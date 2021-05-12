Жителю Закарпатья грозит от 3 до 5 лет за интернет-призывы отделить регион от Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина писал в соцсетях, что власть нужно свергнуть, а Закарпатье - отделить от Украины. Его задержали.
Об этом сообщает Управление СБУ в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Житель Закарпатья распространял в социальных сетях деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. В частности, злоумышленник призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - сказано в сообщении.
Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в этих текстах были призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Мужчине сообщили о подозрении по по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
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Пожалуйста, подождите...
Те саме буде і з цим "мадяром"... Бо він в Угорщині буде "ніким"...
Помер у Рашці, у 15-річному віці, за загадковими обставинами.
Але найбільший "побутовий расізм" саме в нас! Не пререплутайте!!
Є на Закарпатті знаменитий піп сепар. За ним тюрма ще з часів овоча плаче, но він так і не сидить (отримав якусь відстрочку яка в кінці скасувала термін) та навіть більше за Зе він балатувався у владу використовуючи територію церкви для пропаганди.
Може він знаменитий сепар? На Закарпатті таких немало... Мертвечук дуже багато ресурсів вклав скуповуючи землю і майно на Закарпатті, в фінансування різних проросійських спільнот та іншого. Це вже не кажучи за рпц і навезених колись...
Так ось треба ще сепарів із Закарпаття? Зайдіть в групи фб і спитайтесь місцевих порохоботів вони вам всіх покажуть.
Також рекомендую придивитись до цього кадра:
https://www.youtube.com/channel/UCTGpo8JahvOIL2ajhma0FzA/videos
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І якщо треба можу ще багато накидати.
Бывший народный депутат Сергей Лещенко прокомментировал выступление его жены Анастасии Топольской на секс-вечеринке в Москве. По словам члена набсовета "Укрзализныци", супруга таким образом поддерживала представителей ЛГБТ, которых в России убивает режим Путина.