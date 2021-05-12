НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает экс-руководителя департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк" Елену Бычихину. Она является подозреваемой по факту растраты 8,2 млрд грн "ПриватБанка".

Об этом НАБУ сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк", которая является подозреваемой в уголовном производстве № 12017040000000531 по факту растраты 8,2 млрд "ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Так, Бюро разыскивает Бычихину Елену Анатольевну.

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