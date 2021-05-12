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Завотделением одесской больницы вымогал у пациентов деньги за "бесплатные" операции на сердце, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице на получении взяток. Стоимость "услуг" участников коррупционной схемы составляла до 500 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, противоправную деятельность организовал заведующий отделением медучреждения. Организатор схемы привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

В частности, по законодательству Украины приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в схеме.

Установлено, что размер неправомерной выгоды зависел от сложности и состояния больных и составлял от 86 до 400 тыс. грн.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения при получении $11 тыс. от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства, полученные от больных.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Читайте: Адвокаты из Днепра "сливали" криминалитету информацию о следственных действиях правоохранителей, - СБУ. ФОТОрепортаж

Завотделением одесской больницы вымогал у пациентов деньги за бесплатные операции на сердце, - СБУ 01
Завотделением одесской больницы вымогал у пациентов деньги за бесплатные операции на сердце, - СБУ 02
Завотделением одесской больницы вымогал у пациентов деньги за бесплатные операции на сердце, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Это все что надо знать противникам супруновской реформы. Все главврачи подобных больниц и медцентров (в основном хирурги) выпрыгивали их штанов, доказывая что реформа "деньги ходят за пациентом" это блеф и нужно оставлять советскую систему Семашко
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12.05.2021 13:45
+8
За такие преступления должно быть только одно наказание- высшая мера с полной кнфискацией имущества у всех бликих и дальних родственников, на которых как правило оно и оформляется.
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12.05.2021 13:31
+7
Одно дело за операцию получить в карман в качестве благодарности, а другое дело "обналичивать" бюджетные закупки.
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12.05.2021 13:40
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А решта таких самих? То хтось зі своїх підставив.
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12.05.2021 13:41 Ответить
Областная больница Одессы самая коррумпированная . Там больные, даже пукают за деньги. А роддом, как в концлагере.
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12.05.2021 17:59 Ответить
За такие преступления должно быть только одно наказание- высшая мера с полной кнфискацией имущества у всех бликих и дальних родственников, на которых как правило оно и оформляется.
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12.05.2021 13:31 Ответить
А у чому новина? Я тут роками пишу, що менше ніж на косар баксів, наші лікарі не живуть.
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12.05.2021 13:36 Ответить
Одно дело за операцию получить в карман в качестве благодарности, а другое дело "обналичивать" бюджетные закупки.
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12.05.2021 13:40 Ответить
Тільки не кажіть, що ви вірити у можливість не віддячити і отримати якісну послугу...
Була би страхова медицина, йому би за ці закупки, вже давно страховики .опу на вуха натягнули...
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12.05.2021 14:02 Ответить
Вы как детя малое. Вы где видели в Украине бесплатные операции. Все врачи крысят и крысят безбожно. Здесь ситуация такая что на хлебное место захотел кто то из подчинённых и вставил шефа. Не первый раз в больнице так снимают зав отделения
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12.05.2021 21:15 Ответить
Стыдоба какая, жесть... Молодцы кто задержали.
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12.05.2021 13:37 Ответить
а что где то бесплатно лечат ? кума неделю назад с инсультом в больницу попала так сразу список лекарств в зубы и в аптеку . только со слов полудурка степанова это лечение бесплатное
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12.05.2021 13:41 Ответить
странно, если бы операции делали бесплатно
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12.05.2021 13:42 Ответить
Не передергивай. Бесплатно это для больного, а для врача очень таки платно (но только из бюджета)
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12.05.2021 13:46 Ответить
Читаю новину, і мені чомусь важко в таке повірити..
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12.05.2021 13:44 Ответить
Это все что надо знать противникам супруновской реформы. Все главврачи подобных больниц и медцентров (в основном хирурги) выпрыгивали их штанов, доказывая что реформа "деньги ходят за пациентом" это блеф и нужно оставлять советскую систему Семашко
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12.05.2021 13:45 Ответить
Пропали сердечники ить нет других докторов......Это если потянуть ,так ВСЕ до единого в списке! За столько лет привыкли и другого не представляют ,а их травмируют подозрением.
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12.05.2021 13:53 Ответить
такая практика отнюдь не единична, и схему наладили не один десяток лет назад
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12.05.2021 14:09 Ответить
Бесплатно только в Ферфании. Или интерны немножко получатся, на советском оборудовании.
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12.05.2021 14:11 Ответить
Вы все здесь пишущие правы, но обьясните мне, когда врачь реаниматолог в ковидном отделении, сутки через двое за 4200 на руки в месяц жмуров подымает? это справедливо,а у него тоже семья и его образование ничем не хуже чиновника в нафтогазе-может не туда смотрите и не о том говорите.Врачи практикующие сейчас все в загоне и не путайте их с чиновниками,люди с ног валяться вас спасая
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12.05.2021 14:38 Ответить
навіщо Ви порівнюєте з Нафтогазом? з оцим лікарем і порвняйте. В якого все обладання від нас, навчання від нас, робоче місце від нас і він нас же в безвиході і нахлобучує. В нафтогазі своі підари в медицині своі. Не надо смешивать
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12.05.2021 14:44 Ответить
Від кого від вас,вчився за свої на контракті бо на бюджеті тільки пільговіки,смертній туди не залізе,обладнання на половіну радянське або те що депутаті перед виборами принесли,ще волонтери,робоче місце хіба що в комерційній,а тут провалля.Що від вас-язик довгий без кісток і гонору повна ср-ка
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12.05.2021 18:43 Ответить
Минималка 6000. Как он 4200 получает? Пиши уже что бесплатно как волонтер спасает)))
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12.05.2021 14:47 Ответить
5800 полторы ставки минус 20 проц и пенсионный и др.налоги в руки 4200
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12.05.2021 18:39 Ответить
то есть это дает право вымогать 400 тыс от простых граждан?
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12.05.2021 15:35 Ответить
Зав.отд это уже чиновник,а хирург ставит в известность что вырезать могу а продезинфицировать нечем чтобы там Шмыгали не рассказывали пипелу,у практикуещего врача преперата нет если вы не принесете
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12.05.2021 18:37 Ответить
я служил в мвд за зарплату ниже 2100 грн, где у кассира была зарплата в магазине 4500. Я послужил, меня не устроила зарплата, уволился и уехал в Польшу. Что Вам мешает?
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12.05.2021 15:36 Ответить
Мне мешает словосочетание,,уехал в Польшу,,если мент уедет в Польшу карманника толпа накажет,а если хирург или анастазиолог уедет то больной окочуриться,о большем даже думать не могу
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12.05.2021 18:34 Ответить
если уедут все менты, то вас придут убивать и никто не спасет. Как и медики, если уедут спасать некому будет. Так так и должно быть. Именно массовое увольнение сотрудников что-то изменит. А так, терпите дальше.
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12.05.2021 19:36 Ответить
Да нет вы не правы,от проблеы не надо бежать-ее надо решать
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12.05.2021 22:01 Ответить
Пусть СБУ покажут хоть одного главврача который не вымогает деньги. Или просто хоть одного врача не вымогателя....
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12.05.2021 14:44 Ответить
а я думал, врачи это нищеброды
тут зха них все время пишут и еще про вчытэлив
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12.05.2021 14:53 Ответить
взятка должна приравниваться к пожизненному лишению свободы
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12.05.2021 15:34 Ответить
А в других учреждениях Минздрава сейчас разве обстоит как-то по другому ? Для кого «новость» и от «кого»? От тех обиженых, кому не занесли, чтобы они в свою очередь Степанову на новую куртку могли передать или брату убитому в АТО лично порошенком брату ермака?
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12.05.2021 16:29 Ответить
Та не може бути,якась дивина...
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12.05.2021 16:58 Ответить
 
 