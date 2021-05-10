Полицейские провели проверку ряда населенных пунктов на Донбассе - составлено 15 протоколов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Правоохранители провели оперативно-профилактическую проверку территории населенных пунктов Горное, Золотое, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Более 100 правоохранителей из числа полицейских, патрульных, бойцов батальона полиции особого назначения и нацгвардийцев, которые входят в состав ООС, провели комплексную оперативно-профилактическую проверку населенных пунктов, расположенных на линии разграничения.
Сотрудники Национальной полиции из состава ООС действовали в пеших и автомобильных патрулях. Эти меры направлены на недопущение ухудшения криминогенной ситуации в населенных пунктах, усилению охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращения незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ", - отмечается в сообщении.
Всего сотрудники полиции составили 15 материалов по разным административными правонарушениями. Кроме этого, полицейские проводили активную разъяснительную работу о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, рассказывали о том, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников.
"По итогам проведенных мероприятий правоохранители и представители Национальной гвардии Украины проверили около 300 человек и 159 транспортных средств. Следует заметить, что профилактические мероприятия на территории населенных пунктов, расположенных в районе проведения ООС продолжаться и в дальнейшем", - резюмируется в сообщении.
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