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вымогательство (428) Луганщина (6246) Нацполиция (15742) правоохранительные органы (2944) ГБР (2550)

Задержана группа полицейских, вымогавшая деньги у наркозависимых на Луганщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители разоблачили группу полицейских, которые требовали и получали деньги от наркозависимых жителей Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Задержана группа полицейских, вымогавшая деньги у наркозависимых на Луганщине, - ГБР 01

По предварительной информации, трое полицейских батальона патрульной службы полиции особого назначения "Скиф" ГУ Нацполиции в Запорожской области по предварительному сговору разработали и применили схему получения неправомерной выгоды.

Они привлекли к "сотрудничеству" наркозависимого жителя Луганской области. Угрожая ему привлечением к уголовной ответственности по факту обнаружения наркотического вещества, полицейские заставили мужчину подбрасывать наркотики другим наркозависимым. В дальнейшем, проводя проверку документов и осмотр у этих граждан, полицейские "находили" запрещенные вещества и предлагали за определенное денежное вознаграждение избежать ответственности за хранение запрещенных средств.

Задержана группа полицейских, вымогавшая деньги у наркозависимых на Луганщине, - ГБР 02

Смотрите: На Одесчине полицейский задержан при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Задержана группа полицейских, вымогавшая деньги у наркозависимых на Луганщине, - ГБР 03

В результате спецоперации ГБР задержало троих полицейских при въезде в Лисичанск Луганской области. В служебном автомобиле задержанных была обнаружена и изъята неправомерная выгода.

Задержана группа полицейских, вымогавшая деньги у наркозависимых на Луганщине, - ГБР 04
Задержана группа полицейских, вымогавшая деньги у наркозависимых на Луганщине, - ГБР 05
Задержана группа полицейских, вымогавшая деньги у наркозависимых на Луганщине, - ГБР 06

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Полицейским сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По ходатайству следователя ГБР суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога по 158 тыс. грн. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

В случае доказательства вины полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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Менты нереально круты :
https://www.youtube.com/watch?v=e06PYaOOyJo&t=3s&ab_channel=rur2rus
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12.05.2021 17:47 Ответить
Та вы шо? Та они всем подкидывают, если вычислили тебя как лоха....
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12.05.2021 22:35 Ответить
Задержана группа полицейских, вымогавшая деньги у наркозависимых на Луганщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 5342
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12.05.2021 22:38 Ответить
и шо им в этой стране будет ? где мент выше других граждан и охраняется Законом Украины ? Задержана группа полицейских, вымогавшая деньги у наркозависимых на Луганщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 1310 с такой характеристикой ? кому то 15 лет -а менту 3 года условно !!! нормально?!!!
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12.05.2021 22:37 Ответить
Наркозалежним самим завжди грошей не вистачає, а тут ще з ментами ділитися...
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13.05.2021 07:43 Ответить
медлено, но уверено, украинская полиция вновь превращается в "мусарню"
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13.05.2021 15:33 Ответить
 
 