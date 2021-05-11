Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ. ФОТО

СБУ выявила международную преступную группировку, которая продавала поддельные "вакцины" от коронавируса. Злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании Pfizer. На самом деле, они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer", - сказано в сообщении.

Как отмечается, чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы оказывали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков, где были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины.

Стоимость одной "фейковой вакцины" составляла $250. Злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из РФ и Индии. Задокументированы факты получения предоплаты от "клиентов" на тысячи долларов США.

Уточняется, что Спецслужба в сотрудничестве с Минздравом Украины, разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer в другие страны в конце апреля.

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"Таким образом, СБУ не дала злоумышленникам дискредитировать Украину в глазах американской компании Pfizer. В соответствии с политикой американской компании "Пфайзер Продактс Инк" поставки вакцины от COVID-19 осуществляются по контрактам, заключенным между компаниями группы Pfizer и государством", - подчеркивают в СБУ.