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СБУ задержала шпиона "ДНР" возле линии разграничения на Донбассе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" на Донбассе.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, боевик пытался провести рекогносцировку местности на линии разграничения.

По предварительной информации, его задачей было - получить информацию о расположении, а также силах и средствах украинских военных.

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Оперативники СБУ установили, что задержанный террорист - уроженец Горловки. В 2016 г. он проходил службу в одном из военных формирований террористической "ДНР". На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

СБУ задержала шпиона ДНР возле линии разграничения на Донбассе 01
Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет т.н. "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.

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Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала шпиона ДНР возле линии разграничения на Донбассе 02

По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры продолжается досудебное расследование. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с военнослужащими ВСУ, привлеченным к операции Объединенных сил, ОТУ "Восток" и военной контрразведкой СБУ.

СБУ задержала шпиона ДНР возле линии разграничения на Донбассе 03
СБУ задержала шпиона ДНР возле линии разграничения на Донбассе 04
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Топ комментарии
+11
так как всегда небось СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 5242.попалился на полной безграмотности.

СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 8729
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10.05.2021 14:56
+11
Борьба за русский язык выглядит именно так.
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10.05.2021 15:41
+6
Какая нибудь кива возьмёт на поруки,это же их люди.
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10.05.2021 14:50
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Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет т.н. "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии" Источник: https://censor.net/ru/p3264348


Сепар, не?
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10.05.2021 14:45 Ответить
насчёт будёновки не видно а вот куртка на нём вроде в специфическом кацапском камуфляже \ фотка не чёткая \
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10.05.2021 14:51 Ответить
сбу на линии разграничения хм. скорее всего как в былые времена военные задержали сбушники себе показатель - палочку забрали и хорошо если хотя бы пепси-колы выставили СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 7629
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10.05.2021 14:56 Ответить
кАркАдил,что то ты на рашистского пдрса сильно похож...
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10.05.2021 15:33 Ответить
нечёткая
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10.05.2021 15:29 Ответить
не умничай я с 5 лет в кирзовых сапогах хожу не снимая и мылом хозяйственным моюсь до сих пор . как хочу та и писАю
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10.05.2021 16:09 Ответить
Це якийсь розвідник-ідіот якоїсь потішної структури. 😁 Що це за ржкогносціовка мєстності" ******* з усіма документами у кишенях? І взагалі - у підкацапників закінчились квалрокоптери? 🤔 Якась клоунада. Схоже, хтось хоче або дупу прикрити, або в служити мендєльку.
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10.05.2021 15:48 Ответить
Какая нибудь кива возьмёт на поруки,это же их люди.
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10.05.2021 14:50 Ответить
Да доктору наук положен ассистент.
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10.05.2021 18:54 Ответить
не, хуже - коллаборант!
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10.05.2021 14:56 Ответить
ну почему сразу сепар?может херойский кацапский доброволец
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10.05.2021 14:57 Ответить
новороссии...это, что такое?
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10.05.2021 15:01 Ответить
А нафіга так далеко ? Лінія розмежування(лінія фронту) ? Вийдіть з управління СБУ.. 15 хвилин неквапливо пройтися до ВР, ОП за пів години - 30 агентів ФСБ... Не розумію...
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10.05.2021 16:23 Ответить
Хоча, агенти ФСБ в Києві, з собою документів не носять...
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10.05.2021 16:29 Ответить
сам не мєстний, но від сбу до вр, чи оп, чи км, за 15 хв навіть квапливо чи підтюпцем, не добратись
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10.05.2021 16:40 Ответить
Так, я не киянин - можливо - лоханувся
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10.05.2021 16:45 Ответить
хто знає, може є підземний ход, з гіперлупом...тоді, навіть, швидше за 15хв
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10.05.2021 17:03 Ответить
А сколько интересно их в здании с 450.
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10.05.2021 18:55 Ответить
Мало документов подтверждающих, могут и отпустить.
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10.05.2021 18:56 Ответить
Пох. Обменяют.
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10.05.2021 14:47 Ответить
На таксиста...
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10.05.2021 14:52 Ответить
не. уже на кого нибудь другого . таксисты осознали свою вину и теперь платят исправно по графику не выделываются . самые испуганные здесь пересидели с полгода и обратно вернулись к своим перевозкам
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10.05.2021 16:15 Ответить
так как всегда небось СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 5242.попалился на полной безграмотности.

СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 8729
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10.05.2021 14:56 Ответить
Борьба за русский язык выглядит именно так.
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10.05.2021 15:41 Ответить
это пароль, отзыв ихтамнет.
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10.05.2021 18:57 Ответить
Нет,его выпустят,а судья даст лет 15-20....условно. Эти за подозрение( и под пытками вырванные признание) лет 20 в "дыре" дадут не причастным,за простой пиз₽ж. А у нас"дерьмократия", в период войны откровенных врагов не отстреливают,их выбирают в Верховную Раду. А затем враги "наших людей" ,отстреливающих наших защитников берут на поруки ,а сепарские суды в Донецкой и Луганской обл.их либо оправдывают либо дают условно( хоть сто лет). Ось так.
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10.05.2021 15:00 Ответить
сначала на подвал.
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10.05.2021 15:20 Ответить
Нет,его выпустят,а судья даст лет 15-20....условно. Эти за подозрение( и под пытками вырванные признание) лет 20 в "дыре" дадут не причастным,за простой пиз₽ж. А у нас"дерьмократия", в период войны откровенных врагов не отстреливают,их выбирают в Верховную Раду. А затем враги "наших людей" ,отстреливающих наших защитников берут на поруки ,а сепарские суды в Донецкой и Луганской обл.их либо оправдывают либо дают условно( хоть сто лет). Ось так.
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10.05.2021 15:22 Ответить
как сбу красиво назывет, не шпион,
диверсант, а разведчик, может в сбу диверсанты сидят?
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10.05.2021 15:26 Ответить
Главное, что военный билет днр не забыл взять.
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10.05.2021 15:34 Ответить
Да ,разведчик опытный ,с документами прибыл ,чтобы сразу предъявиться если-что СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 6460от шо бояра и ВатаТВ с мозгами делают ... СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 6372
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10.05.2021 15:38 Ответить
Яка у нас "поважна" спецслужба, аж страшно... ! Розвідника ! У формі ! З документами ! Затримали ! ... : ) Як на мене : ) Алкаш, наркоман, втратив орієнтацію і свідомість від токсикозу і заблукав...
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10.05.2021 15:38 Ответить
Затримали... А навіщо??? Нашулюдю в рідну землю. Щоб і не смерділа.
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10.05.2021 16:01 Ответить
Ездил за 8000 компенсации?
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10.05.2021 16:14 Ответить
Они же наши люди, надо за поребриком банкомат поставить с оптическим прицелом.
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10.05.2021 19:00 Ответить
ну полз он долго.униформа-вся в глине.
а так да,в сбу только спецура не продажная.они его скорее и взяли.слева боец тоже полевой.справа-гопота штабная.в горке светлой и чистой)))
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10.05.2021 16:23 Ответить
Стесняюсь спросить- а когда таких расстреливать будут???
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10.05.2021 16:35 Ответить
эти дибилы ходят с документами в разведку, ахаха животные
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10.05.2021 16:48 Ответить
Що цікаво, що посвідчення ветерана бойових дій в якійсь Новоросії дійсне на всій території Російської Федерації. А рашка продовжує "відморожуватися" від своєї участі в війні.
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10.05.2021 18:00 Ответить
Бежал со всех ног в Украину за льготной пенсией?
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10.05.2021 18:53 Ответить
Из Квартала актер снимался с такой красивой пачкой документов.
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11.05.2021 12:50 Ответить
А козлиние копита задом-наперьод и лосиние рога при ньом кроме документов динири били, как у настоящего шпиона ?
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11.05.2021 14:47 Ответить
 
 