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Полицейские на Луганщине изъяли у местного жителя арсенал оружия. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Во время отработки вызова по домашнему насилию, патрульные УПП в Луганской области обнаружили оружие, похожее на боевую винтовку. Во время проведения тщательного осмотра, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили у 61-летнего мужчину еще несколько единиц оружия и боеприпасы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Луганской области. 

Так, в домовладении по ул. Нагорная г. Лисичанск правоохранителями выявлено и изъято карабин СКС с патронами к нему, РПГ-7В, РПГ-22, стартовый и маршевый двигатели для многократного отстрела гранат, газовый пистолет, магазин к АК, защитный кожух для отстрела. Все это мужчина хранил в погребе во дворе.

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Полицейские на Луганщине изъяли у местного жителя арсенал оружия 01
Полицейские на Луганщине изъяли у местного жителя арсенал оружия 02
Полицейские на Луганщине изъяли у местного жителя арсенал оружия 03
Полицейские на Луганщине изъяли у местного жителя арсенал оружия 04
Полицейские на Луганщине изъяли у местного жителя арсенал оружия 05
Полицейские на Луганщине изъяли у местного жителя арсенал оружия 06

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.

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В рамках уголовного производства следователям и оперативникам под процессуальным руководством прокуратуры предстоит установить происхождение оружия и боеприпасов и цель хранения мужчиной смертоносных предметов.
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У СКС патроны 7.62*39,на фото 7.62*54,так что явно не от СКС .Ну а МР654к всегда был "пневматом",но никак не "газовым" .
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10.05.2021 14:32 Ответить
Увиличил фото.Это даже не МР654к,а тайваньская пластиковая игрушка.
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10.05.2021 14:33 Ответить
тяжело в деревне без нагана
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10.05.2021 16:53 Ответить
 
 