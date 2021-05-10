Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек. ФОТОрепортаж

Почти 100 жителей многоэтажки на ул. Выговского во Львове эвакуировали из-за сильного задымления вследствие пожара в квартире на втором этаже.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар возник на втором этаже десятиэтажного жилого дома около девяти часов вечера.

В 21:19 подразделениями ГСЧС пожар локализован, в 23:04 - погасили.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы около 100 жителей", – сказано в сообщении.

К тушению были привлечены 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС.

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