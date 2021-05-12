Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Жена председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко за несколько часов до того, как ему сообщили о подозрении в госизмене, опубликовала в соцсетях фото цветов и моря с геотэгом "Хорватия".
Снимки опубликованы на ее страницах в Фейсбуке и Инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ. В Инстаграме в посте указан геотэг - "Хорватия". Хотя это не обязательно означает, что фотографии были сделаны именно сегодня и именно в Хорватии - фото могло быть сделано раньше, а в качестве геолокации можно указать любое место.
Марченко опубликовала несколько снимков природы и сопроводила их текстом о том, как важно радоваться природе.
"Сегодня для нас тихая уединенность прекрасных долин, цветы, зеленые поля, леса, журчание неиссякаемого источника, красота горных линий, голос моря или переговаривание горлиц кажутся чем-то банальным, неинтересным и неразвлекательным - и это опасно", - написала Марченко за несколько часов до того, как ее мужу предъявили подозрение в госизмене.
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"Именно в восприятии вечной красоты природы мы можем совершенствоваться и орошать свою душу целебной влагой..." - считает Марченко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 мая депутатам ОПЗЖ Медведчуку и Козаку предъявили подозрение в госизмене.
Им вменяют три эпизода - в подтверждение опубликовали документы и записи бесед Медведчука с высокопоставленным российским чиновником. По версии следствия, Медведчук:
- в 2016 году переоформил по законам оккупантам свое месторождение в Крыму;
- выдал россиянам секретные данные об украинских военнослужащих;
- пытался под видом общественной организации построить в Украине российскую сеть влияния.
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Дома у Медведчука прошли обыски. По данным СБУ, Медведчук находится в Украине, а депутат ОПЗЖ Тарас Козак успел сбежать в РФ. В ОПЗЖ обвинения против своих партийцев называют "местью" и "политической расправой".
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22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
Весьма банально: или ***** финансирование урезал?
стала - хорВАТКОЙ