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вакцина (3815) Минздрав (4828) подделка (414) СБУ (18682) Pfizer (180)

Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ выявила международную преступную группировку, которая продавала поддельные "вакцины" от коронавируса. Злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании Pfizer. На самом деле, они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer", - сказано в сообщении.

Как отмечается, чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы оказывали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков, где были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины.

Стоимость одной "фейковой вакцины" составляла $250. Злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из РФ и Индии. Задокументированы факты получения предоплаты от "клиентов" на тысячи долларов США.

Уточняется, что Спецслужба в сотрудничестве с Минздравом Украины, разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer в другие страны в конце апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина на Львовщине за 500 грн продавала поддельные справки о прохождении тестирования на коронавирус, - полиция

Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового препарата составляла $250, - СБУ 01
Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового препарата составляла $250, - СБУ 02
Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового препарата составляла $250, - СБУ 03
Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового препарата составляла $250, - СБУ 04

"Таким образом, СБУ не дала злоумышленникам дискредитировать Украину в глазах американской компании Pfizer. В соответствии с политикой американской компании "Пфайзер Продактс Инк" поставки вакцины от COVID-19 осуществляются по контрактам, заключенным между компаниями группы Pfizer и государством", - подчеркивают в СБУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Втюрить коцам фуфломицин по цене 250 дол. за штуку - нормас.
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11.05.2021 10:34
+2
Реально ж Беленюк. Он еще мог єкспрєсс тест сделать нюхамши потную подмышку Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 1959
Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 6382
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11.05.2021 10:26
+2
Если водяры туда налить подействует Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 9400
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11.05.2021 10:39
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Правила форума Совет форумчан
Тю! Получали предоплату от кацапов? Так это подвиг! Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 7983
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11.05.2021 10:20 Ответить
Та да, я тоже не понял за что их нагнули! Наверное в число объегоренных клиентов оказались расейские бизнес-партнеры Зеленского - пригразили, что его сериальчиков больше не купят
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11.05.2021 12:14 Ответить
нехай заплатять податок і продовжують )))
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11.05.2021 12:17 Ответить
Беленюк попался
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11.05.2021 10:20 Ответить
Реально ж Беленюк. Он еще мог єкспрєсс тест сделать нюхамши потную подмышку Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 1959
Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 6382
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11.05.2021 10:26 Ответить
Втюрить коцам фуфломицин по цене 250 дол. за штуку - нормас.
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11.05.2021 10:34 Ответить
А вдруг на них положительно подействует?
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11.05.2021 10:36 Ответить
Если водяры туда налить подействует Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 9400
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11.05.2021 10:39 Ответить
бояры, они же не алкачи какие то а мокшане цивилизованные.
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11.05.2021 10:52 Ответить
единственный положительный эфект фуфломицина на кацапов - рога отрастают более тонкими и ветвистыми
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11.05.2021 11:49 Ответить
Попались благодаря накладным, картон цена за картону.
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11.05.2021 10:35 Ответить
Цена за картону... Это бляха муха как?
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11.05.2021 10:38 Ответить
За ящик.
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11.05.2021 12:30 Ответить
А нефиг на чужие пОльты заглядываться! Самим не хватает Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 8032
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11.05.2021 10:41 Ответить
А чим відмінна підробна від непідробної?
Наприклад, куплена в магазини горілка чи зроблена вдома?
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11.05.2021 11:30 Ответить
 
 