В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые посмертно трансплантировали почку. ФОТОрепортаж

В конце прошлой недели в Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые посмертно трансплантировали почку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"Ее получил 40-летний киевлянин, почки которого полностью потеряли свою функцию в 2016 году. С тех пор мужчина находился на гемодиализе, который трижды в неделю проходил в Киевском городском центре нефрологии и диализа. Два месяца назад пациент стал в "лист ожидания" нового органа", - написал Поворозник.

По его словам, донором для реципиента стал 57-летний мужчина, который попал в Киевскую областную больницу с диагнозом - острый геморрагический инсульт.

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"К сожалению, все попытки его спасти были напрасными. Консилиум врачей диагностировал у пациента смерть мозга, а жена дала согласие на донорство. Операция началась поздно вечером 6 мая и продолжалась 3:00. Донорская почка заработала сразу же на операционном столе. После такой сложной операции трудно давать прогнозы, потому что пациенту еще предстоит длительный процесс восстановления. Однако можно утверждать: состояние пациента стабильное", - отметил Поворозник.





















Как сообщили в пресс-службе КГГА, Киевский центр нефрологии и диализа в прошлом году присоединился к пилотному проекту МЗ Украины по трансплантации. Первую такую ​​операцию в Центре выполнили в начале апреля. Сейчас трансплантированы уже три почки от родственного донора и одна от посмертного.

В "листе ожидания" Центра сейчас находится более сотни пациентов. Это те, кто уже выразили готовность к трансплантации.

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В целом же заместительную почечную терапию методом гемодиализа в Центре проходят 896 пациентов. Большинству из них показана трансплантация. Также специалисты Киевского городского центра нефрологии и диализа занимаются 228 пациентами, которые живут трансплантированными в Украине и за рубежом с донорскими органами.