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В Ивано-Франковске горит складское помещение, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели ликвидируют пожар складского помещения в Ивано-Франковске.

12 мая в 13:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Ивано-Франковск на улице Полевой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

К месту пожара были направлены пожарные Государственной пожарно-спасательной части №1 г.Ивано-Франковск, Государственной пожарно-спасательной части №2 г. Тысменица, Государственной пожарно-спасательной части №4 с. Богородчаны, части специальной пожарной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения Государственного пожарно-спасательного поста с. Ямница, ПК "Международного аэропорта", а также дежурная смена оперативно-координационного центра и мобильная оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

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В Ивано-Франковске горит складское помещение, - ГСЧС 01
В Ивано-Франковске горит складское помещение, - ГСЧС 02
В Ивано-Франковске горит складское помещение, - ГСЧС 03

Автор: Ірина Дашківська
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следы заметают ёпта
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12.05.2021 14:21 Ответить
В Ивано-Франковске горит складское помещение, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3431
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12.05.2021 14:32 Ответить
 
 