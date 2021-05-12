Израильские новорожденные пережидают ракетный обстрел на руках у отцов в защищенном коридоре. ФОТО ДНЯ

Израиль и Сектор Газа с 10 мая обмениваются ракетными ударами. Это самая большая эскалация насилия на Ближнем Востоке за последние два года.

Фото опубликовано на фейсбук-странице армии Израиля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время ракетного обстрела центральной части Израиля из Газы новорожденных израильских младенцев в родильном отделении вытащили из детских кроваток и вынесли в укрепленный коридор, в то время как на больницу падали ракеты", - сказано в подписи к фотографии.

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