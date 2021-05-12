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Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

В доме кума Путина, лидера фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука на улице Монтажников продолжается обыск.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 01

В то же время находящиеся возле участка активисты увидели неподалеку Mercedes-Benz политика и вызвали эвакуатор, так как он был припаркован на тротуаре. Когда эвакуатор прибыл, охранники Медведчука отогнали автомобиль-нарушитель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также смотрите: СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ. АУДИО

Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 02
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 03
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 04
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 05

Также смотрите: СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене. ДОКУМЕНТЫ

Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 06
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 07
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 08
Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 09

Находившийся в эвакуаторе инспектор заявил, что штраф автовладельцу направят автоматически.

Читайте также: Козак находится в РФ, Медведчук - в Украине, - глава СБУ Баканов

Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz 10
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21








Луганчанин

@Lugan4anin

·4 ч

Не могу понять почему все так рады обыскам у *********? Таких обысков, задержаний было миллиард, а хоть одна гнида села или сдохла при загадочных обстоятельствах? Да нет, все на свободе и с миллиардами. Радоваться будем, если его посадят или завалят. Вероятность этого крайне мала
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11.05.2021 22:53
+8
Странно, а почему "кубик" фошыздский, а не скрепный "уаз"? Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 6410
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11.05.2021 23:21
+7
ты казломордый лучше о своем свинособачнике побеспокойся, вот тебе для размышления:
Старшая дочка ввп-гражданка Нидерландов!
Младшая дочка ввп-гражданка Франции!
Бывшая ввп, людмила шкребнева-путина-очеретная-гражданка Франции!
Сынок менделя-гражданин США!
Дочка лаврова-гражданка США!
Сынок-депутат жирика, лебедев-гражданин США!
Сам жирик-гражданин Израиля!
Первая жена писькова-гражданка Британии!
Вторая жена писькова-гражданка Франции!
Третья жена писькова, навка-гражданка США!
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12.05.2021 00:10
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Правила форума Совет форумчан
у кацапов продолжение ДЕВАТАМАЯ!
Стрельба в школе в Казани. Главное
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. По данным на 18:00 мск, в результате атаки на школу погибли 9 человек, в том числе семеро детей

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/05/2021/609*********************
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11.05.2021 23:03 Ответить
Медведчуку больше подходит самокат.
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12.05.2021 01:49 Ответить
Volkswagen Golf 7 1,4 TSI Highline DSG... Мені можна, я ж не кричу на кожному кроці про те, як мої дєди воєвалі... Хоче мій дід якраз воював і на Рейхстазі автограф поставив, а рідний батя медведчука поліцаєм у нацистів був, за що в 1945 відправився в Сибір!
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11.05.2021 23:06 Ответить
эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz....нужно порезать все колёса, там могут быть доказательства ,.,да и руль может быть из золота, нужно это дописать в эпизоде книги про десидента Стуса.
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11.05.2021 22:52 Ответить








Луганчанин

@Lugan4anin

·4 ч

Не могу понять почему все так рады обыскам у *********? Таких обысков, задержаний было миллиард, а хоть одна гнида села или сдохла при загадочных обстоятельствах? Да нет, все на свободе и с миллиардами. Радоваться будем, если его посадят или завалят. Вероятность этого крайне мала
показать весь комментарий
11.05.2021 22:53 Ответить
ты казломордый лучше о своем свинособачнике побеспокойся, вот тебе для размышления:
Старшая дочка ввп-гражданка Нидерландов!
Младшая дочка ввп-гражданка Франции!
Бывшая ввп, людмила шкребнева-путина-очеретная-гражданка Франции!
Сынок менделя-гражданин США!
Дочка лаврова-гражданка США!
Сынок-депутат жирика, лебедев-гражданин США!
Сам жирик-гражданин Израиля!
Первая жена писькова-гражданка Британии!
Вторая жена писькова-гражданка Франции!
Третья жена писькова, навка-гражданка США!
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12.05.2021 00:10 Ответить
Пыськова надо посадить на сексуальный сухпай.
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12.05.2021 01:51 Ответить
Давай уже выводи в кандалах самого Иуду ... Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 8974
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11.05.2021 22:55 Ответить
И почему это ******** не ездит на каком-нибудь скрепном ***********? Почему как ни ватный пид@рас - так мерседес? За что деды ваевале? И где, спрашивается, «антилопа гну», на которой ватная братва намедни рассекала?
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11.05.2021 22:58 Ответить
Дивно, що на Мерсі не наклеїли наліпку "На Бєрлін!"...
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11.05.2021 22:59 Ответить
Да там вся ватная классика поместится на бортах - и спасибадеду, и можемпавтарить, и трафейный...
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11.05.2021 23:14 Ответить
Не,ну это уже тянет на целый номер 95-го квартала Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 7672
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11.05.2021 23:01 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Сейчас для Зеленского главное, чтобы Медведчук сбежал
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
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11.05.2021 23:03 Ответить
ви там чаусу хочете поцілувати дупу? Хай СБУ всіх ублюдків притягне із за кордону. Чаусів на кічу.
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12.05.2021 00:19 Ответить
Чауса и так бы выдали
а теперь СКАНДАЛ
как за все что берется банда клоунов
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12.05.2021 07:59 Ответить
Звідки інфа, що реально би його видали ?

То тільки Ваші фантазії. Як і те, що Україна причетна до зникнення того покидька. Він інсценував мабуть своє викрадення.
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12.05.2021 13:28 Ответить
Ти диви, як бубачкіних конкурентів позбавляюцця! Але це тобі не допоможе, ідійот - 95! Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 4470
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11.05.2021 23:07 Ответить
Быть охранником у этой мрази это низко и чмошно
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11.05.2021 23:09 Ответить
но одного мертвяцкого цырика нужно было завалить, чтобы оставшиеся холопы смогли сделать выбор что им дороже - мертвяк или своя шкура. Вообще то охрану никогда не жалели.
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11.05.2021 23:11 Ответить
Там мерседес весит что бтр,его хрен еще эвакуатором поднимешь.
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11.05.2021 23:15 Ответить
Странно, а почему "кубик" фошыздский, а не скрепный "уаз"? Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 6410
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11.05.2021 23:21 Ответить
Потому что Сталин с Гитлером - близнецы-братья.
Сталин оказался шакалистее.
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12.05.2021 01:53 Ответить
Я бы во всё поверил и поддержал, если бы Венедиктова инициировала засесание ВР, с целью приостановить, или снять депутутскую неприкосновеннось с Медведчука, что бы облегчить расследование подозрений и обвинений...
Однако! -- верю только в то, что Медведчук враг.

...и совсем не верю, что ему за это что-то будет... -- шухер замутили такие же, как и он сам...
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11.05.2021 23:22 Ответить
Нет у депутатов неприкосновенности, уже давно.
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11.05.2021 23:27 Ответить
А по Медведчуку и не скажешь...*)
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11.05.2021 23:33 Ответить
есть !!!
только теперь кого привлекать решает венедиктова(т е агент россии - Ермак)
а без подозрения подписаного Венедиктовой ни к кому из депутатов НАБУ и подойти не смеет
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12.05.2021 08:01 Ответить
Ну то есть нет.
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12.05.2021 08:16 Ответить
выбрали клоуна - жрите 5 лет бесплатный цирк.
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11.05.2021 23:33 Ответить
це та сама тачка, яку на виноградарі розбив бухий механік пару років тому? чи інша?
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11.05.2021 23:36 Ответить
Так эвакуировали или зассали братков Мертветчука?
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12.05.2021 00:01 Ответить
«Нет у вас методов против Кости Сапрыкина»
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12.05.2021 00:17 Ответить
А может проще было жечь этот кубик? Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 6529
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12.05.2021 00:19 Ответить
И поставить на его месте электросамокат. Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 6621
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12.05.2021 02:50 Ответить
Главное - результат !!! В результат с конфискацией и посадкой можно и не ожидать т.к. во первых у него ресурс... и круговая парука !!!
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12.05.2021 06:04 Ответить
эвакуатор с донецкими номерами.совпадение?
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12.05.2021 06:29 Ответить
Мерседес на тротуаре? Да не страшно, быдло, когда будет бежать голосовать за медведчуков, оббежит по проезжей части, чай не привыкать!
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12.05.2021 07:19 Ответить
А что там планируют найти-литературу,буденовку,парашют,наркоту и оружие? Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 9969
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12.05.2021 08:28 Ответить
А спакувати цю "охорону"? Мордою в пол? А потім ще й нехай посидять десь у боксі. Може гигикати не захочеться?
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12.05.2021 08:44 Ответить
Знову черговий цирк для лохторату.
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12.05.2021 09:23 Ответить
Доки ви слідкуете за цією комедією вас продовжують безбозно розкрадати, а ви при цьому просто деградуєте.
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12.05.2021 09:24 Ответить
Эвакуатор донецкий))))
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12.05.2021 11:48 Ответить
Знакомая постанова отхода , забирайте все только зае*итесь , ключи от сего лежат там и там.. Вопрос времени загладим все .
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12.05.2021 13:26 Ответить
соли ему на хост насыптье и охране тоже )) Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz - Цензор.НЕТ 3706
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14.05.2021 00:05 Ответить
 
 