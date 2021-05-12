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Ивано-Франковск (793) Нацполиция (15739) стрельба (3161)

В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль BMW. В полиции подозревают, что в него стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Пострадавших нет, поврежден автомобиль. По данному факту полиция начала уголовное производство.

11 мая около 23:25 в полицию поступило сообщение, что в областном центре на улице Галицкая взорвался автомобиль марки "BMW Х5".

Предварительно правоохранители установили, что неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, который по типу действия похож на ручной противотанковый гранатомет произвел выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредил автомобиль. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Следователи начали уголовные производства по ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 01
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 02
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 03
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 04
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 05
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 06
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 07
В Ивано-Франковске ночью взорвался автомобиль, в него стреляли из РПГ, - Нацполиция 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Нєє, поліція не досить повно написала, треба писати так: "Постать, схожа на людину, здійснила вчинок, подібний на постріл, проведений з предмета, схожого на ручний гранатомет, та влучила в об'єкт, за багатьма ознаками схожий на автомобіль"
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12.05.2021 11:00
+3
Как-то не понятно РПГ ( ручной противотанковый гранатомёт) а что мы видим БМВ застреляли с рогаток.
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12.05.2021 09:50
+1
Авто, естественно, принадлежит бедному заробитчанину...И еще на кредите...
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12.05.2021 10:27
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Как-то не понятно РПГ ( ручной противотанковый гранатомёт) а что мы видим БМВ застреляли с рогаток.
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12.05.2021 09:50 Ответить
А пробоина в левой водительской двери и остатки выстрела на второй фотографии ничего не говорят?
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12.05.2021 10:04 Ответить
а еще это был комулятив, хотя Юрию это не знакомо
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12.05.2021 10:10 Ответить
Ага, протитанковий. Якраз таку пробоїну і залишить).
Дуже схоже, що пальнули із підствольного або взагалі сігналкою. Ну ніяк не з протитанкового.
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12.05.2021 12:25 Ответить
явно ты не служил в армии, рпг кумулятивный, другими словами реактивная струя в легкую прошила автомобиль и распылилась за пределами, короче это не фугасно-осколочный был реактивный снаряд, хотя конечно странно.
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12.05.2021 10:08 Ответить
Кумулятив би визвав горіння авто зсередини. 100 відсотків не дам, але більше схоже на сігналку.
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12.05.2021 12:27 Ответить
то что вы говорите это тандемно-термический боеприпас, еще удивите
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12.05.2021 12:52 Ответить
по ходу Серая Лиса такой же балбес
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12.05.2021 10:12 Ответить
Вирастюк ваще страх потерял В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6418
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12.05.2021 09:51 Ответить
я вам говорил про вашего заказчика, такой подход наоборот провоцирует обратный результат от ожидаемого
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12.05.2021 10:11 Ответить
Це попередження , хтіли б вбити то вбили б. Цікаво що за перець ?
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12.05.2021 10:04 Ответить
Відголосок виборів.
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12.05.2021 10:27 Ответить
либо долговые разборки
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12.05.2021 10:43 Ответить
Авто, естественно, принадлежит бедному заробитчанину...И еще на кредите...
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12.05.2021 10:27 Ответить
Нєє, поліція не досить повно написала, треба писати так: "Постать, схожа на людину, здійснила вчинок, подібний на постріл, проведений з предмета, схожого на ручний гранатомет, та влучила в об'єкт, за багатьма ознаками схожий на автомобіль"
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12.05.2021 11:00 Ответить
Слава богу короткоствол не разрешили - ведь легальное оружие так опасно В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8751
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12.05.2021 11:24 Ответить
хлопцям треба ж десь тренуватись
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12.05.2021 16:37 Ответить
В последнее время на ЦН всё больше появляется гомокацапиус а проще пророссийских ботов. Они уже чувствуют себя на ЦН как на "Гордоне" то есть дома. Пора их травить дустом.
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12.05.2021 11:43 Ответить
Кстати верный признак бота это дублирующийся ник типа "ваня ваня","юра юра" "uzer uzer" и так далее.
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12.05.2021 11:48 Ответить
 
 