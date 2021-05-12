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Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Экипажи украинского и американского кораблей завершили совместные учения. На память они обменялись сувенирами, и корабль Морской охраны "Николаев" проводил гостей до границы территориального моря.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Американские коллеги побывали на корабле Морской охраны Госпогранслужбы "Николаев". В дружеской и непринужденной обстановке поговорили о перспективах развития и сотрудничества, об опыте участия в обзорных операциях, а также о важности постоянного повышения профессионализма. На память о дружеской встрече и эффективном сотрудничестве во время совместных учений украинские и иностранные моряки обменялись сувенирами и памятными знаками", - сказано в сообщении.

После этого по традиции корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" встретить корабль Береговой охраны США "Hamilton". ФОТОрепортаж

Напомним, корабль береговой охраны США находился в Украине в 8 мая. ВМС ВСУ провели в акватории Черного моря совместно с Береговой охраной США тренировку типа "PASSEX".

Корабль Береговой охраны США Hamilton покинул Украину 01
Корабль Береговой охраны США Hamilton покинул Украину 02
Корабль Береговой охраны США Hamilton покинул Украину 03
Корабль Береговой охраны США Hamilton покинул Украину 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
На бункере то у тваво ***** вообще гробовая тишина
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12.05.2021 04:50
+3
Московитам дали знак: "Не расслабляйтесь, мы всегда неподалёку"
"И вы у нас на мушке".
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12.05.2021 02:44
+3
Адміни нас "банять" за "надто різкі" вислови... Коли вони займуться "дурними" висловами тих, хто пише, чи перекладає статті?...
"..... корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря...."Источник:https://censor.net/ru/p3264673...
У нас немає "територіального моря". Эдині "територіальні моря" на світі, "з натяжкою" - це Аральське (якщо озеро на території Казахстану можна назвать "морем", і Охотське, якщо забуть, що Куріли - спірна з Японією територія... Навіть Азовське таким не є, бо частина його узбережжя належить Росії... Правильно писать треба - "до пределов территориальных вод...".
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12.05.2021 04:57
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На бункере то у тваво ***** вообще гробовая тишина
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12.05.2021 04:50 Ответить
В Моторили та Ківі точно гробова тиша )
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12.05.2021 07:15 Ответить
Московитам дали знак: "Не расслабляйтесь, мы всегда неподалёку"
"И вы у нас на мушке".
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12.05.2021 02:44 Ответить
Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 9973
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12.05.2021 05:44 Ответить
Самому не смешно?))) Береговая охрана - пограничники. Правда не пойму, что за кордон они охраняют))) Ни контрабандистов, ни нелегалов там нет))) Как боевая единица, они НОЛЬ. Видимо хотят впарить, как исланды.
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22.05.2021 15:06 Ответить
Адміни нас "банять" за "надто різкі" вислови... Коли вони займуться "дурними" висловами тих, хто пише, чи перекладає статті?...
"..... корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря...."Источник:https://censor.net/ru/p3264673...
У нас немає "територіального моря". Эдині "територіальні моря" на світі, "з натяжкою" - це Аральське (якщо озеро на території Казахстану можна назвать "морем", і Охотське, якщо забуть, що Куріли - спірна з Японією територія... Навіть Азовське таким не є, бо частина його узбережжя належить Росії... Правильно писать треба - "до пределов территориальных вод...".
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12.05.2021 04:57 Ответить
Курильські острови- Японія.
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12.05.2021 06:46 Ответить
Саме всі японські. Сибір- китайська.
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12.05.2021 07:06 Ответить
Не вмиєш користуватися гугл пошук ?
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12.05.2021 07:17 Ответить
Китайцы в Сибири, только в институтах учатся, за бабки естественно. Арбайтен на маааааленьком клочке ДВ, от аренды которого местные отказались. Овощи там выращивают
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22.05.2021 14:53 Ответить
Скажи це росіянам..... Крім того, є "південні" Куріли, і "північні". Суперечка, в першу чергу, ведеться саме за південні - чотири острови між Сахаліном і японським островом Хокайдо, в протоці Лаперуза... Про Південний Сахалін, поки що, питання не ставиться, хоча, згідно з Портсмутським договором, він теж - японський, тому частина Татарської протоки, що з"єднує Японське і Охотське моря - теж Японії належить...
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12.05.2021 07:32 Ответить
Карту купи
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22.05.2021 14:47 Ответить
Яр! Не гони беса. Внутренние воды всего лишь часть понятия территориальных вод.
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12.05.2021 07:08 Ответить
Я міжнародне право знаю... Однак, тут не диспут юридичний, де люди володіють термінологією міжнародного морського права, тому "випендрюваться" не варто...
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12.05.2021 07:23 Ответить
А кто выпендривается? Тима проста, как двери. Это наши территориальные воды. И в Черном море и в Азовском. И не хрен там кацапам шастать. То что сейчас мокши быкуют, так это вопрос времени. Два флота в Черном море утопили, две эскадры в Японском просрали. Позорный флот, позорной недодержавы
Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 669
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12.05.2021 07:38 Ответить
Пояснюю "тіму" :Територіальне море (або територіальні води) - це пояс морських вод шириною до 12 морських миль, що примикає до сухопутної території держави або її внутрішніх морських вод і входить до складу державної території, правовий режим якого визначається як національним правом держави, так і нормами міжнародного права". Це так визначається, юридично, цей термін у міжнародному морському праві. Більш широко це поняття визначається як "водойма, оточена з усіх боків територією однієї держави".
Тепер стосовно Азовського моря - там, у відповідності з двосторонньою уголою, укладеною, якщо я не помиляюся, ще при Кучмі, статус "мутний", до кінця не визначений... Типу "спільний тамбур у двоквартирній секції".. З-за того і "тьорки" зараз. Тим більше, що Росія, після окупації Криму, вважає Керченську протоку своєю "власністю"...
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12.05.2021 07:49 Ответить
Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 4069
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12.05.2021 07:41 Ответить
teritirija - eto čast sušy
akvatorija - čast vody
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12.05.2021 08:41 Ответить
Тюркиш бельме?
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12.05.2021 08:46 Ответить
Андрей, скaчай ruskou fonetickou klávesnici...
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12.05.2021 09:54 Ответить
Мавзолейный ПОНТЫгон и Подлодка Курск напала на Пентагон Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 3011
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12.05.2021 06:25 Ответить
28 ХЕРоев ПОНТыфиловцев держат абарону Мацковского дерьма... Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 3154 Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 3154
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12.05.2021 06:26 Ответить
Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 2701
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12.05.2021 06:58 Ответить
Кацапские пуканы рвал
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12.05.2021 07:09 Ответить
В целом грустно, но ...
Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 863
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12.05.2021 07:04 Ответить
А ты,козломордый,все еще в памперсе?
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12.05.2021 08:53 Ответить
Дякуємо друзі американці.
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12.05.2021 09:07 Ответить
Приходьте ще! Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну - Цензор.НЕТ 3961
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12.05.2021 10:09 Ответить
 
 