те больше всего и получили по щам! Кашу в кулечек заботливо постиранный и хватит на неделю.
показать весь комментарий
10.05.2021 12:49 Ответить


Hellis@13Hellis_13 22 ч

мы потихоньку изживаем победобесие 9 мая на могилах памяти миллионов погибших в "ВОВЦ". Немногочисленные групповухи не смогли создать ажиотаж. Только надрываюся ОПЗЖ и олигархические СМИ. Как отголоски рвоты дьявола "можем повторить".
Сколько их, вышедших во всех поселках и городах, "праздновать победу"? 1/100 Украины. Просто горластые очень, затмевающие ором свое мелкое количество. Да, старички посмотрят по ТВ концерты. Потому что старички. И только громкие фанфары пророссийских ТВ, пытающихся создать картинку.

...У меня в селе впервые нет ни орущей бравурной музыки, ничего нет. Только тихо кто-то поставил венки у памятника. Мама с соседками впервые никуда не идет, ибо везде тихо. У двух подружек в селах (Житомирская и Винницкая области) - тихо и спокойно.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:19 Ответить
"Сдвиньте ладошки и мы вам всыпем" кашки хаха9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 7696
показать весь комментарий
10.05.2021 14:09 Ответить
Тьху, ублюдки!
показать весь комментарий
10.05.2021 15:39 Ответить
Ватный скотный двор
показать весь комментарий
10.05.2021 15:46 Ответить
Погодите, они Рейхстаг взяли или нет? А то я за них беспокоюсь.
показать весь комментарий
10.05.2021 16:30 Ответить
І ПІСЛЯ ЦЬОГО УКРАЇНА БУДЕ ВКЛАДАТИ МІЛІАРДИ $ У ВІДНОВЛЕННЯ ДОНЕЦЬКА І ЛУГАНСЬКА 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 2522 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 2836
показать весь комментарий
10.05.2021 16:33 Ответить
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 6334
показать весь комментарий
10.05.2021 16:37 Ответить
в напоминалку севастопольцам и вообще крысчанам...

нельзя жить в стране раисся и еще чего то хотеть 9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 9752.а то замочат...вот такие вот бабки.ну или по их просьбам.
показать весь комментарий
10.05.2021 16:48 Ответить
лепрозорий
показать весь комментарий
10.05.2021 18:05 Ответить
Господи,які ж оті кацапосранці бідні та голодні.Неначе у німецькому полоні під час ВВВ іжу хапають у долоні, шапки, на якусь-там бумагу і т.д. Але ж німці таким чином просто глумились над полоненими, які від постійного голодування не звертали уваги,у що взяти їжу,аби тільки була! А оце голодне козломордське стадо що,також не звертає уваги на всю ганебність ситуації?
показать весь комментарий
10.05.2021 18:43 Ответить
Нема спокою дурнуватим...
показать весь комментарий
10.05.2021 18:51 Ответить
А шо лопат в этот раз не было?
показать весь комментарий
10.05.2021 21:41 Ответить
Поотрывали лопаты вместе с руками ещё в первый раз.
показать весь комментарий
11.05.2021 00:18 Ответить
Одну поломали,вторую ,,потеряли,,. Классика кацапизма
показать весь комментарий
11.05.2021 00:38 Ответить
кашу руками, млинці лопатою. ну що зних візьмеш- убогі.
показать весь комментарий
10.05.2021 21:42 Ответить
Вангую! 9 травня 2022 року в епіцентрі святкування організатори шоу тицьнуть велике корито, куди вивалять корм для насєлєнія. Якість корму буде не дуже, зате зкріпно - нахаляву.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:40 Ответить
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 9889
показать весь комментарий
10.05.2021 22:06 Ответить
Мдя, всё-таки не зря "Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные!"
показать весь комментарий
10.05.2021 22:26 Ответить
Как будто в 80-е вернулся на машине времени, та же постановка, та же техника...А в это время на Марсе летает вертолет.
показать весь комментарий
10.05.2021 22:34 Ответить
Добились таки своего: халявной каши, один разв году. За это точно стоило убивать 15 000 украинцев и калечить сотни тысяч людских судеб. Другого руSSкого мира для вас нет.
показать весь комментарий
11.05.2021 02:59 Ответить
рашистська гидота.орки.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники" - Цензор.НЕТ 9525
показать весь комментарий
24.06.2021 19:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 