Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии. ФОТО

Жена председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко за несколько часов до того, как ему сообщили о подозрении в госизмене, опубликовала в соцсетях фото цветов и моря с геотэгом "Хорватия".

Снимки опубликованы на ее страницах в Фейсбуке и Инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ. В Инстаграме в посте указан геотэг - "Хорватия". Хотя это не обязательно означает, что фотографии были сделаны именно сегодня и именно в Хорватии - фото могло быть сделано раньше, а в качестве геолокации можно указать любое место.

Марченко опубликовала несколько снимков природы и сопроводила их текстом о том, как важно радоваться природе.

"Сегодня для нас тихая уединенность прекрасных долин, цветы, зеленые поля, леса, журчание неиссякаемого источника, красота горных линий, голос моря или переговаривание горлиц кажутся чем-то банальным, неинтересным и неразвлекательным - и это опасно", - написала Марченко за несколько часов до того, как ее мужу предъявили подозрение в госизмене.

Читайте на Цензор.НЕТ: Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия

"Именно в восприятии вечной красоты природы мы можем совершенствоваться и орошать свою душу целебной влагой..." - считает Марченко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 мая депутатам ОПЗЖ Медведчуку и Козаку предъявили подозрение в госизмене.

Им вменяют три эпизода - в подтверждение опубликовали документы и записи бесед Медведчука с высокопоставленным российским чиновником. По версии следствия, Медведчук:

Также на Цензор.НЕТ: СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене. ДОКУМЕНТЫ

Дома у Медведчука прошли обыски. По данным СБУ, Медведчук находится в Украине, а депутат ОПЗЖ Тарас Козак успел сбежать в РФ. В ОПЗЖ обвинения против своих партийцев называют "местью" и "политической расправой".











