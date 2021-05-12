Жителю Закарпатья грозит от 3 до 5 лет за интернет-призывы отделить регион от Украины. ФОТО

Мужчина писал в соцсетях, что власть нужно свергнуть, а Закарпатье - отделить от Украины. Его задержали.

Об этом сообщает Управление СБУ в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Житель Закарпатья распространял в социальных сетях деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. В частности, злоумышленник призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - сказано в сообщении.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в этих текстах были призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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