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Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 11 мая, российские силовики во время обыска в селе Дубки под Симферополем застрелили гражданина Узбекистана, мусульманина Аюба Рахимова, проживающего в оккупированном Крыму.

Об этом правозащитница Луфтие Зудиева сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В Симферополе в микрорайоне Дубки расстрелян в своем доме мусульманин-узбек Аюб (Наби) Рахимов. Вчера его видели на ифтаре в Симферопольском районе Ак-Мечеть.

Мужчина, по словам знакомых и соседей, зарабатывал на жизнь тем, что готовил пищу для разговения на Ифтар. По версии силовиков, он оказывал им сопротивление при обыске, но верить людям, которые упекли в тюрьмы уже больше 80 невиновных людей - крымских татар, я никогда не тороплюсь", - отметила Зудиева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму за четыре года зафиксировали почти 5 тысяч нарушений прав человека, - Крымскотатарский ресурсный центр

Она также добавила, что супругу погибшего мужчины - Сахибу Рахимову вместе с сыном до сих пор не могут найти.

"Ее увез после обыска в их доме в селе Заветное Советского района Крыма начальник отделения по вопросам миграции. Соседи и односельчане массово подают заявления в полицию о пропаже его супруги и 15-летнего сына", - отметила правозащитница.

Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница 01
Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница 02
На фото: 11-летняя Мумина и 15-летний Такъюддин. Сегодня они и другие дети в этой семье остались без отца.

Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница 03
Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница 04
Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница 05
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Топ комментарии
+24
КАЦАПИ НЕВЖЕ ВИ ВІРЕТЕ ЩО ВАС ХТОСЬ ПОЖАЛІЄ І ДАСТЬ ПРИХИСТОК
КОЛИ ВАША паРАША - КРЕМЛЯНДІЯ ПОЧНЕ ГОРІТИ І РУХНЕ ?
Що посіяли, те і пожнете ... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 2738
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11.05.2021 18:51
+12
Вот тут в одном только сожалею что - почему вот так вот не задержали медведчука и козака... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 5978
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11.05.2021 18:54
+7
Лопнет терпение у татар,будут вате резать бошки как баранам.
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11.05.2021 18:58
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КАЦАПИ НЕВЖЕ ВИ ВІРЕТЕ ЩО ВАС ХТОСЬ ПОЖАЛІЄ І ДАСТЬ ПРИХИСТОК
КОЛИ ВАША паРАША - КРЕМЛЯНДІЯ ПОЧНЕ ГОРІТИ І РУХНЕ ?
Що посіяли, те і пожнете ... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 2738
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11.05.2021 18:51 Ответить
куда поедет Путин - там надо фотографии всех им убиенных, но все фото надо будет за Путиным "Мрией" возить. Правда ему как-то страшно и без этого:
Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 3987
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11.05.2021 18:53 Ответить
Вот тут в одном только сожалею что - почему вот так вот не задержали медведчука и козака... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 5978
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11.05.2021 18:54 Ответить
Потому что зеля что-то увидел в глазах тупина и потух как кролик перед удавом.
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11.05.2021 18:59 Ответить
Поэтому что это постановка рассчитанная на зелохторат
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11.05.2021 19:06 Ответить
RIP
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11.05.2021 18:58 Ответить
Лопнет терпение у татар,будут вате резать бошки как баранам.
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11.05.2021 18:58 Ответить
Если это правда , то узбеки будут мстить , пока не ликвидируют того человека . Узбеки понимают только силу , когда епа .. шишь типо джеб . )) . Так , что кацапы , - берегитесь теперь . ))
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11.05.2021 19:09 Ответить
Та там и мстить нечего...в Узбекистане кацапов за людей не считают...их могут убить, ограбить, ******* жену кацапа, впаять лагерьный срок при самообороне...Но уехать кацапы не имеют права..иначе тюрма всем членам семьи ))))
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11.05.2021 21:14 Ответить
Хотелось бы,в освождённом Крыму,на должностях полицейских видеть только татар!
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11.05.2021 19:14 Ответить
Крым - земля татар. Будь полуостров не АРК ,а Автономная Крымско-Татарская Республика то и мордве было бы проблематично его захватить.
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11.05.2021 21:00 Ответить
На мацкве 1.5 млн. мусульсан и взять власть в свои руки им ни чего не стоит, тем более что кацапы и их мусорня их боится до одури!!!!!!
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11.05.2021 19:17 Ответить
Фашисты недобитые
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11.05.2021 19:36 Ответить
Шакали мокшанські. Єдине на що здатні, зграєю нападати на беззахисних.
Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 434
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11.05.2021 19:55 Ответить
руские уже просто безнаказанно убивают мирных жителей, будь они прокляты.
Иннаа лил-ляяхи ва иннаа иляйхи рааджи уун.
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11.05.2021 21:09 Ответить
у себя дома. Оооооо это конечно перебор. Полетят скоро головы!
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11.05.2021 23:26 Ответить
а шо там кадырка? будет просить извиниться или только вякает на Израиль итд? овца показушная
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12.05.2021 13:15 Ответить
 
 