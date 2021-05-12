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На берегу Азовского моря в Кирилловке нашли мину, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На берегу Азовского моря спасатели ГСЧС нашли и обезвредили мину времен прошлых войн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

11 мая группа разминирования в г. Запорожье изъяла и уничтожила противотанковую мину ТМ-42 времен прошлых войн, которую обнаружили на берегу Азовского моря в пгт Кирилловка Мелитопольского района.

В тот же день пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили одну минометную мину калибра 82 мм времен прошлых войн, которую обнаружили во время земляных работ в лесополосе в с. Зеленый Гай Васильевского района.

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На берегу Азовского моря в Кирилловке нашли мину, - ГСЧС 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
Мона було глушонути рибу.
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12.05.2021 12:32
+1
Это ее точно дохлый крокодил притащил
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12.05.2021 13:02
+1
мина прошлых войн.... наверное Аттила против слонов устанавливал
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12.05.2021 13:46
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Мона було глушонути рибу.
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12.05.2021 12:32 Ответить
Сейчас запрет во время нереста . А лучше на удочку . Приятно тянуть , когда она ещё в воде сопротивляется .
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12.05.2021 12:44 Ответить
На вудку з берега в Кирилівці? На березі Азовського моря в Кирилівці знайшли міну, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8459 З човна донкою "на смик".
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12.05.2021 12:54 Ответить
У мене товариш гостював у Гєнічеську, у родичів, на вудочку рибалив у морі. Їздив теж десь на Арабатську стрілку...
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12.05.2021 13:36 Ответить
Не можна передати які при цьому "іспитуєш ощущения".
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12.05.2021 13:41 Ответить
Фото и новость не пытайтесь осмыслить....
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12.05.2021 12:45 Ответить
Это ее точно дохлый крокодил притащил
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12.05.2021 13:02 Ответить
Оооо - немецкая противотанковая мина Tellermine 42
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12.05.2021 13:33 Ответить
в детстве такие находили тоже на берегу. кислотой по кругу сверху лили .верх с взрывателем выбрасывали а тротил внутри минишашками на всякие опыты растягивали
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12.05.2021 13:51 Ответить
мина прошлых войн.... наверное Аттила против слонов устанавливал
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12.05.2021 13:46 Ответить
 
 