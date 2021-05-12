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НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает экс-руководителя департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк" Елену Бычихину. Она является подозреваемой по факту растраты 8,2 млрд грн "ПриватБанка".
Об этом НАБУ сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк", которая является подозреваемой в уголовном производстве № 12017040000000531 по факту растраты 8,2 млрд "ПриватБанка", - говорится в сообщении.
Так, Бюро разыскивает Бычихину Елену Анатольевну.
Топ комментарии
+28 Рома Маестро
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+17 cimbitep
показать весь комментарий12.05.2021 14:52
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теперь оxранником в супермаркете приxодится работать?
россияне лошадь в овраге доедают. под Тамбовом.
Неплохой должностью рассчитались с гнидой вНаёмом за то, что обливал Пороха брехнёй...
Цифры, конечно же, потрясают воображение.
Но лично меня, как человека многократно, на протяжении всей жизни, вынужденного доказывать свою профпригодность в резюме и на собеседованиях, волнует только один вопрос - КАК???
Как, я вас спрашиваю, человек с улицы, без профильного образования, без навыков, без опыта работы по специальности, СМОГ ПОЛУЧИТЬ МЕСТО С ОКЛАДОМ ПОЧТИ В МИЛЛИОН ГРИВЕН????
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЭТОМ Е*УЧЕМ МИРЕ???
ВЫ ПРОБОВАЛИ УСТРОИТЬСЯ ХОТЯ БЫ ЗАВХОЗОМ, НЕ ИМЕЯ СТО ЛЕТ ОПЫТА В ЭТОЙ ОТРАСЛИ ЗА ПЛЕЧАМИ?
ПОЧЕМУ НАС НЕ УЧИЛИ ЭТОМУ В ШКОЛЕ?
И.Ерохин
_________________________
«УкрОборонПром» развален, находится в стадии ликвидации.
А ведь он с лета 2019 года находился под «гениальным» руководством двух мудаков - Абромавичуса и Мустафы вНаёма.
Этих двух уродов, наш недалёкий «мудрый народ» почему-то считал «реформаторами» и «анти-коррупционерами».
А урод, который довёл СТРАТЕГИЧЕСКУЮ гос.корпорацию до банкротства, получает 800 000 грн В МЕСЯЦ…
Сказка!
и теперь это не Бычихина, а Кабанихин.
Вы на нее плохо подумали