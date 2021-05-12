РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14980 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
7 217 33
Закарпатье (2395) СБУ (18685) сепаратизм (11317)

Жителю Закарпатья грозит от 3 до 5 лет за интернет-призывы отделить регион от Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина писал в соцсетях, что власть нужно свергнуть, а Закарпатье - отделить от Украины. Его задержали.

Об этом сообщает Управление СБУ в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Житель Закарпатья распространял в социальных сетях деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. В частности, злоумышленник призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - сказано в сообщении.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в этих текстах были призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Активный сторонник отделения Закарпатья от Украины осужден на 12 лет тюрьмы. ФОТО

Жителю Закарпатья грозит от 3 до 5 лет за интернет-призывы отделить регион от Украины 01
Жителю Закарпатья грозит от 3 до 5 лет за интернет-призывы отделить регион от Украины 02

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
По одесским и харьковским группам в фейсбуке не мешало бы пройтись...
показать весь комментарий
12.05.2021 01:05
+16
Пожиттєве зраднику , крапка !!
показать весь комментарий
12.05.2021 00:52
+15
отделить бы ему голову от туловища за такие действия
показать весь комментарий
12.05.2021 01:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пожиттєве зраднику , крапка !!
показать весь комментарий
12.05.2021 00:52 Ответить
Навіщо? Одсидить строк, "торбу в руки", і на кордон Угорщини... І хай з ним мадяри цілуються... (Фільм "Максімка" пам"ятаєте? Про негритянського хлопчика, якого врятували моряки російського парусного флоту? Виріс той актор... І не захотів він жить у СРСР - відчував себе "неприкаяним". Та й не дивно... Бо у нас, до цих пір, побутовий расизм перепльовує і Західну Європу, і Америку, в десятки разів... От і вирішив він "вибраться на свободу"... Емігрував у США... І став з "редкостной диковинки" звичайним "ніггером". Спився і вмер "бомжом"...).
Те саме буде і з цим "мадяром"... Бо він в Угорщині буде "ніким"...
показать весь комментарий
12.05.2021 05:06 Ответить
Щось Ви про того актора трохи нафантазували. Той хлопчик був напівкровка, матір - русачка, а батько матрос зі конвою PQ.
Помер у Рашці, у 15-річному віці, за загадковими обставинами.
показать весь комментарий
12.05.2021 06:34 Ответить
Не знаю... У мене інша інформація... А "напівкровка", чи ні - то вже "діло десяте"... Я його "генеалогічним древом" не цікавився, і "з свічкою не стояв...".
показать весь комментарий
12.05.2021 06:39 Ответить
які там "загадкові обставини"? Мабуть скінхеди прирізали - то і все.
Але найбільший "побутовий расізм" саме в нас! Не пререплутайте!!
показать весь комментарий
12.05.2021 11:33 Ответить
Не мешало бы тепилу по иаксимуму дать срок,что бы у других охоту отбить.
показать весь комментарий
12.05.2021 00:54 Ответить
отделить бы ему голову от туловища за такие действия
показать весь комментарий
12.05.2021 01:04 Ответить
По одесским и харьковским группам в фейсбуке не мешало бы пройтись...
показать весь комментарий
12.05.2021 01:05 Ответить
Бердянским, Мелитопольским, Геническим, Каховским
показать весь комментарий
12.05.2021 01:21 Ответить
Там боти з нарассіі седять, їх не дістати.
показать весь комментарий
12.05.2021 09:20 Ответить
та наших зросійщених теж вистачає
показать весь комментарий
12.05.2021 11:34 Ответить
а хоть одного,связанного с ДНР посадили лет на 5??? что то не припомню. даже Штепа гуляет на свободен.
показать весь комментарий
12.05.2021 01:11 Ответить
А ви думаєте цього посадять?
Є на Закарпатті знаменитий піп сепар. За ним тюрма ще з часів овоча плаче, но він так і не сидить (отримав якусь відстрочку яка в кінці скасувала термін) та навіть більше за Зе він балатувався у владу використовуючи територію церкви для пропаганди.
показать весь комментарий
12.05.2021 01:50 Ответить
Фарс
показать весь комментарий
12.05.2021 01:13 Ответить
Ну наконец то хоть что то реально полезное зделали , а не за бабами гоняца которые сиськи в инете показали
показать весь комментарий
12.05.2021 01:14 Ответить
Чому замилили обличчя?
Може він знаменитий сепар? На Закарпатті таких немало... Мертвечук дуже багато ресурсів вклав скуповуючи землю і майно на Закарпатті, в фінансування різних проросійських спільнот та іншого. Це вже не кажучи за рпц і навезених колись...
Так ось треба ще сепарів із Закарпаття? Зайдіть в групи фб і спитайтесь місцевих порохоботів вони вам всіх покажуть.
Також рекомендую придивитись до цього кадра:
https://www.youtube.com/channel/UCTGpo8JahvOIL2ajhma0FzA/videos
До цієї сторінки
https://www.facebook.com/povizhponashomu/
І якщо треба можу ще багато накидати.
показать весь комментарий
12.05.2021 01:47 Ответить
серёжка перебздел:
Бывший народный депутат Сергей Лещенко прокомментировал выступление его жены Анастасии Топольской на секс-вечеринке в Москве. По словам члена набсовета "Укрзализныци", супруга таким образом поддерживала представителей ЛГБТ, которых в России убивает режим Путина.
показать весь комментарий
12.05.2021 03:29 Ответить
Лещенко ничем не отличается от тех шалав прокацапских которые после зашквара начинали придумывать нелепые отмазки
показать весь комментарий
12.05.2021 03:31 Ответить
Завжди є ідіоти з егоцентричними поглядами.
показать весь комментарий
12.05.2021 06:42 Ответить
Всіх Зажопів можна сміло брати за сраки та за грати падлюк,там порушених статей КК ,дій проти України,більше ніж достатньо.
показать весь комментарий
12.05.2021 06:48 Ответить
этого боевого питораса на нулевку окопы рыть отправить на весь срок, что себе наработал..))) Жителю Закарпатья грозит от 3 до 5 лет за интернет-призывы отделить регион от Украины - Цензор.НЕТ 5516
показать весь комментарий
12.05.2021 07:22 Ответить
Не депутат он и не прокурор,могут и срок дать
показать весь комментарий
12.05.2021 07:32 Ответить
Уж ни Валера ли Ляшкун? Было такое говно когда-то на цензоре.
показать весь комментарий
12.05.2021 08:09 Ответить
Жителю Закарпатья грозит от 3 до 5 лет за интернет-призывы отделить регион от Украины - Цензор.НЕТ 5909
показать весь комментарий
12.05.2021 08:21 Ответить
Проблема не у цьому фейсбучнику. Проблема, що його заклик може знайти грунт. Бо був би на чолі України нормальний лідер, то і відділятись ніхто б не захотів. А опинитись в дупі разом з усією країною мало хто захоче. Тому в ситуації винуваті самі українці.
показать весь комментарий
12.05.2021 08:27 Ответить
Так треба з усіма сепарами. А краще 10 років без права ходити на вибори на 25 років.
показать весь комментарий
12.05.2021 09:24 Ответить
А Медчуку ничё и нихто не грозит, нет?
показать весь комментарий
12.05.2021 10:22 Ответить
 
 