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Закарпатье (2395) пчелы (26) Укрпочта (287)

8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Закарпатье пчеловоды заказали 8 млн пчел. Их отправили "Укрпочтой", однако из-за отсутствия кислорода и отсека для проветривания в грузовике все насекомые погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Глагола.

"8 миллионов пчел отправили Укрпочтой из Закарпатья. Они погибли. Это произошло вчера, 11 мая. Пчеловоды с Иршава и Виноградова прислали специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным под расплодом прислали Укрпочтой заказчикам. 400 специальных пакетов работники Укрпочты везли в обычном грузовике Hyundai. Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 млн пчел, которые были в грузовике не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки", - говорится в сообщении.

Пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпочтой". Стоимость всех отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тыс. гривен.

На сайте "Укрпочты" есть специальные условия для упаковки пчел к отправке. Отправщики уверяют - они соблюдали эти требования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пчеловоды получат специальную бюджетную дотацию в этом году, - Минэкономики

8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком Укрпочты 01
8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком Укрпочты 02
8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком Укрпочты 03
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8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком Укрпочты 05
8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком Укрпочты 06
8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком Укрпочты 07
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8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком Укрпочты 09
8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком Укрпочты 10
8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком Укрпочты 11

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты" - Цензор.НЕТ 4805
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12.05.2021 10:55
+26
дебил перевозил.
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12.05.2021 10:59
+18
По вагону йде провідниця, загляючи в купе:
- "Ду ю спик інгліш?", "Шпрехен зи дойч"?
- Что Вы, нет...
Добравшись до тамбура, повертається і кричить через весь коридор:
- Маша, вырубай кондиционер! Тут все свои!!!
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12.05.2021 11:05
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Правила форума Совет форумчан
".... и так сойдёт!" Жесть.
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12.05.2021 10:54 Ответить
8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты" - Цензор.НЕТ 4805
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12.05.2021 10:55 Ответить
Олень отправлял ?
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12.05.2021 10:55 Ответить
дебил перевозил.
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12.05.2021 10:59 Ответить
олень поверил дебилу .
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12.05.2021 11:05 Ответить
але ж пошта завірила, що в них є особливі умови для перевозки комах.
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13.05.2021 09:39 Ответить
Эту бенину контору под названием укрпошта давно уже надо было разогнать к куям собачьим. Памятник совку, а не почтовый сервис! 8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты" - Цензор.НЕТ 2245
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12.05.2021 10:57 Ответить
замовники вирішили зекономити, узявши укрпошту?
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12.05.2021 11:10 Ответить
ну на новой почте они бы заплатили как раз эти 500.000 за перевозку
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13.05.2021 09:14 Ответить
Вполне себе нормальные услуги оказывают. Тот же Мист-экспресс доставляет дольше.
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12.05.2021 11:17 Ответить
"Мист-экспресс" заточен на международную доставку, например из США, Китая, Германии Италии... Там разные варианты доставки, которые ты можешь сам выбрать (авиа, поезд, судно) Судно - самое дешевое, но и доставка ого-го (из того же Китая до 75 дней, а авиа иногда за неделю доходит)!
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12.05.2021 11:34 Ответить
На день рождения АлиЭкспресс делал заказы. Все заказы давно уже пришли НП и УП, даже с неотслеживаемыми треками, кроме одного, который доставляет Мист-экспресс. И так постоянно.
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12.05.2021 16:31 Ответить
Мист доставляет не напрямую: есть китайская контора, которая доставляет до их склада, после чего проходит доп обработка посылок и Мист клеит свои штрихкоды для отслеживания. Отправляют они примерно раза 2-3 в неделю (если авиа) и гораздо реже если судном....
Как я уже сказал, у них есть три варианта отправки и вполне возможно вам достался жд или судно - это зависит от их договора с китайцами (доставка медленнее, зато продавец экономит на доставке).
Когда заказываю доставку напрямую у них (например с Таобао), то все довольно быстро, с Али через них, тоже быстро шло (быстрее чем Укрпочтой), медленее было букально 1-2 раза
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12.05.2021 20:05 Ответить
Ну еще таможня может палки ставить (было пару раз, что контейнер месяц не хотели растамаживать). У Укрпочты немного по другому - это госконтора, на нее немного по другому распространяется
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12.05.2021 20:06 Ответить
Та да! Заказное письмо из суда, который в километре от моего дома 14 дней шло, пришло на выходные и еще 3 дня не мог забрать. За такое время можно 5 кругосветок сделать.
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13.05.2021 06:47 Ответить
у них до сих пор дебильная система -- всё через областную сортировку \ хотя при совке было понятие местная корреспонденция \ а так у меня и новая почта в соседний город за 90 км доставляла 5 дней
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13.05.2021 09:19 Ответить
Сгорели заживо.
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12.05.2021 10:58 Ответить
Это были просто не правильные пчёлы...
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12.05.2021 10:58 Ответить
Геноцид пчелиный
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12.05.2021 11:01 Ответить
Каким дибилом надо быть, чтобы связаться с Укрпочтой. НП надо было отправлять
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12.05.2021 11:02 Ответить
НП не берет такие заказы. В прошлом году заказывал себе Укрпочтой - доставили без проблем из Черновцов в Харьков.
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12.05.2021 11:49 Ответить
было бы тоже самое, но в 2 раза дороже)
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12.05.2021 12:01 Ответить
Я ще б зрозумів, якби тещу посилкою Укрпошти відправили, а бджоли у чому винуваті?
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12.05.2021 11:02 Ответить
интересно, какой дурак захотел отправит пчел укрпочтой? Как бы для этого надо отдельный транспорт с вентилируемым грузовым отсеком. Укрпочта по факту не причем
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12.05.2021 11:02 Ответить
у статті написано, що на сайті укрпошти обіцяють потрібні умови перевезення.
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12.05.2021 11:11 Ответить
500 тыс стоимость груза-доверить кретинам. Надо самому быть таким
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12.05.2021 11:24 Ответить
С сайта Укрпочты:
"Живых пчел, мушек семьи дрозофил, пиявок и паразитов необходимо помещать в ящики из деревянных досок. Все стороны досок должны быть плотно закреплены между собой с помощью шурупов или гвоздей. Ящик должен иметь вентиляционное отверстие, закрытое плотной сеткой."
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12.05.2021 12:25 Ответить
ну послуга пропонується, а рукожопи виконують.
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12.05.2021 12:48 Ответить
Недокопіював :
"Не допускаються пошкодження самого ящика та вентиляційного отвору. Не можна пересилати бджіл у ящиках із картону, з отворами у конструкції, що перевищують 2 мм, кріплення яких здійснено степлером. На адресному боці відправлення робиться відмітка «Обережно, бджоли». У неавтоматизованому відділенні поштового зв'язку ця відмітка зазначається на оболонці відправлення кульковою ручкою чи маркером (крім червоного, жовтого та зеленого кольорів) вручну."

Усе - виконано! І надписи файно видно.
А відповідь на інші запитання - також з сайту Укрпошти :
1- Укрпошта - це найбільша мережа: більше 11 000 відділень забезпечують покриття у 100% населених пунктів України. А та ж НП - ********* , але не 100% і не надає багато послуг !
2- більше 72 000 працівників щодня приймають, сортують, везуть, доставляють, організовують, аналізують та допомагають клієнтам. Ну і серед 72 000 - є і розумні спеціалісти , і дебіли - 8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти" - Цензор.НЕТ 8259
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12.05.2021 14:04 Ответить
ти спочатку сам розберися, де пісдьош: у статті чи на сайті укрпошти. за результатом роботи - писдьош на сайті укрпошти. і стаття на цензорі тут ні до чого.
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12.05.2021 12:47 Ответить
уже разобрался, позвонил, животных не перевозим, только растения. Вот такие дела
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12.05.2021 12:53 Ответить
може це вже зараз так, після розказу на всю іванівську.
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12.05.2021 12:58 Ответить
Пчелы это животные?
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12.05.2021 17:37 Ответить
Прочитай статтю ще раз.
На сайті Укрпошти є правила перевезення живих організмів, в т.ч. бджіл. Тобто Укрпошта береться за відправлення подібного товару при його належному упакуванні. І якщо береться, то несе відповідальність за доставку їх ЖИВИМИ!

https://www.ukrposhta.ua/ua/poriadok-upakuvannia-poshtovykh-vidpravlen
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12.05.2021 11:15 Ответить
увидел. на сайте есть, а в инструкциях нет. прикольно
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12.05.2021 11:25 Ответить
это нормальная практика много лет. Вы просто не в теме. Сколько лет пересылали и проблем не было
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12.05.2021 11:50 Ответить
хочеш сказати, на рукожопів-виконавців нарвались?
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12.05.2021 12:49 Ответить
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти" - Цензор.НЕТ 4563
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12.05.2021 14:13 Ответить
як завжди та у всьому- людський фактор...
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12.05.2021 14:45 Ответить
Нет. Просто фатальным оказалось количество. Если бы пересылали одну-две семьи, как обычно, то все было бы нормально, и дополнительная вентиляция не понадобилась. А поскольку почти вся машина была заставлена пчелами, то им не хватило воздуха.
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12.05.2021 16:37 Ответить
Шоб такого більше не було треба керівнику укрпошти не 1 мільйон грн зарплату платити, а два мільйони! 8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты" - Цензор.НЕТ 3001
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12.05.2021 11:02 Ответить
и так с пчелками в этом году вообще беда - зима затяжная, погода ветренная и холодная.. так еще и "знатоки" обрабатывают поля херней всякой.... в первый раз в садах нет пчел...от слова - совсем...тишина... зато хрущам все пофиг!...будет нам фрукта...ага!!! из-за кордону разве шо !!!
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12.05.2021 11:04 Ответить
По вагону йде провідниця, загляючи в купе:
- "Ду ю спик інгліш?", "Шпрехен зи дойч"?
- Что Вы, нет...
Добравшись до тамбура, повертається і кричить через весь коридор:
- Маша, вырубай кондиционер! Тут все свои!!!
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12.05.2021 11:05 Ответить
Мертві бджоли не гудуть, та і всерівно пізніше аграрії хімікатами потравили б.
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12.05.2021 11:05 Ответить
ото, краще місця ніж у горах, пчелкам не знайти. поля то смерть їм зараз.
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12.05.2021 11:13 Ответить
травлять нелюди тотально і всюди, де великі поля агрохолдінгів, в людей біда, гинуть пасіки і по 100 вуликів
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12.05.2021 11:32 Ответить
без дебилов жить можно но скучно
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12.05.2021 11:05 Ответить
Нашли, кому доверить. Жаль....
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12.05.2021 11:05 Ответить
Капец.
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12.05.2021 11:07 Ответить
Доверить пчел укрпочте мог только только идиот...
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12.05.2021 11:09 Ответить
Укрпочту надо ликвидировать совсем. Кроме выдачи пенсий алкашне в городе, и пенсам в селе, она ничем не занимается.
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12.05.2021 11:12 Ответить
Она еще крупы и консервы в своих отделениях продает...и телефоны пенсам пополняет...за 5 грн с каждой сотни...то бишь за 5 процентов!!!
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12.05.2021 11:14 Ответить
малоразвитьіх тетеок трудоустраивает.
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12.05.2021 11:14 Ответить
За приблизними підрахунками пасіка у 8 млн бджіл за сезон дає 700 -1100 кг меду (без супутніх продуктів бджільництва.
Додайте недоотримання натуральної сільськогосподарської продукції, яка критично чутлива до запилення бджолами.
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12.05.2021 11:20 Ответить
ЗКРП це вино.
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12.05.2021 11:25 Ответить
Каких-то пол зарплаты главного почтовика, не тот размах. С новой почты точно бы ничего не отсудили.
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12.05.2021 11:25 Ответить
это "украдипочта". видно украсть столько пчёл у них не получилось и они со злости решили их угробить. самая паскудная из почт которые я знал.
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12.05.2021 11:32 Ответить
Яке їхало , таке здибало . Одні думали , як менше за це заплатити А другі думали , як урвати . Про товар ніхто не думав Мене дивують власники товару . Невже ж Вам однаково , хто і як повезе тих бджіл ? Невже ж Ви , не прописали в угоді УМОВИ , при яких мають транспортуватися бджоли ? Таке враження , що не собі купували а для колгоспу . Всьо вокруг колхозноє , всьо вокруг мойо .
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12.05.2021 11:34 Ответить
Худеукрпочты, только роспочта!
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12.05.2021 11:44 Ответить
Отправку пчел укрпочтой это глубокое познание в пчеловодстве... если хотел дешевле нужно их было своим ходом гнать... 8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти" - Цензор.НЕТ 6613
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12.05.2021 11:49 Ответить
Розводняк чистої води, бджоли уже були дохлі при погрузці
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12.05.2021 12:03 Ответить
Товар на полмиллиона, а на доставке сэкономили.
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12.05.2021 12:06 Ответить
"Новая почта" набивает себе цену.
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12.05.2021 12:12 Ответить
Щось я не бачу вентиляції у вантажівці.
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12.05.2021 12:48 Ответить
Кстати Укрпочта самое дорогое предприятие в Украине. Нафтогазы всякие и рядом не стояли.

Капитализация 40 лярдов зеленых приблизительно была в 2013 году, почти шо майкрософт, а такое говно...
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12.05.2021 13:31 Ответить
дай ссиль на капіталізацію
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12.05.2021 14:18 Ответить
Она не официальная, было мной расчитано, когда работал с закрытыми данными в Держстате. Сейчас конечно меньше. Если интересно, можешь просто посчитать стоимость недвижки - 12 000 одних почтовых отделений. Одно из них - главпочтамт на Крещатике, как думаешь сколько он весь стоит? Про остальное оборудования, типа машин, и дочерние предприятия вообще не говорю...
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12.05.2021 17:49 Ответить
Пасечники тоже решили сэкономить? За пол ляма можно было бы не жмотиться и заказать нормальный транспорт.
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12.05.2021 13:58 Ответить
И ни одна с*ка за это не ответит. _Разве можно больным на голову поручать такие дела. Идиоты.
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12.05.2021 13:59 Ответить
щось тут не чисто, що власники бджіл не бачили куди вантажили пакети ?
а якщо відвезли їх до відділення то хіба не простіше було самим розвести пакети покупцям ?
мало того що та будка без вентиляції так ще і літо раптово напало на закарпаття.
Хоча, я звісно не експерт у логістиці УКРпошти, вони тим барахлом могли ті пакети в Ужгород до вузлової перевалочної бази транспортувати.....
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12.05.2021 14:16 Ответить
Надо быть редким дебилом и почетным избирателем комедийного артиста( а на Закарпатье таких было подавляющее большинство), что бы доверить перевозку живых существ совковой структуре. Если вы хотели доставить ценный груз в целости, следовало хоть посмотреть на погрузку ваших пчел в грузовики поднять кипиш уже на этгм этапе!
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12.05.2021 17:01 Ответить
На Закарпатье пчеловоды заказали 8 млн пчел. Их отправили "Укрпочтой", однако из-за отсутствия кислорода и отсека для проветривания в грузовике все насекомые погибли работники Укрпочты везли в обычном грузовике Hyundai Источник: https://censor.net/ru/p3264717

ЧИТАЮ І РОЗУМІЮ - РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ЩЕ ЖИВИЙ У ДЕЯКИХ ГОЛОВАХ 8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти" - Цензор.НЕТ 1085
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12.05.2021 21:53 Ответить
Сварили их бедолаг. 8млн насекомых весьма быстро израсходуют кислород. Чем эти математики думали?
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12.05.2021 22:48 Ответить
дикуни.
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12.05.2021 23:20 Ответить
Еще нужно доказать что при отравке все пчелы были живы и их не отправляли уже мертвыми)))
На новой почте была бы та же фигня. Все впихнули бы в одну машину.
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13.05.2021 00:33 Ответить
Самая конченая почта страны! Только посылки красть у них хорошо получается!
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13.05.2021 06:34 Ответить
 
 