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МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники, - Аваков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В городе Нежин Черниговской области разворачивается инфраструктура обслуживания авиационной техники МВД. Там будут обслуживаться вертолеты ГСЧС, пограничников, Нацгвардии и полиции.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил сегодня, 11 мая, во время Всеукраинского форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"В перспективе эта площадка станет центром технического обслуживания вертолетов также для наших европейских партнеров", - сказал он.

В конце 2020 года на баланс Национальной полиции передана вертолетная площадка "Канев" в Черкасской области. На его базе создан Центр авиационного обеспечения Нацполиции.

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Аваков сообщил, что в планах на этот год - получение еще 28 вертолетов для нужд всех служб системы МВД. Сейчас Национальная полиция получила первых два современных вертолета H145 Airbus Hellicopters, два вертолета Н125 получила Госпогранслужба, 8 машин - уже приступили к работе в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии.

МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники, - Аваков 01

Аваков также отметил, что в этом году совместно с Министерством здравоохранения, МВД ввело систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД.

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"Украинцы получат максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. Это критически важно в труднодоступных и отдаленных районах страны", - сказал он.

МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники, - Аваков 02

Аваков добавил, что МВД пока реализует, а также планирует начать в этом году несколько масштабных проектов.

"В рамках межправительственного Договора с Французской Республикой - продолжается активное сотрудничество по усилению морской безопасности и охраны границы Украины. Благодаря этому проекту украинские пограничники получат современные катера, а промышленность Украины - технологии по их дальнейшему производству", - сказал он.

МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники, - Аваков 03
МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники, - Аваков 04
МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники, - Аваков 05
МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники, - Аваков 06
МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники, - Аваков 07
МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники, - Аваков 08
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ше для партньорів по нато треба відновити злітну смугу під полтавою, звідки американські бомбардіровщики, за часів другої світової, літали бомбити нафто-газоносні райони плоєшти в румунії...
тільки тепер для протівоположного направлєнія
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11.05.2021 13:32 Ответить
МВС розгортає на Чернігівщині інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки, - Аваков - Цензор.НЕТ 220
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11.05.2021 13:47 Ответить
Не понятно почему наши патрульные авто не оборудуют кенгкрятниками. Неужели это так дорого.
МВС розгортає на Чернігівщині інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки, - Аваков - Цензор.НЕТ 7562
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11.05.2021 16:30 Ответить
Зачем кенгурятники?
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11.05.2021 16:58 Ответить
Чтобы бампера и капоты не разносить в хлам.
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11.05.2021 17:38 Ответить
на приус кенгурятник ... )) это лол ))
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12.05.2021 02:18 Ответить
Мусора и распил бабла так правильно походу подальше от глаз будет иогильник приусов и прочей техники разваленой недомусорами конченными на всю голову да и вообще ублюдков пожизни неудачников и лодарей
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11.05.2021 16:48 Ответить
 
 