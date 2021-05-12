В Ивано-Франковске горит складское помещение, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ликвидируют пожар складского помещения в Ивано-Франковске.

12 мая в 13:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Ивано-Франковск на улице Полевой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

К месту пожара были направлены пожарные Государственной пожарно-спасательной части №1 г.Ивано-Франковск, Государственной пожарно-спасательной части №2 г. Тысменица, Государственной пожарно-спасательной части №4 с. Богородчаны, части специальной пожарной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения Государственного пожарно-спасательного поста с. Ямница, ПК "Международного аэропорта", а также дежурная смена оперативно-координационного центра и мобильная оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

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