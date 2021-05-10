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Львов (4431) пожар (5565) ГСЧС (4484)

Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Почти 100 жителей многоэтажки на ул. Выговского во Львове эвакуировали из-за сильного задымления вследствие пожара в квартире на втором этаже.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар возник на втором этаже десятиэтажного жилого дома около девяти часов вечера.

В 21:19 подразделениями ГСЧС пожар локализован, в 23:04 - погасили.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы около 100 жителей", – сказано в сообщении.

К тушению были привлечены 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС.

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Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 01
Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 02
Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 03
Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 04
Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 05
Многоэтажка горела во Львове, эвакуировали около 100 человек 06

Автор: Ольга Лузан
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Горіла хата, палала.
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10.05.2021 23:58 Ответить
Недаром с пожарными календари делают!!!
Молодцы мужики!
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11.05.2021 00:00 Ответить
Справжня новина. Не те що якісь там відосіки з вічно бекаючою твариною.
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11.05.2021 00:20 Ответить
На то он и пожар, чтоб огнеборцы не дремали.
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11.05.2021 02:10 Ответить
На то он и пожар, чтоб огнеборцы не дремали.
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11.05.2021 02:11 Ответить
Зачем два раза постить или клава глючитБагатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб - Цензор.НЕТ 9705
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11.05.2021 12:01 Ответить
 
 