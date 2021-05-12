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Адвокаты из Днепра "сливали" криминалитету информацию о следственных действиях правоохранителей, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ блокировала несанкционированное вмешательство в работу реестра судебных решений. А именно - о процессуальных мероприятиях с ограниченным доступом. Злоумышленники из Днепра "сливали" участникам уголовных производств информацию о запланированных следственных действиях правоохранителей. Установлено, что "клиентами" организаторов схемы были лидеры преступной группировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, противоправную деятельность наладили несколько представителей адвокатского объединения и чиновник одного из районных судов. Их интересовала информация об обысках и других процессуальных мерах, которые будут проводить правоохранители в отношении участников уголовных производств.

Для этого злоумышленники незаконно получили электронные ключи доступа к закрытому реестру судебных решений.

Противоправно полученные сведения они передавали своим "подзащитным" для избежания ответственности, в том числе для уничтожения вещественных доказательств и сокрытие от следствия.

Во время обысков по местам жительства и работы участников схемы обнаружена компьютерная техника, средства коммуникации и распечатки судебных решений, которые злоумышленники использовали в незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБ Украины по ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины, одному из организаторов противоправного механизма сообщено о подозрении.

Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

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Адвокаты из Днепра сливали криминалитету информацию о следственных действиях правоохранителей, - СБУ 01
Адвокаты из Днепра сливали криминалитету информацию о следственных действиях правоохранителей, - СБУ 02
Адвокаты из Днепра сливали криминалитету информацию о следственных действиях правоохранителей, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Це вже країна в смартфоні чи все ще ні?
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12.05.2021 13:22
+1
А вообще в Днепре живут хорошие люди . Это исключение .
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12.05.2021 12:08
+1
И в Кривом Роге тоже!!!
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12.05.2021 12:10
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А вообще в Днепре живут хорошие люди . Это исключение .
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12.05.2021 12:08 Ответить
И в Кривом Роге тоже!!!
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12.05.2021 12:10 Ответить
Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ - Цензор.НЕТ 7022 Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ - Цензор.НЕТ 7022 Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ - Цензор.НЕТ 7022 Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ - Цензор.НЕТ 209
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12.05.2021 12:23 Ответить
Это не люди, это адвокаты.
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12.05.2021 12:40 Ответить
авторів клік-бейтних заголовків в аду чекає окремий казан Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ - Цензор.НЕТ 8304
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12.05.2021 13:24 Ответить
Меня как программиста интересует -
куча бабла потрачена на эти судебные реестры и их защищенность....
а теперь читаю про несанкц вмешательство в эти реестры......
как это незаконно получили ключи? наняли охренительного хакера? или флэшка с ключами на 1м этаже суда у консьержки?
Кто понес за это наказание?
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12.05.2021 13:13 Ответить
Там в іншому хиба. Є секретарі/помічники конкретного судді, ті під контролем судді і без його відома нічого не зільють, а є загальні канцелярії де десятки секретарів, що обслуговують сам суд. Усі вони мають повний доступ до бази. Сидить собі людина в загальній канцелярії і спокійно моніторить те, чого апріорі не повинна бачити.
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12.05.2021 13:44 Ответить
Це вже країна в смартфоні чи все ще ні?
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12.05.2021 13:22 Ответить
У чому новина? В кожному нашому суді є люди, що сидять на конверті у різних злочинних груп і зливають інфу. Невже хтось думав, що вони там за 5-7 тис/міс працюють?
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12.05.2021 13:42 Ответить
да даже при зарплате в несколько сотен тысяч в месяц такие будут работать "как надо"
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12.05.2021 13:55 Ответить
А що їх стримує? Це ж не суддя, який довго йшов до посади. Це таке, сьогодні тут, завтра там.
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12.05.2021 14:01 Ответить
 
 