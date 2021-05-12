Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Экипажи украинского и американского кораблей завершили совместные учения. На память они обменялись сувенирами, и корабль Морской охраны "Николаев" проводил гостей до границы территориального моря.
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
"Американские коллеги побывали на корабле Морской охраны Госпогранслужбы "Николаев". В дружеской и непринужденной обстановке поговорили о перспективах развития и сотрудничества, об опыте участия в обзорных операциях, а также о важности постоянного повышения профессионализма. На память о дружеской встрече и эффективном сотрудничестве во время совместных учений украинские и иностранные моряки обменялись сувенирами и памятными знаками", - сказано в сообщении.
После этого по традиции корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря.
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Напомним, корабль береговой охраны США находился в Украине в 8 мая. ВМС ВСУ провели в акватории Черного моря совместно с Береговой охраной США тренировку типа "PASSEX".
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"И вы у нас на мушке".
"..... корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря...."Источник:https://censor.net/ru/p3264673...
У нас немає "територіального моря". Эдині "територіальні моря" на світі, "з натяжкою" - це Аральське (якщо озеро на території Казахстану можна назвать "морем", і Охотське, якщо забуть, що Куріли - спірна з Японією територія... Навіть Азовське таким не є, бо частина його узбережжя належить Росії... Правильно писать треба - "до пределов территориальных вод...".
Тепер стосовно Азовського моря - там, у відповідності з двосторонньою уголою, укладеною, якщо я не помиляюся, ще при Кучмі, статус "мутний", до кінця не визначений... Типу "спільний тамбур у двоквартирній секції".. З-за того і "тьорки" зараз. Тим більше, що Росія, після окупації Криму, вважає Керченську протоку своєю "власністю"...
akvatorija - čast vody