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Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одесской области мужчина облил свою соседку легковоспламеняющимся веществом и поджег. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор полицейской деятельности №1 Подольского районного управления полиции.

"Вчера 37-летняя гражданка была госпитализирована в местную больницу с ожогами шеи, туловища и конечностей. Состояние ее стабильно тяжелое. Как установили полицейские, пострадавшая пыталась успокоить соседа, который ссорился с женой и хотел ее побить. Агрессивно настроенный нетрезвый мужчина отреагировал на это бранью, а затем облил соседку легковоспламеняющимся веществом и бросил в нее зажигалку. Женщину потушили жители села, которые услышали крики о помощи. Они же вызвали скорую и полицию", - сказано в сообщении.

Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция 01

Как отметили в полиции, сейчас 54-летний правонарушитель помещен в изолятор временного содержания.

Его действия следствие квалифицировало по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

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"Назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения ", - отметил начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция 02
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+12
Я даже знаю за кого они голосовали включая соседку Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 7058
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11.05.2021 14:11
+8
Сваты лимитед едишон Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 4052
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11.05.2021 14:12
+5
Тихо шифером шурша
Едет крьіша не спеша. Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 333
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11.05.2021 14:11
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Тихо шифером шурша
Едет крьіша не спеша. Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 333
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11.05.2021 14:11 Ответить
це шо серіал новий?)
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11.05.2021 14:11 Ответить
Сваты лимитед едишон Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 4052
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11.05.2021 14:12 Ответить
в большинстве случаев так подобные существа были воспитаны, если сейчас общество продуцирует более моральных граждан, то есть надежда на улучшение обстановки
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11.05.2021 15:08 Ответить
так не участвуйте, кто же заставляет ?
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11.05.2021 15:30 Ответить
Я даже знаю за кого они голосовали включая соседку Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 7058
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11.05.2021 14:11 Ответить
по ходу ваш заказчик обратно допускает ту же самую ошибку, что на выборах президента? Не знаю какая там политика у вас, но она бес полезная все равно, народ даже на следующий не выберет Алексеевича, ну зато Александровича это точно.
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11.05.2021 16:18 Ответить
Есть еще на одессчине поджигатели ! Стало быть надо укреплять службу спасения.
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11.05.2021 14:16 Ответить
Утилизировать таких надо на пожиттеве.Строить тюрьмы.
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11.05.2021 14:35 Ответить
П'яний чоловік в Одеській області підпалив сусідку, яка намагалася перешкодити йому бити дружину, - поліція - Цензор.НЕТ 8136
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11.05.2021 14:47 Ответить
Заступався декілька разів за сусідку , коли її чоловік дубасив ! Так потім на мене дивились як на ворога ! Після другого разу сказав що навіть як буде вбивати , я не допоможу !
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11.05.2021 18:20 Ответить
Хехе, это не благодарное дело. Потом крайним будешь. В фильмах насмотрятся о неравнодушии, а потом всовывают нос куда не просят. Для этого есть суд, а так проще соучастником стать. Я так за бабу заступился в центре, ушатал 3оих, потом писал в райотделе объяснение, почему напал на 3оих мужчин. Курица та, даже потом не могла причину конфликта назвать. В итоге, выглядишь как дурак. Хорошо хоть, статью не приклеили.
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13.05.2021 16:06 Ответить
 
 