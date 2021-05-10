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Нацполиция (15732) проверка (778)

Полицейские провели проверку ряда населенных пунктов на Донбассе - составлено 15 протоколов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители провели оперативно-профилактическую проверку территории населенных пунктов Горное, Золотое, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Более 100 правоохранителей из числа полицейских, патрульных, бойцов батальона полиции особого назначения и нацгвардийцев, которые входят в состав ООС, провели комплексную оперативно-профилактическую проверку населенных пунктов, расположенных на линии разграничения.

Сотрудники Национальной полиции из состава ООС действовали в пеших и автомобильных патрулях. Эти меры направлены на недопущение ухудшения криминогенной ситуации в населенных пунктах, усилению охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращения незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ", - отмечается в сообщении.

Всего сотрудники полиции составили 15 материалов по разным административными правонарушениями. Кроме этого, полицейские проводили активную разъяснительную работу о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, рассказывали о том, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников.

"По итогам проведенных мероприятий правоохранители и представители Национальной гвардии Украины проверили около 300 человек и 159 транспортных средств. Следует заметить, что профилактические мероприятия на территории населенных пунктов, расположенных в районе проведения ООС продолжаться и в дальнейшем", - резюмируется в сообщении. 

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Полицейские провели проверку ряда населенных пунктов на Донбассе - составлено 15 протоколов, - штаб ООС 01
Полицейские провели проверку ряда населенных пунктов на Донбассе - составлено 15 протоколов, - штаб ООС 02
Полицейские провели проверку ряда населенных пунктов на Донбассе - составлено 15 протоколов, - штаб ООС 03
Полицейские провели проверку ряда населенных пунктов на Донбассе - составлено 15 протоколов, - штаб ООС 04
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хотіли повторіть, як у Маріку 2014-го..?

шиш..!
ВАВИЛОН''13 заархівував - https://www.youtube.com/watch?v=Z4zrf152R2o&t=5s&ab_channel=%23BABYLON%2713
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10.05.2021 16:41 Ответить
Якби місцеві були більшь патріотично налаштовані, то все закінчилось би так
https://www.youtube.com/watch?v=LHa2XkfGEII&t=86s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%A2%D0%92
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10.05.2021 17:20 Ответить
а такое как ВАМ https://twitter.com/Dialog_UA/status/1391737515212775425
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10.05.2021 17:32 Ответить
Ви ж бачете, что вони не розуміють, що 30 років вже як совка немає. Вони думають, що й досі живуть в совку.
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10.05.2021 19:52 Ответить
 
 