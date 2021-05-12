РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16093 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
3 322 16
алкоголь (1656) Днепропетровщина (2888) контрафакт (244) СБУ (18690) сигареты (851) Донецкая область (7143)

Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в "ДНР". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины блокировала масштабную противоправную продажу контрафактных сигарет и алкоголя в Днепропетровской и Донецкой областях. Ежемесячный оборот средств злоумышленников составлял более 10 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники завозили продукцию, изготовленную в "ДНР" и в одной из соседних стран. Часть сигарет была неизвестного происхождения. Товар злоумышленники переправляли из временно оккупированной территории.

Правоохарнители предварительно выяснили, что нелегальный бизнес организовали пятеро жителей из Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в схеме было задействовано более 20 человек. Для прикрытия противоправной деятельности они использовали реквизиты нескольких ООО и ФОП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения незаконных изделий, расположения офисных помещений и проживания фигурантов дела в 2 областях Украины. Во время следственных действий изъято:

- более 250 ящиков с 125 тыс. пачек сигарет;
- более 1 тыс. бутылок контрафактного алкоголя;
- черновые записи,
- 500 тыс. грн наличными.

Общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация относительно сбыта "товара" на территории других областей Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завотделением одесской больницы вымогал у пациентов деньги за "бесплатные" операции на сердце, - СБУ. ФОТОрепортаж

Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 01
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 02
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 03
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 04
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 05
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 06
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 07
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 08
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в ДНР 09

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Что то не вижу инфу КАКИМ образом из луганды контрафакт в пром обьемах попадал в Украину!
Где аресты ментов, СБУ ков и др крыши торговли на крови!!!!
Или Геращенко будет рассказывать, что это пенсы на себе проносили через мин поля?
показать весь комментарий
12.05.2021 17:35
+2
Через Харьковский участок границы прекрасно возят.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:50
+1
Слишком много политиков, мусоров, сбушников придётся сажать
показать весь комментарий
12.05.2021 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..и круги по луже.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:35 Ответить
Через Белоруссию пришло?
показать весь комментарий
12.05.2021 17:28 Ответить
Напрямую. Раньше кива это курировал, будучи зам нач увд Донецкой обл
показать весь комментарий
12.05.2021 17:36 Ответить
через Белоруссию надо кроме наших ещё и с руснявыми таможенниками делиться, так шо напрямую оно пришло через линию зіткнення
показать весь комментарий
12.05.2021 17:40 Ответить
два клика, вы счастливы. и никто не блокирует....Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в "ДНР" - Цензор.НЕТ 7496
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в "ДНР" - Цензор.НЕТ 8787
показать весь комментарий
12.05.2021 17:33 Ответить
Там сайт суцільна стрємота. Тре знайти хто вже використовував продухт. Притомним й здатним бачити співразмовника, бажано.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:53 Ответить
Что то не вижу инфу КАКИМ образом из луганды контрафакт в пром обьемах попадал в Украину!
Где аресты ментов, СБУ ков и др крыши торговли на крови!!!!
Или Геращенко будет рассказывать, что это пенсы на себе проносили через мин поля?
показать весь комментарий
12.05.2021 17:35 Ответить
Слишком много политиков, мусоров, сбушников придётся сажать
показать весь комментарий
12.05.2021 17:37 Ответить
Конечно!
Они ведь этот контрабас начали строить еще в начале войны!
Переломная точка - когда добробатам и волонтерам запретили участвовать в контроле линии разгранечения!
показать весь комментарий
12.05.2021 17:41 Ответить
Добробаты не подпускали к «серым» постам
показать весь комментарий
12.05.2021 17:51 Ответить
100500% + готівка онлі.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:45 Ответить
Через Харьковский участок границы прекрасно возят.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:50 Ответить
у меня в Харькове сигареты контрабас на всех рынках, вокзалах, выходах из метро....
Мощная "крыша" видать....сцуки, потом ноют, шо так хефигово живем.

потому что налоги не платим.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:12 Ответить
Цигарки то покажіть, не соромно прикривати ватанів?
показать весь комментарий
12.05.2021 18:43 Ответить
 
 