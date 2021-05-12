РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14996 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины Дело Медведчука
36 030 51
Медведчук (1754) Хорватия (234) Марченко Оксана (108)

Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Жена председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко за несколько часов до того, как ему сообщили о подозрении в госизмене, опубликовала в соцсетях фото цветов и моря с геотэгом "Хорватия".

Снимки опубликованы на ее страницах в Фейсбуке и Инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ. В Инстаграме в посте указан геотэг - "Хорватия". Хотя это не обязательно означает, что фотографии были сделаны именно сегодня и именно в Хорватии - фото могло быть сделано раньше, а в качестве геолокации можно указать любое место.

Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 01

Марченко опубликовала несколько снимков природы и сопроводила их текстом о том, как важно радоваться природе.

"Сегодня для нас тихая уединенность прекрасных долин, цветы, зеленые поля, леса, журчание неиссякаемого источника, красота горных линий, голос моря или переговаривание горлиц кажутся чем-то банальным, неинтересным и неразвлекательным - и это опасно", - написала Марченко за несколько часов до того, как ее мужу предъявили подозрение в госизмене.

Читайте на Цензор.НЕТ: Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия

"Именно в восприятии вечной красоты природы мы можем совершенствоваться и орошать свою душу целебной влагой..." - считает Марченко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 мая депутатам ОПЗЖ Медведчуку и Козаку предъявили подозрение в госизмене.

Им вменяют три эпизода - в подтверждение опубликовали документы и записи бесед Медведчука с высокопоставленным российским чиновником. По версии следствия, Медведчук:

  1. в 2016 году переоформил по законам оккупантам свое месторождение в Крыму;
  2. выдал россиянам секретные данные об украинских военнослужащих;
  3. пытался под видом общественной организации построить в Украине российскую сеть влияния.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене. ДОКУМЕНТЫ

Дома у Медведчука прошли обыски. По данным СБУ, Медведчук находится в Украине, а депутат ОПЗЖ Тарас Козак успел сбежать в РФ. В ОПЗЖ обвинения против своих партийцев называют "местью" и "политической расправой".

Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 02

Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 03
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 04
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 05
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии 06

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
Ну вот, сами в Евросоюзе уже давно отдыхают, а некоторые и живут, а наивному пиплу всё о Совке и таёжных союзах кукарекают
показать весь комментарий
11.05.2021 23:33
+20
Проблема не в тих хто локшину пропонує ,а в тих ,хто її з задоволенням хряцає !!!)))
показать весь комментарий
11.05.2021 23:42
+17
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 7842
показать весь комментарий
11.05.2021 23:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот, сами в Евросоюзе уже давно отдыхают, а некоторые и живут, а наивному пиплу всё о Совке и таёжных союзах кукарекают
показать весь комментарий
11.05.2021 23:33 Ответить
Проблема не в тих хто локшину пропонує ,а в тих ,хто її з задоволенням хряцає !!!)))
показать весь комментарий
11.05.2021 23:42 Ответить
в кремльбле дали вказивку сливать семейство мертвечуков? Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії - Цензор.НЕТ 2344 Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії - Цензор.НЕТ 7543
показать весь комментарий
12.05.2021 00:09 Ответить
От Ермака отвлекают 😀😀😀
показать весь комментарий
12.05.2021 01:30 Ответить
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
показать весь комментарий
12.05.2021 09:18 Ответить
Скрепныц бред,духовный!
показать весь комментарий
12.05.2021 17:46 Ответить
Они о совке ничего не говорили.
показать весь комментарий
12.05.2021 00:17 Ответить
В Польше щаз клоунов не любят.
показать весь комментарий
11.05.2021 23:41 Ответить
Зато в Украине не угасает
показать весь комментарий
12.05.2021 08:40 Ответить
Путає сліди. Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 7898
показать весь комментарий
11.05.2021 23:34 Ответить
Хорватия?
Весьма банально: или ***** финансирование урезал?
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 4948
показать весь комментарий
11.05.2021 23:35 Ответить
Курица - не птица, Хорватия - не заграница))
показать весь комментарий
12.05.2021 07:24 Ответить
Было б странно если б она постили фотки из Сочи или Крыма.А так все норм.Любители России знают куда надо ехать )
показать весь комментарий
11.05.2021 23:36 Ответить
разговелась, карочи ))) демопост был чиста соцсетёвый ))
показать весь комментарий
11.05.2021 23:37 Ответить
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 7842
показать весь комментарий
11.05.2021 23:39 Ответить
Цікаво,і хто звіздіт????)))
показать весь комментарий
11.05.2021 23:43 Ответить
Вытю то поди бросила...))..печалька.. Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 5639
показать весь комментарий
11.05.2021 23:43 Ответить
Таки пора и о наследстве подумать... ))
показать весь комментарий
11.05.2021 23:49 Ответить
Ксюха, нам ваще как-то пох, где ты скрываешься со своим кощеем-абьюзером. Но с ботоксом ты как-то перебесила! Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 6226
показать весь комментарий
11.05.2021 23:49 Ответить
была- ВАТКОЙ,
стала - хорВАТКОЙ Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії - Цензор.НЕТ 4422
показать весь комментарий
11.05.2021 23:55 Ответить
на "їхньому" аналі мураєва повідомили, що мертвечук - в Україні. Конкретно: в Криму.
показать весь комментарий
12.05.2021 00:13 Ответить
Красота! Подозреваю, что если бы не подозрение в госизмене Медведчука, мы бы так и не узнали какая же милота есть в фэйсбуке самой Оксаны Марченко. Спасибо Цензору, порадовал. Как же серо мы жили без фото от Оксаны Марченко!
показать весь комментарий
12.05.2021 00:14 Ответить
Еще бы её сиськи в кадр и были бы фотографии цветов из силиконовой долины
показать весь комментарий
12.05.2021 00:21 Ответить
какая пошлость словесный понос этой пляти...
показать весь комментарий
12.05.2021 00:40 Ответить
Скоро будет постить фотки из Ростова на дону.
показать весь комментарий
12.05.2021 00:47 Ответить
У Медведчука недвижимость в Монако, хотя и в Хорватии не исключаю - где-то надо его яхте парковаться. 😎
показать весь комментарий
12.05.2021 01:32 Ответить
Так ось чому пєтя так швидко ломанувся до Кіпру..
показать весь комментарий
12.05.2021 01:33 Ответить
Go away ru
показать весь комментарий
12.05.2021 01:51 Ответить
Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії - Цензор.НЕТ 6652
показать весь комментарий
12.05.2021 02:29 Ответить
Відчуло порося чіє сало мають з'їсти
показать весь комментарий
12.05.2021 02:34 Ответить
И как там сало, порося?
показать весь комментарий
12.05.2021 06:57 Ответить
Нах пішов, вафліст соєголовий
показать весь комментарий
12.05.2021 12:37 Ответить
"Green Family" на Кіпрі то оффшори Зелі а не "пєті".
показать весь комментарий
12.05.2021 06:28 Ответить
На прощу поїхала?
показать весь комментарий
12.05.2021 03:17 Ответить
сдает Украину под журчание ручейка
показать весь комментарий
12.05.2021 07:57 Ответить
как романтично, ****!
показать весь комментарий
12.05.2021 07:58 Ответить
Та з Київської Лаври вона постить.Вся нечисть хавається в храмах, там вони і ховають свою зброю.
показать весь комментарий
12.05.2021 08:03 Ответить
Все крнфіскувати, тюремну робу, та одиночну камеру. Нехай там, курка, насолоджується тишиною та дощем, нарешті відпочине від суєти, та шоу.
показать весь комментарий
12.05.2021 08:15 Ответить
Ишь ты, валютную ******* на романтику потянуло
показать весь комментарий
12.05.2021 08:35 Ответить
Оксана - яркий пример брака по расчету. Ее все устраивает: бабло есть, сраку на курортах греть можно, маеток в Карпатах имеется. А если мертвого прикроют, то она очень долго сможет безбедно тусить.
показать весь комментарий
12.05.2021 09:16 Ответить
90% женщин хотят так жить если что
показать весь комментарий
12.05.2021 09:29 Ответить
Вы такой смешной. А мужики по-вашему другие? Только бы случай и сразу в альфонсы!
показать весь комментарий
12.05.2021 21:31 Ответить
гундяевско-********** портянка в начале 90х так сладко пела по тв в прямом эфире с КРЕЩАТИКА с сыном на руках как она любит УКРАИНУ --- а теперь подстоломница любит с витей качать бобло на шельфе анексированного крыма . а витя любит похихикать по телефону с кремлем как лучше ******* наши законы и ..поднять.. себе на карман то что ***** его кум ******* . таким образом витя мародер на скамью в гааге уже заработал . а гундяевская подстоломница из хорватии будет витьке передачки возить
показать весь комментарий
12.05.2021 09:44 Ответить
А хіба у нас нема прикордонного й митного контролю, і є великою проблемою дізнатися - чи перетинала вона кордон, коли, яким рейсом?
показать весь комментарий
12.05.2021 11:32 Ответить
Якщо і навіть і в Україні, то якщо їй треба буде, що її хтось триматиме?
показать весь комментарий
12.05.2021 13:36 Ответить
Когда душа мертвеет особенно хочется петь соловьем.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:35 Ответить
 
 