С умершим от ранения, нанесенного снайпером террористов, воином 81-й ОАЭМБр Виктором Городниченко простятся 12 мая на Полтавщине. ФОТО
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В среду, 12 мая, в городе Миргород Полтавской области ориентировочно в 13.00 состоится церемония прощания с Виктором Анатольевичем Городниченко, уроженцем поселка Ромодан Миргородского района Полтавской области, старшим солдатом, военнослужащим 81-й отдельной аэромобильной бригады, который 28 апреля этого года в районе поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области получил тяжелое пулевое ранение, нанесенное снайпером наемников РФ, от которого умер 8 мая в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в городе Харьков.
Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Полтавского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
"В среду, 12 мая, около 13:00 в Миргороде состоится отдание воинских почестей при погребении старшего солдата Городниченко Виктора Анатольевича.
Старший солдат Городниченко получил ранения 28 апреля на позиции возле села Зайцево Бахмутского района - пуля снайпера попала в нижнюю часть живота. Медики боролись за жизнь военнослужащего, но 8 мая, после перенесенных многочисленных операций, украинского воина не стало", - отмечается в сообщении.
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