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НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает экс-руководителя департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк" Елену Бычихину. Она является подозреваемой по факту растраты 8,2 млрд грн "ПриватБанка".

Об этом НАБУ сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк", которая является подозреваемой в уголовном производстве № 12017040000000531 по факту растраты 8,2 млрд "ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Так, Бюро разыскивает Бычихину Елену Анатольевну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский с партнерами за незаконно выведенные из ПриватБанка деньги купил 13 сталелитейных заводов в США, - Pittsburgh Post-Gazette

НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента ПриватБанка Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Сразу видно, честное, благородное, скромное лицо! НАБУ что-то наговаривает!!!
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12.05.2021 14:50
+23
Мож это Беня без бороды и в парике? НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 6950
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12.05.2021 14:56
+17
у бени в огороде искали? под пятой пальмой слева от входа.
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12.05.2021 14:52
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Сразу видно, честное, благородное, скромное лицо! НАБУ что-то наговаривает!!!
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12.05.2021 14:50 Ответить
Мож это Беня без бороды и в парике? НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 6950
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12.05.2021 14:56 Ответить
Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут не могут найти (с)
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12.05.2021 15:05 Ответить
...а она уже давно у Лерика в ингланд...
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13.05.2021 09:28 Ответить
А мне вспомнилось, как тут на сайте поплюжили Гонтареву.
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13.05.2021 08:07 Ответить
у бени в огороде искали? под пятой пальмой слева от входа.
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12.05.2021 14:52 Ответить
очнись, болезное. штаты по Привату бабломойского разыскивают, а не Гонтареву. НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 838
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12.05.2021 15:11 Ответить
гонтареву на родине- на атомы охота разнести, а америке она все нормально сделала
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12.05.2021 15:52 Ответить
Действительно - вторглась в Крым и на донбасс, обвалила гривню и выбрала сепаров в Раду... ***** кака НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 9335
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12.05.2021 17:16 Ответить
ты бабло отмывал через один из банков-помоек, которые она прикрыла? НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 3257
теперь оxранником в супермаркете приxодится работать? НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 8138
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12.05.2021 17:18 Ответить
Эээээ,да ты тяжело больное на всю голову животное, отравленное рашистской ложью
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12.05.2021 20:28 Ответить
даун?НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 4771
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12.05.2021 20:53 Ответить
8.2 млрд. украла?Хммм. В ближайжей разливайке не смотрели? НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 4964
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12.05.2021 14:54 Ответить
Похоже все руководство бениного Приватбанка наивного Беню грабило а он сам ниче не знал. НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 6594
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12.05.2021 14:56 Ответить
да помощница это...
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13.05.2021 09:30 Ответить
..на расее уже стекломой лакает, он какая ряшка!))) НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 3176
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12.05.2021 14:57 Ответить
если жива..то давно уже не ...бычихина...))) а какая-нибудь фрау или мисис...
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12.05.2021 14:58 Ответить
Да эта жаба уже прикупила островок где- нибудь на Адриатике на подставное лицо ,греет жопу и попердывает на золотом песочке .Рожу жабы пластические хВирурги переделали под Сару Робинзон и вуаля...
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12.05.2021 20:33 Ответить
....бать! И хвамилиё, и морда... Все свидетельствует о кристальной честности и благородстве гражданки Быкочихиной... Ой- **********... Опять ошибся- Бычихиной! Во...
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12.05.2021 15:02 Ответить
просто поразительное единение морды лица с фамилией.
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12.05.2021 15:04 Ответить
Оперативность НАБУ поражает. Может Бычихина уже от старости умерла?
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12.05.2021 15:09 Ответить
Ага, а как же фин мониторинг НБУ? Неужели *****@ли? Ай-яй-яй, ну ничего, зато перевод в 10 тыс грн с карты на карту граждан Украины внутри Украины уже точно не прощёлкают! Начал Вася исправляться, кончил сраться, начал ссаться...
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12.05.2021 15:10 Ответить
Вот же загадка! И чем руководствуются HR конторы и отделы кадров, когда такие уникальные кадры берут на работу? Есть же масса более достойных, с западным образованием, честных, интеллигентных личностей, которые в десятки раз эффективнее такой свиньи - нет, ***, вот такое ****** всегда впереди. Парадокс! Ну, а искать ее нужно где-то в Доминикане, Кипре, Сейшелах, Маврикии, и т.д. - но не в Украине, что есть уже провальное дело изначально.
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12.05.2021 15:11 Ответить
Чисто украинское "лицо" и фамилия. Кстати для размышлений В ВР 43% евреев,34% русских,22% украинцев и 1% прочие.В Кабмине евреи-62%,россияне-15% украинцы-15% прочие-8%. Национальный состав Украины,украинцы-78%,россияне-17% ,евреи 0,9%прочие 4,1%.
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12.05.2021 15:12 Ответить
Но выбирают власть, физически кидая бюллетень кто? Кто эти были 73%, голосовавшие во время войны за президента ничтожество? Каждый народ воистину достоин тех, кто им правит.
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12.05.2021 16:30 Ответить
+5
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12.05.2021 18:16 Ответить
не россияне же, русские
россияне лошадь в овраге доедают. под Тамбовом.
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12.05.2021 19:15 Ответить
не русские россияне, помните фильм - русскоязычные россияне...
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13.05.2021 09:35 Ответить
Россияне - это политическая совокупность этносов на территории рф. Украина к этому отношения не имеет. У нас проживают русскоязычные украинцы и, в том числе, русские по национальности.
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13.05.2021 16:08 Ответить
Не про бычихину, но тоже -- про растрату:

Неплохой должностью рассчитались с гнидой вНаёмом за то, что обливал Пороха брехнёй...

НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 806 НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 2871

Цифры, конечно же, потрясают воображение.
Но лично меня, как человека многократно, на протяжении всей жизни, вынужденного доказывать свою профпригодность в резюме и на собеседованиях, волнует только один вопрос - КАК???
Как, я вас спрашиваю, человек с улицы, без профильного образования, без навыков, без опыта работы по специальности, СМОГ ПОЛУЧИТЬ МЕСТО С ОКЛАДОМ ПОЧТИ В МИЛЛИОН ГРИВЕН????
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЭТОМ Е*УЧЕМ МИРЕ???
ВЫ ПРОБОВАЛИ УСТРОИТЬСЯ ХОТЯ БЫ ЗАВХОЗОМ, НЕ ИМЕЯ СТО ЛЕТ ОПЫТА В ЭТОЙ ОТРАСЛИ ЗА ПЛЕЧАМИ?
ПОЧЕМУ НАС НЕ УЧИЛИ ЭТОМУ В ШКОЛЕ?
И.Ерохин
_________________________
«УкрОборонПром» развален, находится в стадии ликвидации.
А ведь он с лета 2019 года находился под «гениальным» руководством двух мудаков - Абромавичуса и Мустафы вНаёма.
Этих двух уродов, наш недалёкий «мудрый народ» почему-то считал «реформаторами» и «анти-коррупционерами».
А урод, который довёл СТРАТЕГИЧЕСКУЮ гос.корпорацию до банкротства, получает 800 000 грн В МЕСЯЦ…
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12.05.2021 15:18 Ответить
Спасибо 73% избирателей. Теперь они удовлетворены. НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 7577
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12.05.2021 15:40 Ответить
Соколова познущалася з нього норм)
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12.05.2021 15:44 Ответить
он Наем - Наел...
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13.05.2021 09:36 Ответить
НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 6020 ... с мужем...
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13.05.2021 09:53 Ответить
Я люблю женщин за 50,так это и не дорого НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 7168
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12.05.2021 15:29 Ответить
Хорошая девочка
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12.05.2021 15:41 Ответить
Хорошого бухгалтера знайти важко. Особливо коли шукає набу. НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 3348
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12.05.2021 15:43 Ответить
Пластика, паспорт Кипра, новая фамилия и ......гудбай эпоха бедности!
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12.05.2021 15:45 Ответить
Який лох цей Коломойський! Приватбанк грабували всі хто хотів, а він нічого не помічав. Я думаю, треба йому з бюджету України компенсувати кілька мільярдів доларів. А втім, я думаю, для цього він Зеленського і призначив.
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12.05.2021 15:47 Ответить
Який лох цей Коломойський! Приватбанк грабували всі хто хотів, а він нічого не помічав._____та ні, він якраз вивозив грошенята літаками "Австрійські авіалінії"...
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13.05.2021 09:39 Ответить
с такой фамилией и рожей к баблу допускать нельзя
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12.05.2021 15:53 Ответить
Как гармонируют лицо и фамилия...
Сказка!
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12.05.2021 15:58 Ответить
а она сменит фамилию на Свинорыл или Свинарчук... НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 3422
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13.05.2021 09:45 Ответить
Хлебальник соответствует ХВамилии НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 5376
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12.05.2021 15:59 Ответить
она на канарах быкует...
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12.05.2021 16:00 Ответить
Ловко беня на шестёрок все распетлял. Скоро выясниться, что основную часть 5 млрд долларов из привата вывели не каламойский с суркисами/боголюбовами и 95-ми кварталами, а его уборщики и сторожа
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12.05.2021 16:18 Ответить
Вот это у неё хлеборезка
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12.05.2021 16:30 Ответить
С такими бабками она сделала все возможные операции,
и теперь это не Бычихина, а Кабанихин.
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12.05.2021 18:40 Ответить
А может и Орлакян.
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12.05.2021 19:16 Ответить
Или Муравьёв=Ховрашков.
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12.05.2021 22:52 Ответить
Умеют же люди....
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12.05.2021 18:51 Ответить
теперь я понял куда пропали у меня как то с карточки 180 грн
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12.05.2021 19:50 Ответить
Бычихина по мелочи не работала. Не ее уровень.
Вы на нее плохо подумали
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12.05.2021 21:36 Ответить
Несколько десятков миллионов раз по 180 гривен - это совсем не мелкие деньги.
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12.05.2021 22:53 Ответить
Удивительно: не заблурили, не замозаичили! за что такая честь? За 8 ярдов? Так они ж не у неё - сами знаете, у кого НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 4315
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13.05.2021 04:16 Ответить
Искать можно полтинник под столом....
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13.05.2021 17:30 Ответить
З цією бл..дською владою, ще Беня буде більше постраждалий, ніж вся Україна!
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14.05.2021 11:18 Ответить
 
 