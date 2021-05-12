РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16093 посетителя онлайн
Новости Фото За рубежом Агрессия России против Украины
18 635 72
дети (6023) Израиль (1759) обстрел (20205)

Израильские новорожденные пережидают ракетный обстрел на руках у отцов в защищенном коридоре. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Израиль и Сектор Газа с 10 мая обмениваются ракетными ударами. Это самая большая эскалация насилия на Ближнем Востоке за последние два года.

Фото опубликовано на фейсбук-странице армии Израиля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время ракетного обстрела центральной части Израиля из Газы новорожденных израильских младенцев в родильном отделении вытащили из детских кроваток и вынесли в укрепленный коридор, в то время как на больницу падали ракеты", - сказано в подписи к фотографии.

Также на Цензор.НЕТ: Израильский "Железный купол" в действии. ВИДЕО

Израильские новорожденные пережидают ракетный обстрел на руках у отцов в защищенном коридоре 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
...після родів не можна піднятись
показать весь комментарий
12.05.2021 16:29
+21
Pan Doktor@pan_dok

"Хамас произвёл атаку российскими ракетами."

А какими ещё? Кто их единственный союзник, производящий ракеты?
показать весь комментарий
12.05.2021 16:32
+20
Арабы переняли от совдеповских "инструкторов" тактику стрелять из школ, садиков и больниц. Как и орки дыры кстати.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мамы где?? В окопах??
показать весь комментарий
12.05.2021 16:27 Ответить
...після родів не можна піднятись
показать весь комментарий
12.05.2021 16:29 Ответить
А чи є в Україні захищені приміщення від ракетних обстрілів в лікарнях та публічних місцях?
показать весь комментарий
12.05.2021 17:05 Ответить
А Україна на когось нападала ?
показать весь комментарий
12.05.2021 18:33 Ответить
Для того щоб отримати ракетний удар від терористів не потрібно ні на кого нападати, терористи завжди нападають першими!
показать весь комментарий
12.05.2021 18:36 Ответить
А Израиль на кого то нападал? Или это арабы не признают право Израиля на существование?
показать весь комментарий
13.05.2021 00:00 Ответить
Есть, в подвалах.
показать весь комментарий
12.05.2021 19:17 Ответить
може в них вже і мужики рожають? отой у медрубашці наче сам народив.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:24 Ответить
дибіл
показать весь комментарий
12.05.2021 18:35 Ответить
а чого ти про себе у чоловічому роді?
показать весь комментарий
12.05.2021 18:37 Ответить
Хтось тримає свого щойнонародженого малюка, йому в кайф. А хтось в телехвоні, йому пофіг.
Так і будуть виховувати.
показать весь комментарий
12.05.2021 19:03 Ответить
а вдруг від діду з бабою відповідає, що все ок?
показать весь комментарий
12.05.2021 19:17 Ответить
Кошмар конечно. Думаецца в арабских рододмах таких защищенных коридоров нет.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:31 Ответить
чтошь... значиться сначала нужно было построить, а уж потом ракетами по соседям пулять.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:00 Ответить
Арабы переняли от совдеповских "инструкторов" тактику стрелять из школ, садиков и больниц. Как и орки дыры кстати.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:05 Ответить
Мало ли кто откуда и по чем стреляет? Смерть человека и ребенка это смерть.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:31 Ответить
Что-то, я смотрю, вас смерти израильских человеков и ребёнков особо не беспокоят. Как и возмущения действиями ХАМАСовских террористов (которые, между прочим, первые огонь открыли) не наблюдается. Как так, а? ХАМАСовский пропагандон?
показать весь комментарий
12.05.2021 23:20 Ответить
Казалось шо ты постарше-теперь понятно, шо молоденький ишо ослик. Только черно-белые конструкции способен воспринимать. Детский садик на каникулах-" Марь Ванна, он первый начал". Погибают и люди и дети с обеих сторон и конца-края этому нет и не будет в обозримом будущем. Потому,как с обеих сторон сидят безапеляционные умники, как и ты, считающие, что только они правы.
показать весь комментарий
12.05.2021 23:38 Ответить
И вам вопрос... Арабы признают право Израиля на существование?
показать весь комментарий
13.05.2021 00:04 Ответить
Я уже ответил на все подобные вопросы. Что непонятного? Обое рябое. Обе стороны настррены убивать друг друга до "победного конца". Вы на полном деле хотите искать ответ на вопрос-кто прав, кто виноват и кто "первый начал"?
показать весь комментарий
13.05.2021 00:44 Ответить
Ну так ваш ответ с таким же успехом можно перенести на войну рашки против Украины... Тоже не будете разбираться кто прав? Обое рябое???? Потом удивляетесь почему остальному миру почти пофиг на рашкинскую агрессию??? А рашка не признает право Украины на существование, как и арабы право Израиля на существование...
показать весь комментарий
13.05.2021 01:02 Ответить
Это пустопорожняя демагогия. Начиная даже с того -кто субьект этого "признания"? Все арабы скопом, или только, кто живет в Газе? Это должно быть каким юридическим актом оформлено, или просто "мамой клянусь"? Ответ на этот даже не третьестепенный а десятистепенный вопрос может быть любым. Дальше что? Вам ехать или шашечки нужны? От того что "признают или не признают" что изменится? Что, перестанут арабы резать ножами израильских прохожих, или еврейские дети перестанут бросать камнями в арабских женщин, или солдаты ЦАХАЛ не станут изгонять верующих из мечети, а в ответ мусульмане не будут жечь синагоги, или Израиль перестанет сносить жилые дома арабов и заселять освободившееся место евреями? Или, в конце концов террористы ХАМАСА перестанут запускать ракеты по жилым кварталам Ашкелона?
показать весь комментарий
13.05.2021 01:24 Ответить
Да нет, пропагандон ХАМАСовский. Всё на самом деле просто, просто ваша кодла, тут, на цензоре, для того, чтобы тень на плетень наводить. И за израильских погибших ты не говорил, за арабских только. То у вас, пропагандонов, с обеих сторон одинаковое, а нормальным людям очевидно, и по тому, кто начал атаку (ХАМАСовцы), и по тому куда летят ракеты (по мирным людям, не военным), и по тому, что огонь ведут из дворов домов, подставляя гражданских, что с той стороны террористы. Так что, пропагандон ХАМАСовский, понятно кто они и кто ты.
показать весь комментарий
13.05.2021 08:30 Ответить
Да ты просто неадекват оказывается, типа Игоря Л.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:01 Ответить
ну раз тебе по существу, пропагандон, сказать нечего, то так и запишем.
показать весь комментарий
13.05.2021 15:59 Ответить
зато у арабов есть ракеты и они могут перекрыть (Енисей - зачеркнуто) Иордань
показать весь комментарий
12.05.2021 17:13 Ответить
Бедняжки. Но у Израиля есть опыт карательных экспедиций. Спецотряд израильского премьер-министра Шарона в иорданской деревне Киббия взорвал 42 дома. Погибли 69 человек, включая спрятавшихся в домах женщин и детей. ООН приняла осуждающую резолюцию.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:31 Ответить
Думаю они и сейчас не сильно разбирают, куда валят в ответ. Но ключевые слова в предыдущем предложении "в ответ". Шоб арабы угомонились, то там бы давно тишь да гладь была бы...
показать весь комментарий
12.05.2021 16:35 Ответить
тишь да гладь была бы.-Как в Лидице и Киббии. Гитлеровцы взорвали - сожгли чешскую Лидице. Шароновцы взорвали- сожгли иорданскую Киббию.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:55 Ответить
ты про село Самашки напомни,кацап,а я напомню что арабы-завоеватели исламизировали или уничтожили многие древние народы которые жили в том числе на Ближнем Востоке.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:03 Ответить
краще бути Лейбою,ніж ватним тупим телепнем. Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі - Цензор.НЕТ 2542
показать весь комментарий
12.05.2021 17:14 Ответить
ты про село Самашки напомни,кацап.-Что такое Самашки, чем они для тебя важнее Лидице и Киббии, кацап?
показать весь комментарий
12.05.2021 18:59 Ответить
А тем, что генерал, который командовал этой карательной операцией, уже 26 лет овощем лежит... Понимаешь? Глазами только может шевелить...
показать весь комментарий
13.05.2021 00:08 Ответить
Хорошая попытка развести срач, но нит .
показать весь комментарий
12.05.2021 17:12 Ответить
Спам так спам.Иван Петрович Сидоров противник спама. Спам -оружие слабых. Но раз надо то надо.Не дашь ответку-правильные пацаны не поймут.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:29 Ответить
а женщины, старики и беременные дети тогда не потому пострадали, что ХАМАСовские пусковые установки у них, как и в этот раз, во дворах домов стояли?
показать весь комментарий
12.05.2021 17:03 Ответить
а женщины, старики и беременные дети тогда не потому пострадали, что ХАМАСовские пусковые установки у них, как и в этот раз, во дворах домов стояли?-Ивана Петровича Сидорова хлебом не корми а дай ответить вопросом на вопрос: Точно, стояли? Тому есть доказательства? А если стояли, то женщин, стариков, беременных, детей можно убивать?
показать весь комментарий
12.05.2021 17:20 Ответить
сопутствующие потери! скорее всего те самые местные были рады, что мочат арабы по Израилю ракетами!!! Израиль первым там не стреляет
показать весь комментарий
12.05.2021 18:06 Ответить
мечта ХАМАСовца и мокшанина - прикрытие из женщин, стариков и детей. Ну раз вы вопросом на вопрос, то и я вопрос задам: чтошь их мужчины не защитили своих женщин, стариков и детей и не прогнали террористов поставивших, как и в этот раз, во дворах пусковые установки? Или заняты были стреляя из установок?
показать весь комментарий
12.05.2021 22:56 Ответить
Pan Doktor@pan_dok

"Хамас произвёл атаку российскими ракетами."

А какими ещё? Кто их единственный союзник, производящий ракеты?
показать весь комментарий
12.05.2021 16:32 Ответить
У них есть и своё производство. Правда там не каждая ракета перелетает через забор...
показать весь комментарий
12.05.2021 16:36 Ответить
ну кацапы ж делали.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:06 Ответить
у них там два союзника засрашка и китай,сектор газа-аналог нашей донбабвы.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:05 Ответить
Только наоборот. Бо сектор тот был сначала арабским, а потом евреи его во время какой-то из войнух себе отжали. (если я ничего не путаю).
показать весь комментарий
12.05.2021 17:13 Ответить
путаешь,со времен создании Библии был еврейским. Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі - Цензор.НЕТ 4960
показать весь комментарий
12.05.2021 17:16 Ответить
у тут будет уместно поднять вопрос "сколько нариду надо прожить на этой территории, чтоб считать её своей". А то так и крыма с югом можно в пользу каких нибудь греков лишиться.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:19 Ответить
Шо значить "якихось греків", звісно античних, які колонізували ті землі більше ніж 2500 років тому))
показать весь комментарий
12.05.2021 17:30 Ответить
взагалі-то греки-мирні колоністи які не займалися геноцидом місцевого населення (тавро-скіфів).з евреїв українцям треба брати приклад,жменька людей перемогла арабський світ.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:30 Ответить
Путаете, это мягко сказано... Арабы не признают право Израиля на существование... А все остальное следствие...
показать весь комментарий
13.05.2021 00:11 Ответить
драсти, моя радость. когда ж вы уже запомните - нельзя мочить людей вагонами, топить баржами и высылать в ГУЛАГ миллионами?
показать весь комментарий
12.05.2021 16:52 Ответить
Пусть теперь натаньяху задумается и перестанет пресмыкаться перед пуйлом, по всей видимости ясно что для пуйла дружба с ХАМАСом важнее дружбы с Израилем!!! Уверен что многие понимают что за всем этим видны уши кацапни.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:43 Ответить
Там не уши. Там так называемая "рука Кремля"
Параноики кукукнутые.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:07 Ответить
рога а не уши Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі - Цензор.НЕТ 9130 и цоканье копыт
показать весь комментарий
12.05.2021 18:18 Ответить
Если бы не ,,прогрессивное человечество,, то Газа за два дня превратилась бы в месторождение щебня, а через пару лет там был бы классный курорт ,порт с аэропортом ,а через 20 забыли бы что это была цитадель терроризма.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:18 Ответить
Смотрел как-то фильм про операцию "Опера". Очень понравился момент, в котором евреи объясняют зачем они вообще затеяли эту операцию - "они строят атомную электростанцию, но мы подумали - зачем иракцам электричество? И решили их разбомбить".

Так что может это и к лучшему, что прогрессивное человечество слегка сдерживает израильский военный пыл .
показать весь комментарий
12.05.2021 17:27 Ответить
Если бы не "прогрессивное человечество" то и государства Израиль бы не было, т.к. это оно отвоевало Палестину у толерантных османов
показать весь комментарий
12.05.2021 17:52 Ответить
Боюсь, что арабы так же умно про Израиль рассуждают
показать весь комментарий
12.05.2021 18:40 Ответить
А что мешает викупить у них недвижимость там и где надо, есть же другие способи а построить домик в Бейруте или Каире и менять то на то еще лучше, так би уже переселили половину, как идея
показать весь комментарий
12.05.2021 19:08 Ответить
Сильно они нужны в Бейруте и Каире. Там своей гопоты столько, что еды не хватает.
показать весь комментарий
12.05.2021 19:19 Ответить
А потом на 3 день и от Израиля не осталось бы и места, 500 млн арабов по всему миру это тебе не шуточки.
показать весь комментарий
12.05.2021 23:16 Ответить
Почитай историю ,особенно обрати внимание на Войну судного дня ( шестидневная война )
показать весь комментарий
12.05.2021 23:21 Ответить
Газу пытались всунуть и Иордании и Египту но номер не прошёл ,население хочет размножаться, жрать срать и убивать ,и мировое ,,прогрессивное человечество,, повесило этих уродов на вменяемых людей ,им поставляют воду, очищают их сточные воды, поставляют электроэнергию БЕЗПЛАТНО. Сложные операции бедненьким газовикам делают проклятые сионисты. И да предоставляют сотни тысяч рабочих мест налоги с этих работяг передают властям газы. И даже оружие для полицейских израильской безплатное.
показать весь комментарий
12.05.2021 23:16 Ответить
 
 