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Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Делегация военных атташе посетила подразделения Вооруженных Сил Украины на передовой и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотой".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Швеция в Украине капитан 1-го ранга Бьорн Вильберн, атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Дания в Украине капитан 1-го ранга Феликс Эбестад и атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Норвегия в Украине подполковник Бойе Лилеруд", - сказано в сообщении.

Украинские военнослужащие рассказали им об оперативной ситуации в районе ООС и текущей политике безопасности.

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"Также делегация военных атташе посетила подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотой"", - отметили в пресс-службе ООС.

Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС 01
Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС 02
Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС 03
Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС 04
Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС 05
Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС 06
Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС 07
Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС 08

Автор: Ольга Лузан
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Интересный ход. Это военные атташе тех стран, с молчаливой слепоты не замечающих СП-2? Есть ощущение что штаты начинают союзников НАТО в рашоговно моськой тыкать.
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12.05.2021 00:44 Ответить
хорошо.
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12.05.2021 01:28 Ответить
Военные НАТО в Украине постоянно...,а что с РАБссиянским быдлом Путлера воюет кто то другой?Сирия?Ливия?ЮАР?ЦАР?а может Сомалийские братья Путлера?Ах да....про Венесуэлу забыл... Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС - Цензор.НЕТ 3622 Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС - Цензор.НЕТ 7035
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12.05.2021 06:40 Ответить
 
 