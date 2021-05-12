На Одесчине полицейский задержан при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Правоохранители задержали при получении взятки начальника сектора дознания одного из отделений Березовского районного отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что начальник сектора требовал от гражданина 1500 долларов за не внесение сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР в порядке ст. 214 УПК Украины по факту растраты бюджетных средств при оплате работ по ремонту дорожного покрытия в селе Николаевка Ширяевского района Одесской области.
11 мая полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, при получении указанной суммы.
В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании в отношении него меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...