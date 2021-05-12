8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На Закарпатье пчеловоды заказали 8 млн пчел. Их отправили "Укрпочтой", однако из-за отсутствия кислорода и отсека для проветривания в грузовике все насекомые погибли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Глагола.
"8 миллионов пчел отправили Укрпочтой из Закарпатья. Они погибли. Это произошло вчера, 11 мая. Пчеловоды с Иршава и Виноградова прислали специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным под расплодом прислали Укрпочтой заказчикам. 400 специальных пакетов работники Укрпочты везли в обычном грузовике Hyundai. Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 млн пчел, которые были в грузовике не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки", - говорится в сообщении.
Пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпочтой". Стоимость всех отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тыс. гривен.
На сайте "Укрпочты" есть специальные условия для упаковки пчел к отправке. Отправщики уверяют - они соблюдали эти требования.
Пожалуйста, подождите...
Как я уже сказал, у них есть три варианта отправки и вполне возможно вам достался жд или судно - это зависит от их договора с китайцами (доставка медленнее, зато продавец экономит на доставке).
Когда заказываю доставку напрямую у них (например с Таобао), то все довольно быстро, с Али через них, тоже быстро шло (быстрее чем Укрпочтой), медленее было букально 1-2 раза
"Живых пчел, мушек семьи дрозофил, пиявок и паразитов необходимо помещать в ящики из деревянных досок. Все стороны досок должны быть плотно закреплены между собой с помощью шурупов или гвоздей. Ящик должен иметь вентиляционное отверстие, закрытое плотной сеткой."
"Не допускаються пошкодження самого ящика та вентиляційного отвору. Не можна пересилати бджіл у ящиках із картону, з отворами у конструкції, що перевищують 2 мм, кріплення яких здійснено степлером. На адресному боці відправлення робиться відмітка «Обережно, бджоли». У неавтоматизованому відділенні поштового зв'язку ця відмітка зазначається на оболонці відправлення кульковою ручкою чи маркером (крім червоного, жовтого та зеленого кольорів) вручну."
Усе - виконано! І надписи файно видно.
А відповідь на інші запитання - також з сайту Укрпошти :
1- Укрпошта - це найбільша мережа: більше 11 000 відділень забезпечують покриття у 100% населених пунктів України. А та ж НП - ********* , але не 100% і не надає багато послуг !
2- більше 72 000 працівників щодня приймають, сортують, везуть, доставляють, організовують, аналізують та допомагають клієнтам. Ну і серед 72 000 - є і розумні спеціалісти , і дебіли -
На сайті Укрпошти є правила перевезення живих організмів, в т.ч. бджіл. Тобто Укрпошта береться за відправлення подібного товару при його належному упакуванні. І якщо береться, то несе відповідальність за доставку їх ЖИВИМИ!
https://www.ukrposhta.ua/ua/poriadok-upakuvannia-poshtovykh-vidpravlen
- "Ду ю спик інгліш?", "Шпрехен зи дойч"?
- Что Вы, нет...
Добравшись до тамбура, повертається і кричить через весь коридор:
- Маша, вырубай кондиционер! Тут все свои!!!
Додайте недоотримання натуральної сільськогосподарської продукції, яка критично чутлива до запилення бджолами.
Капитализация 40 лярдов зеленых приблизительно была в 2013 году, почти шо майкрософт, а такое говно...
а якщо відвезли їх до відділення то хіба не простіше було самим розвести пакети покупцям ?
мало того що та будка без вентиляції так ще і літо раптово напало на закарпаття.
Хоча, я звісно не експерт у логістиці УКРпошти, вони тим барахлом могли ті пакети в Ужгород до вузлової перевалочної бази транспортувати.....
ЧИТАЮ І РОЗУМІЮ - РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ЩЕ ЖИВИЙ У ДЕЯКИХ ГОЛОВАХ
На новой почте была бы та же фигня. Все впихнули бы в одну машину.