Израильские новорожденные пережидают ракетный обстрел на руках у отцов в защищенном коридоре. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Израиль и Сектор Газа с 10 мая обмениваются ракетными ударами. Это самая большая эскалация насилия на Ближнем Востоке за последние два года.
Фото опубликовано на фейсбук-странице армии Израиля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Во время ракетного обстрела центральной части Израиля из Газы новорожденных израильских младенцев в родильном отделении вытащили из детских кроваток и вынесли в укрепленный коридор, в то время как на больницу падали ракеты", - сказано в подписи к фотографии.
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Топ комментарии
+24 Олєкса Москаленко
показать весь комментарий12.05.2021 16:29
+21 Филипп Филиппович Преображенск
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+20 18c49ed2
показать весь комментарий12.05.2021 17:05
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Так і будуть виховувати.
"Хамас произвёл атаку российскими ракетами."
А какими ещё? Кто их единственный союзник, производящий ракеты?
Параноики кукукнутые.
Так что может это и к лучшему, что прогрессивное человечество слегка сдерживает израильский военный пыл .